К приезду Назарбаева?

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danilov 28 Апреля 2017 в 10:25:22
Было
Стало
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дендропарк - Дендросаябақ,а
Парк Абая - Абай паркі.
Не #отақ жеп кеттіңдер.
Nightwalker 28.04.2017 в 11:50:52 # 599558
Антибиотик 28.04.2017 в 11:58:57 # 599567
Такими темпами братья казахи, казахский язык утратит свою силу!!!((( Не так ли???
Кортеж как раз там проезжал, 100% вместе с акимом ехали. Аким наверняка попросил обратить внимание, какой он молодец, исполняет его указ по переходу на латиницу.
Лучше бы исполняли указы по борьбе с коррупцией.
Quote:
Получается! теперь слово парк будет переводится с русского на казахский не "Саябағы", а "parki"???
Такими темпами братья казахи, казахский язык утратит свою силу!!!((( Не так ли???
Такими темпами братья казахи, казахский язык утратит свою силу!!!((( Не так ли???
"патриоты", где вы? Имперское слово "park"! Фас!
Получается! теперь слово парк будет переводится с русского на казахский не "Саябағы", а "parki"???
просто для них слишком сложно на латинице написать "саябағы". да еще и готового алфавита нет
bozon house 28.04.2017 в 12:08:44 # 599572
Антибиотик 28.04.2017 в 12:19:48 # 599583
Цитата: 332-712 от 28.04.2017 12:06:20
Quote:
просто для них слишком сложно на латинице написать "саябағы". да еще и готового алфавита нет
Quote:
Получается! теперь слово парк будет переводится с русского на казахский не "Саябағы", а "parki"???
просто для них слишком сложно на латинице написать "саябағы". да еще и готового алфавита нет
Блин ну это же полный п#здец друзья!!! так нельзя! Лишь бы задницу вылизать что ли??? Это большой (-) нашему руководству города! А кстати чет последние время нашего Акима или как сейчас модно называть мера города не видно вообще! Он раньше чуть ли не каждый день в новостях пестрил! собирался тротуары вернуть городу и еще много чего сделать! Балабол! самый настоящий балабол! Еще бл# собирался сносить старый город, сейчас начал бы, а потом смылся бы в астану и все бросили бы! И людей бы оставил без крова.
шымкентский 28.04.2017 в 13:35:14 # 599630
если по-казахски писать на латинице, то Abay Sayabagi надо было писать
Пастафариан 28.04.2017 в 13:44:31 # 599631
Цитата: net от 28.04.2017 12:45:22
Бухта UTP, чистая жесть
Цитата: шымкентский от 28.04.2017 13:35:14
чет они действительно русское слово латиницией написали - parki
если по-казахски писать на латинице, то Abay Sayabagi надо было писать
чет они действительно русское слово латиницией написали - parki
если по-казахски писать на латинице, то Abay Sayabagi надо было писать
тоже неверно. Абай Сайабаги получается