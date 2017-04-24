Как оплатить за комуслуги за ЕПД?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 24 Апреля 2017 в 15:57:59
Везде очереди страшные, объездил все кассы в ШЫмкенте. Везде гам, ругань, операторы забили на всех. Говорят база не работает. Какая база? Столько дней? Онлайн не возможно оплатить, что делать?
Кто в курсе ситуации?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: spy от 24.04.2017 16:02:11
На сайте Kaspi.kz пишут что услуга по оплате ЕПД будет доступна 16:00 26.04.2017. Тоже сижу жду когда это случится, за ком услуги уже под полтос висит...
На сайте Kaspi.kz пишут что услуга по оплате ЕПД будет доступна 16:00 26.04.2017. Тоже сижу жду когда это случится, за ком услуги уже под полтос висит...
Я каждый день смотрю на прошлой неделе сроки отодвигались до 18 00 следующего дня) под пятницу уже срок до понедельника отодвинулся. а сегодня смотрю уже на 26 число перенесли.. короче поломали все. теперь налаживают..