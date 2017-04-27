Деньги - зло!

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bolatbol 27 Апреля 2017 в 18:24:49
– Алло.
– Ты почему не отвечаешь? – услышал я милый голос, – ты что там с бабами?
– Нет, я с коробкой тут трахаюсь, а тут ты звонишь.
– С какой коробкой?
– Да машину я ремонтирую, машину.
– Ааа. Дорогой, я чего звоню. Хочу сюрприз тебе приготовить. Сегодня какой день, ты знаешь?
– Четверг, вроде.
– Нет, я не в этом смысле.
– Сегодня, сегодня, 27 апреля.
– Нет, какой ты непонятливый! Сегодня мясяц как мы поженились! Как ты мог забыть?
– Да заработался, извини.
– Не извиню. Пока сто раз не попросишь прощения и подарок с тебя.
– Хорошо, приду домой с цветами.
– Фии.
– С огромным букетом, все соседи увидят. Встану перед домом и буду кричать «Жанель!» и махать цветами.
– Ну хорошо. Я чего звоню. В какой цвет тебе нравится, чтобы я покрасила волосы,светло-желтый или каштановый?
– Да мне все равно.
– Нет, ты должен выбрать.
– Каштановый.
– Ты просто брякнул, чтобя я отстала. Тогда я покрашусь в светло-желтый.
– Ну хорошо.
И действительно, хорошо вроде бы. Жена выглядит как модель. Целыми днями пропадает в парикмахерских, у косметологов, в бутиках. Вечерами ходим на шумные вечеринки, где ей надо утереть нос подругам собой и мной. Жаль, у любимой не остается времени постирать и приготовить. Наняли домработницу. Денег стало не хватать. Пришлось бросить любимую работу и открыть сеть СТО.
Денег стало хватать. Купил любимой машину, после ее настойчивых просьб. Не абы какую, а золотую. Залез в кредит, стал оплачивать ее штрафы и аварии. Благо СТО свое.
Думал, родится ребенок, станет домохозяйкой. Но ошибся. Наняли няню, а жена решила делать карьеру. Устроилась менеджером и стала ездить в командировки.
– Дорогая, может не стоит тебе работать. Надо бы больше детей и гулять с ними, играть, сказки рассказывать.
– Но ведь няня же гуляет с ребенком. А если хочешь еще одного, то давай попозже вернемся к этому вопросу.
– С Жантиком у нас холодные отношения. Целыми днями играет с планшетом или смотрит мультики.
– Ну хорошо, я скажу няне чтобы отбирала планшет.
– Этого мало, надо постоянно быть с ним, не то он вырастет эгоистом.
– Ну и будь с ним почаще. Я и так звоню ему каждые полчаса.
– У нас не дом, а гостиница. Мы приходим сюда только поспать.
– Милый давай поговорим об этом позже.
– Я не так представлял себе свою жизнь
– Ну если не нравится, давай разведемся.
В итоге развелись. Я вернулся к ремонту машин, женился на простой девушке. Она родила кучу детей. Когда я прихожу домой, то из кухни пахнет едой. Я переодеваюсь, мою руки, ложусь у чайного столика, а дети ползают по мне и падают на корпе.
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Денег стало не хватать. Пришлось бросить любимую работу и открыть сеть СТО.Как все просто оказывается...
Денег стало хватать.
Денег стало хватать.
Вот читаю и почти свою семью вижу. Соңғы кездері қатты мазалап жүр осы тұрмысымыз.
bozon house 27.04.2017 в 18:54:05 # 599336