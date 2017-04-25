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Кто знает можно ли заставить соседей не шуметь в дневное время?
vip 25 Апреля 2017 в 15:59:39
По соседству с моим домом открылся цех от которого целый день исходит шум( сверление токарного станка , работа болгарки , электросварка). Весь этот шум начинается с 8 утра и до 23:00. Соседи мотивируют все тем что имеют право шуметь весь день до 23:00. Насколько знаю это не правда не имеют право они шуметь весь день , есть какие-то ограничения для организации в жилых районах. Еще на сколько мне известно они арендаторы этого помещения, а не собственники. Куда можно обратится для решения данной проблемы?
Обращайся в СЭС. Есть определенные требования по шуму в жилых и нежилых зонах.
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