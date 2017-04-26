Модернизация в действии

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bolatbol 26 Апреля 2017 в 16:14:26
– Можно, че там делать, ерунда, – ответил я.
Действительно, в промежутках между заправкой картриджей, ремонтом принтеров, мониторов, системных блоков, установкой и восстановлением программ, решением вопросов офисных работников у меня оставалась куча свободного времени. Его я тратил на бесполезные игры и интернет серфинг, а ведь мог бы принести пользу Родине.
Я удалился в кабинет программистов и начал думать – с чего бы начать? В кабинете кроме меня работали Майра-апше, начальница отдела и Мурат, ведущий программист. Майра-апше заходила в кабинет редко, только чтобы озадачить меня, в остальное время ходила по кабинетам, населенным преимущественно слабым полом и решала там производственные вопросы. Мурат, зять шефа, был молод, относительно пророка Моисея, имел множество друзей и родственников, поэтому приходил на работу усталый, больной и разбитый. Вот и сегодня он ввалился в кабинет, плюхнулся в кресло и произнес обычную тираду:
– Вчера был на тое. Еще с обеда на кудалыке. Пили, пили, а кудалар вообще не пьянеют. Здоровые такие мужики, наверно два таких как я по размеру. Меня уже качает, еле хожу, а они свежие. В первый раз таких вижу. Ящик водки, наверное, выпили. До двух часов там гужбанили, голова болит, плохо совсем. Давай закроемся, я немного отдохну.
Я закрыл дверь, а Мурат откинулся в кресле и через пять минут захрапел. Сосредоточиться было невозможно, я взял ноутбук, вышел, запер дверь и зашел в кабинет бухгалтеров.
– Можно я у вас посижу, ключи потерял, – соврал я.
– Сиди, – отмахнулась Майра-апше и продолжила разговор, – Вчера я ее увидела на тое, разоделась вся, золото, бриллианты, платье такое блестящее. Еле поздоровалась, разговаривать не хочет. Я ей говорю, ты что за бая замуж вышла, так теперь подруг не узнаешь.
– Оляя, она же вообще бишарашкой к нам устроилась. В одном платьишке зимой и летом ходила. Даже не знала как красить ногти. Как деньги людей меняют, сумдык (непереводимый фольклорный оборот). Но бог есть. Мадину помнишь, вообще же зазналась...
– Стой, какая Мадина. Баба Пернебая? С толстой рожей?
– Да, она. Так вот она, – тут бухгалтерша наклонилась и зашептала в ухо Майры-апше особо важные сведения.
Мне стало неловко, я взял ноутбук и вышел. Пошел к мужикам в производственный отдел.
– Можно я у вас посижу, ключи потерял, – соврал я.
– Сиди, – отмахнулся Бекзат, начальник отдела, и продолжил разговор, – я ему говорю, щщс, ты докажи что я нарушил, я выехал на моргающий. Вообще зеленый был, уже когда я проехал заморгал. Нет, говорит, щщс, там камера, давайте посмотрим. Вообще Вы не выпили, спрашивает. Эй, щщс, если я с тоя еду, то пьяный что ли? Бог сохранил, в этот раз не пил. Хотел, но как будто знал.
– Менты же психологи, по поведению видят с похмелья ты или нет.
– Да «имел» я их психологию, щщс, «педерасты». Давай, вези говорю на экспертизу, но если аппарат покажет, что я трезвый, то ты тут работать не будешь. Я здесь пятьдесят лет живу, думаешь никого не знаю. Я вот так взял его, – начальник схватил подчиненного за воротник и начал трясти. Тот покорно трясся, но старался улыбнуться милой шутке шефа.
Мне стало неловко, я взял ноутбук и вышел во двор, присел на скамейку и начал вводить первый текст операционной системы «Терезе-2030». Но размышления прервал заливистый смех. Человек пятнадцать женщин в желтых жилетках стояли на тротуаре, оперевшись на метла и лопаты, и тараторили, перебивая друг друга. К счастью, подошел их начальник, и бригада начала усиленно мести клочок земли. Однако покрикивать друг дружке, стараясь перекричать уличный шум, они не переставали. Я закрыл ноут и стал ждать прохождения их процессии. Вскоре подъехал трактор, бригада «Ух» погрузилась в тележку и отбыла в неизвестном направлении. Их место в пространстве заняла группа студентов. Примостившись на соседнюю скамейку два паренька начали шумно добиваться внимания четырех подружек. Те грубо оборонялись, переходя порой на крик и мат, но со скамейки не уходили. Ждать было бессмысленно, молодежь явно вошла во вкус, поэтому я пошел к себе, надеясь что Мурат чуток оклемался.
И действительно, Мурата в кабинете не было. Но лежали три картриджа, принтер «три в одном» приветствовал меня из угла а на столе лежала записка «Срочно!!!». Работа над «Терезе-2030» откладывалась на домашнее время и предстоящие выходные, в которые я дико скучаю, изнываю от безделья и лезу на стену от желания работать.
Ужиная любимым «Дошираком» я включил телевизор. На трибуне важный чиновник отчитывался, приводил большие цифры и проценты. В зале человек двести мирно дремали, впитывая в себя обрывки фраз и переваривая обед. Судя по всему, страна семимильными шагами продвигалась в светлое будущее.
Комментарии, по рейтингу, по дате
человек рассказал чем реально занимаются гос. служащие на своих рабочих местах. про людей, ответственных за наше с вами светлое будущее, а они лясы точат в кабинетах, спят и с трибун поют колыбельные
горькая правда, о которой мы все и так знаем, а что делать - не разумеем
Мурата надо уволить, чтобы не мешал работать.
В целом наше общество такое, и в него входят все население, в том числе и частники и гос.служащие и другие.