Не захотел ехать в объезд

ДА но судя по грязному следу после ямы кто то вьехал до них .



явно заказной фильм,. чтобы оправдать (скрыть) вину дорожников. Предоставлены фото и видео. На видео четко усматривается, что сзади авто нет никаких знаков "Объезд" или искусственных препятствии на дороге, а на фото уже такие знаки и препятствия установлены. Это свидетельствует, что они были установлены после аварии. На видео, также видно, что два красных буйка, один из которых установлен между тормозными следами. Это также доказательство установления их после аварии. Из комментария оператора понятно, что машину они обнаружили в 6 утра, возможно ДТП произошло ночью, что полностью опровергает их попытку перепрыгнут яму.