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Как оплатить за комуслуги за ЕПД?
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Гость 24 Апреля 2017 в 15:57:59
Народ, кто в курсе, что творится с оплатами за коммуналку? Уже какой день не могу оплатить.
Везде очереди страшные, объездил все кассы в ШЫмкенте. Везде гам, ругань, операторы забили на всех. Говорят база не работает. Какая база? Столько дней? Онлайн не возможно оплатить, что делать?
Кто в курсе ситуации?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  spy 24.04.2017 в 16:02:11   # 598417
На сайте Kaspi.kz пишут что услуга по оплате ЕПД будет доступна 16:00 26.04.2017. Тоже сижу жду когда это случится, за ком услуги уже под полтос висит...
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  BioSSiK 24.04.2017 в 16:04:49   # 598420
Цитата: spy от 24.04.2017 16:02:11
На сайте Kaspi.kz пишут что услуга по оплате ЕПД будет доступна 16:00 26.04.2017. Тоже сижу жду когда это случится, за ком услуги уже под полтос висит...


Я каждый день смотрю на прошлой неделе сроки отодвигались до 18 00 следующего дня) под пятницу уже срок до понедельника отодвинулся. а сегодня смотрю уже на 26 число перенесли.. короче поломали все. теперь налаживают..
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