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Дорога горного перевала в Каратау заблокированная снежным завалом.
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danilov 28 Апреля 2017 в 22:09:20
26 апреля
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(329,36 Кб)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1314695825275228&set=a.719805818097568.1073741830.100002044684773&type=3&theater
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Лялька
28.04.2017 в 22:25:38
# 599745
Ничесе
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старик
28.04.2017 в 23:18:22
# 599760
Через этот перевал как то зимой пробивались на "Тойоте Пикник", натерпелись однако!
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Софруджу
28.04.2017 в 23:31:53
# 599763
Подтаяло. В прошлое воскресенье было больше завалено. Снегом и булыжниками
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