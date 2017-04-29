Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Не захотел ехать в объезд
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Апреля 2017 в 14:16:58




Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nightwalker 29.04.2017 в 14:31:05   # 599812
Жесть как он воткнулся (((
поощрить (2) | покарать
  Ал 29.04.2017 в 14:36:39   # 599813
Цитата: Nightwalker от 29.04.2017 14:31:05

По выбоинам на асфальте рядом с капотом пострадавшего авто, не говоря уже о следах тормозного пути, похоже, что не он один. Причем из видео очевидно, что ров можно было объехать по обочине.
Quote:
ДА но судя по грязному следу после ямы кто то вьехал до них .

явно заказной фильм,. чтобы оправдать (скрыть) вину дорожников. Предоставлены фото и видео. На видео четко усматривается, что сзади авто нет никаких знаков "Объезд" или искусственных препятствии на дороге, а на фото уже такие знаки и препятствия установлены. Это свидетельствует, что они были установлены после аварии. На видео, также видно, что два красных буйка, один из которых установлен между тормозными следами. Это также доказательство установления их после аварии. Из комментария оператора понятно, что машину они обнаружили в 6 утра, возможно ДТП произошло ночью, что полностью опровергает их попытку перепрыгнут яму.

Казахстанец пытался повторить трюк из боевиков (но не смог) https://auto.mail.ru/article/64702-kazahstanec_pytalsya_povtorit_tryuk _iz_boevikov_no_ne_smog/
поощрить (2) | покарать
  Прапор 29.04.2017 в 14:38:40   # 599814
Судя по следам он там не первый, а судя по фиговому обозначению этого окопа поперек дороги - не последний.
поощрить (2) | покарать
  M54 29.04.2017 в 15:06:46   # 599815
Шарить етпендер
поощрить | покарать
  КЕДЫ 29.04.2017 в 15:11:13   # 599818
попадос сука . я тольео не въеду никак- что это за работа такая ведется? ни разу не видел
поощрить (1) | покарать
  Marvel 29.04.2017 в 15:49:37   # 599821
Цитата: Ал от 29.04.2017 14:36:39
Цитата: Nightwalker от 29.04.2017 14:31:05

По выбоинам на асфальте рядом с капотом пострадавшего авто, не говоря уже о следах тормозного пути, похоже, что не он один. Причем из видео очевидно, что ров можно было объехать по обочине.
Quote:
ДА но судя по грязному следу после ямы кто то вьехал до них .

явно заказной фильм,. чтобы оправдать (скрыть) вину дорожников. Предоставлены фото и видео. На видео четко усматривается, что сзади авто нет никаких знаков \"Объезд\" или искусственных препятствии на дороге, а на фото уже такие знаки и препятствия установлены. Это свидетельствует, что они были установлены после аварии. На видео, также видно, что два красных буйка, один из которых установлен между тормозными следами. Это также доказательство установления их после аварии. Из комментария оператора понятно, что машину они обнаружили в 6 утра, возможно ДТП произошло ночью, что полностью опровергает их попытку перепрыгнут яму.

Казахстанец пытался повторить трюк из боевиков (но не смог) https://auto.mail.ru/article/64702-kazahstanec_pytalsya_povtorit_tryuk _iz_boevikov_no_ne_smog/


Ты за рулем ездишь? Есть права?

Знак объезда может ставится за километры
поощрить | покарать
  Стрельцов 29.04.2017 в 15:53:08   # 599822
в нексии вроде 5 человек было судя по лобовому.. и видимо он третий в этой ловушке
поощрить | покарать
  Максим 11223 29.04.2017 в 17:13:10   # 599829
Цитата: Marvel от 29.04.2017 15:49:37
Цитата: Ал от 29.04.2017 14:36:39
Цитата: Nightwalker от 29.04.2017 14:31:05

По выбоинам на асфальте рядом с капотом пострадавшего авто, не говоря уже о следах тормозного пути, похоже, что не он один. Причем из видео очевидно, что ров можно было объехать по обочине.
Quote:
ДА но судя по грязному следу после ямы кто то вьехал до них .

явно заказной фильм,. чтобы оправдать (скрыть) вину дорожников. Предоставлены фото и видео. На видео четко усматривается, что сзади авто нет никаких знаков \\"Объезд\\" или искусственных препятствии на дороге, а на фото уже такие знаки и препятствия установлены. Это свидетельствует, что они были установлены после аварии. На видео, также видно, что два красных буйка, один из которых установлен между тормозными следами. Это также доказательство установления их после аварии. Из комментария оператора понятно, что машину они обнаружили в 6 утра, возможно ДТП произошло ночью, что полностью опровергает их попытку перепрыгнут яму.

Казахстанец пытался повторить трюк из боевиков (но не смог) https://auto.mail.ru/article/64702-kazahstanec_pytalsya_povtorit_tryuk _iz_boevikov_no_ne_smog/


Ты за рулем ездишь? Есть права?

Знак объезда может ставится за километры

а может из за 20 километров
поощрить (1) | покарать
  Максим 11223 29.04.2017 в 17:16:04   # 599830
я вот понять не могу, что бы сделать этот участок дороги нужно день либо два. в чем проблема?
поощрить (1) | покарать
  spy 29.04.2017 в 19:22:09   # 599840
Жигиттер далбыёуоп...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь