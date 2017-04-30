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Лагерь в Сайрам-Су
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danilov 29 Апреля 2017 в 23:27:42

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  LeXx 30.04.2017 в 00:37:23   # 599950
Красота
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  строитель 30.04.2017 в 00:46:24   # 599952
".....Здесь вам не равнина, здесь климат иной...."
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