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Аттракционы нашего двора
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danilov 27 Апреля 2017 в 19:11:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
  einer 27.04.2017 в 19:30:35   # 599348
Это чтобы во время дождя сидения не намокали
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  ss720 27.04.2017 в 20:20:52   # 599356
И таааак сойдет
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  KAN13 27.04.2017 в 21:37:48   # 599371
Я подумал - наркоманы оттянулись , да их накрыло да перевернуло вместе с каруселькой .
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  Прапор 27.04.2017 в 21:39:42   # 599373
прапора на них нет, чтоб объяснил что "зелёным вверх" надо
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  андремас 27.04.2017 в 22:37:27   # 599388
Вся конструкция не серьёзно выглядит. Ось хлипкая.
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  русо 28.04.2017 в 00:16:52   # 599421
Картина ТЮЛЬПАНЫ ЗАВЯЛИ
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