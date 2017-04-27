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Аттракционы нашего двора
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danilov 27 Апреля 2017 в 19:11:37
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einer
27.04.2017 в 19:30:35
# 599348
Это чтобы во время дождя сидения не намокали
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ss720
27.04.2017 в 20:20:52
# 599356
И таааак сойдет
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KAN13
27.04.2017 в 21:37:48
# 599371
Я подумал - наркоманы оттянулись , да их накрыло да перевернуло вместе с каруселькой .
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Прапор
27.04.2017 в 21:39:42
# 599373
прапора на них нет, чтоб объяснил что "зелёным вверх" надо
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андремас
27.04.2017 в 22:37:27
# 599388
Вся конструкция не серьёзно выглядит. Ось хлипкая.
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русо
28.04.2017 в 00:16:52
# 599421
Картина ТЮЛЬПАНЫ ЗАВЯЛИ
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