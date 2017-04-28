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К приезду Назарбаева?
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danilov 28 Апреля 2017 в 10:25:22
Жителей Шымкента удивила новая вывеска парка имени Абая на латинице.

Было



Стало


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  13 REGION 28.04.2017 в 10:34:11   # 599527
пошел процесс по переходу на Латиницу
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  332-712 28.04.2017 в 10:45:21   # 599534
уже ошибки в написании...
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  Viktor11 28.04.2017 в 10:55:41   # 599537
Лизнули
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  Che 28.04.2017 в 11:11:11   # 599543
Центральный парк - это орталық саябақ,
Дендропарк - Дендросаябақ,а
Парк Абая - Абай паркі.
Не #отақ жеп кеттіңдер.
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  Пришелец 28.04.2017 в 11:11:24   # 599544
АБАЙ -Abay-eBay-ойбай-- куда катимся
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  Manitu 28.04.2017 в 11:18:58   # 599546
Лучше бы сделали, чтоб лужи не было.
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  Nightwalker 28.04.2017 в 11:50:52   # 599558
Ёбаные жопорукие жополизы
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  Hunter 28.04.2017 в 11:55:08   # 599562
Алфавит еще не сформировали... ппц...
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  Skype 28.04.2017 в 11:58:35   # 599566
И в 1 и во 2 случае нарушен закон о Языке. Положили на него
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  Антибиотик 28.04.2017 в 11:58:57   # 599567
Получается! теперь слово парк будет переводится с русского на казахски не "Саябағы", а "parki"???

Такими темпами братья казахи, казахский язык утратит свою силу!!!((( Не так ли???
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  СССР 28.04.2017 в 12:01:59   # 599569
За несколько дней до приезда президента приняли решение получить плюсики от Ельбасы.
Кортеж как раз там проезжал, 100% вместе с акимом ехали. Аким наверняка попросил обратить внимание, какой он молодец, исполняет его указ по переходу на латиницу.
Лучше бы исполняли указы по борьбе с коррупцией.

Quote:
Получается! теперь слово парк будет переводится с русского на казахский не "Саябағы", а "parki"???

Такими темпами братья казахи, казахский язык утратит свою силу!!!((( Не так ли???


"патриоты", где вы? Имперское слово "park"! Фас!
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  332-712 28.04.2017 в 12:06:20   # 599570
Quote:
Получается! теперь слово парк будет переводится с русского на казахский не "Саябағы", а "parki"???


просто для них слишком сложно на латинице написать "саябағы". да еще и готового алфавита нет
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  bozon house 28.04.2017 в 12:08:44   # 599572
А не слишком ли мы торопимся, товарищи? Ведь поспешишь -, ну дальше как обычно.
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  Антибиотик 28.04.2017 в 12:19:48   # 599583
Цитата: 332-712 от 28.04.2017 12:06:20
Quote:
Получается! теперь слово парк будет переводится с русского на казахский не "Саябағы", а "parki"???


просто для них слишком сложно на латинице написать "саябағы". да еще и готового алфавита нет


Блин ну это же полный п#здец друзья!!! так нельзя! Лишь бы задницу вылизать что ли??? Это большой (-) нашему руководству города! А кстати чет последние время нашего Акима или как сейчас модно называть мера города не видно вообще! Он раньше чуть ли не каждый день в новостях пестрил! собирался тротуары вернуть городу и еще много чего сделать! Балабол! самый настоящий балабол! Еще бл# собирался сносить старый город, сейчас начал бы, а потом смылся бы в астану и все бросили бы! И людей бы оставил без крова.
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  гримм 28.04.2017 в 12:38:30   # 599594
Авау рачки
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  Даун 28.04.2017 в 12:39:13   # 599596
Загонят себя в тупик со своей хуйней
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  net 28.04.2017 в 12:45:22   # 599600

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  шымкентский 28.04.2017 в 13:35:14   # 599630
чет они действительно русское слово латиницией написали - parki
если по-казахски писать на латинице, то Abay Sayabagi надо было писать
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  Пастафариан 28.04.2017 в 13:44:31   # 599631
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  332-712 28.04.2017 в 13:51:23   # 599633
Цитата: шымкентский от 28.04.2017 13:35:14
чет они действительно русское слово латиницией написали - parki
если по-казахски писать на латинице, то Abay Sayabagi надо было писать


тоже неверно. Абай Сайабаги получается
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