Деньги - зло-2!

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bolatbol 28 Апреля 2017 в 18:19:04
Пришлось взять лопаты и начать копать. Копаем, пьем пиво, хорошо! Вдруг лопата стукнула по чему-то металлическому и блеснуло золото. Целый мешок монет! Мы от радости чуть с ума не сошли, язык присох к горлу, молча остервенело выкапываем. Выкопали, еле затащили в дом. Что дальше делать?
Решили построить дом, самый большой в округе. Баглану тоже, но намного меньше, участок то мой. Позвали соседа, Бахадыра, который, говорят, родился с мастерком в руках. Так и так, говорит Баглан, Баке надо построить дом, какого ни у кого нет. Я в это время у Питера, Йоганова сына, купил себе «Бентли» и по вацапу скинул проект дома жене. Она распечатала, Бахадыр привел бригаду родственников, и работа закипела. Коров мы продали, Баглан стал моим шофером, моя байбише открыла салон красоты, а жена Баглана устроилась туда мастером. Еду мы покупали у Сяо Мяо и его близнецов, их у него было много, и мы их не различали. Шубы и трусы привозил Йылдырым, бензином заправлялись у Ивана. Не жизнь, а сказка. Через год, сидя в беседке, потягивая виски и рассматривая пасущихся на газоне павлинов, я, находясь в прекрасном расположении духа, похлопал по плечу Баглана и произнес:
– Эх ты, кем бы ты был без меня?
– Баке, Вы же знаете как я Вас уважаю.
– Не вижу. Почему не догадаешься пригласить соседей, показать им мой дом, пусть знают Баке.
– Одно Ваше слово, Баке, устроим той, какой они не видели.
И действительно, той прошел достойно. Все гости наперебой заверяли меня в вечной любви и уважении, дарили расшитые чапаны и ханские шапки. Это был апофеоз, день, когда я приблизился к Богу. Еще чуть-чуть, и я бы коснулся полы его одежд. Но все когда-нибудь кончается. Гости разъехались, и я разомлел и заснул прямо на троне.
Однако, закончился не только праздник. Позвонила моя байбише с Мальдив, и сообщила, что у нее нет денег на карте. Я сунул руку в тумбочку, но и там было пусто. Деньги КОНЧИЛИСЬ. КОНЧИЛИСЬ. ДЕНЕГ НЕТ. СОВСЕМ НЕТ. Что делать? Как дальше жить?
Но у меня же есть друзья. Я позвонил Сяо-Мяо, и он запросто дал в долг огромную сумму, под минимальный процент. Вот что значит настоящий друг. Жизнь снова обрела краски и потекла обычным образом. Бали-мали, казино-пазино, шмотки и многое другое, о чем умные люди не говорят. А Баке умный человек, его все уважают, и это его дом подпирает небо.
Но вдруг, ни с того ни с сего, Сяо пришел за деньгами. Срок говорит. Да, срок, но давай продлим. Нее, никака нельзя. Отвечаю, сейчас денег нет, потом, говорю, потом, когда-нибудь. Нее, отвечает, если деньга нет, то давай свое пастбище в аренду, на 1000 лет. Делать нечего, отдал.
Сяо воздвиг забор впритык к моему дому и начал выращивать овощи. Денег уже в долг не дает, говорит, продай «Бентли». Продал, купил недорого повозку у Ивана, что делать, приходится экономить. Баглан обматерил меня и ушел таксовать. Ему и жене его мы остались должны. Хотели купить коров и заняться животноводством, но пастбища нет. Одежда вся исхудала, живот втянулся, надвигалась голодная смерть. Куда податься. Пошли с женой к другу, так и так, Сяо-сан, выручай.
– Ладно, – ответил нам наш покровитель, – возьму тебя с женой в батраки на огород. Дом тебе тяжело будет содержать, отдай его мне. Мои люди поставят вам вагончик. Только лениться нельзя. Работать от зари до зари и без выходных. Не устраивает, иди на все четыре стороны.
– Ну что Вы, Сяо-сан, мы с женой постараемся оправдать Ваше высокое доверие. Ну что стоишь, дура, беги за тяпкой. Всего Вам наилучшего, господин.
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 28.04.2017 в 21:25:26 # 599738
Даригер Ватс 28.04.2017 в 21:57:38 # 599740