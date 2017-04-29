Не захотел ехать в объезд

Комментарии, по рейтингу, по дате
Nightwalker 29.04.2017 в 14:31:05 # 599812
По выбоинам на асфальте рядом с капотом пострадавшего авто, не говоря уже о следах тормозного пути, похоже, что не он один. Причем из видео очевидно, что ров можно было объехать по обочине.
Quote:
ДА но судя по грязному следу после ямы кто то вьехал до них .
Казахстанец пытался повторить трюк из боевиков (но не смог) https://auto.mail.ru/article/64702-kazahstanec_pytalsya_povtorit_tryuk _iz_boevikov_no_ne_smog/
Цитата: Ал от 29.04.2017 14:36:39
По выбоинам на асфальте рядом с капотом пострадавшего авто, не говоря уже о следах тормозного пути, похоже, что не он один. Причем из видео очевидно, что ров можно было объехать по обочине.
Quote:
Казахстанец пытался повторить трюк из боевиков (но не смог) https://auto.mail.ru/article/64702-kazahstanec_pytalsya_povtorit_tryuk _iz_boevikov_no_ne_smog/
По выбоинам на асфальте рядом с капотом пострадавшего авто, не говоря уже о следах тормозного пути, похоже, что не он один. Причем из видео очевидно, что ров можно было объехать по обочине.
Quote:
ДА но судя по грязному следу после ямы кто то вьехал до них .
Казахстанец пытался повторить трюк из боевиков (но не смог) https://auto.mail.ru/article/64702-kazahstanec_pytalsya_povtorit_tryuk _iz_boevikov_no_ne_smog/
Ты за рулем ездишь? Есть права?
Знак объезда может ставится за километры
Максим 11223 29.04.2017 в 17:13:10 # 599829
Цитата: Marvel от 29.04.2017 15:49:37
Ты за рулем ездишь? Есть права?
Знак объезда может ставится за километры
Цитата: Ал от 29.04.2017 14:36:39
По выбоинам на асфальте рядом с капотом пострадавшего авто, не говоря уже о следах тормозного пути, похоже, что не он один. Причем из видео очевидно, что ров можно было объехать по обочине.
Quote:
Казахстанец пытался повторить трюк из боевиков (но не смог) https://auto.mail.ru/article/64702-kazahstanec_pytalsya_povtorit_tryuk _iz_boevikov_no_ne_smog/
По выбоинам на асфальте рядом с капотом пострадавшего авто, не говоря уже о следах тормозного пути, похоже, что не он один. Причем из видео очевидно, что ров можно было объехать по обочине.
Quote:
ДА но судя по грязному следу после ямы кто то вьехал до них .
Казахстанец пытался повторить трюк из боевиков (но не смог) https://auto.mail.ru/article/64702-kazahstanec_pytalsya_povtorit_tryuk _iz_boevikov_no_ne_smog/
Ты за рулем ездишь? Есть права?
Знак объезда может ставится за километры
а может из за 20 километров
Максим 11223 29.04.2017 в 17:16:04 # 599830