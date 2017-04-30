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walker 30 Апреля 2017 в 10:34:58
Был зеленый и солнечный май. В разгар рабочего дня меня, постучав в окошко для приема документов, подзывает незнакомый молодой паренек. Ростом выше среднего, скорее даже долговязый, в тюбетейке и со стриженой бородкой. Представился Юлдашбеком. Оказывается, он на пятничные намазы ходит в ту же мечеть, что и я, попросил уделить пару минут времени для изложения сути не в кабинете, а во дворе. Немного заинтригованный, но уверенный в благих намерениях этого муслима, я вышел из кабинета и последовал за ним. Найдя во дворе малолюдное тенистое место, я подождал немного, пока он вернулся из своей бортовой «Газели». За ним плелся щуплый, смуглый от загара и немного сгорбившийся азиат. На нем была выцветшая светлая мешковатая легкая куртка, какие-то бесформенные линялые спортивные штаны и китайские черные шлепки на босую ногу. По мере приближения рассмотрел повнимательней. Да, это был казах. Грязно-седые жидкие волосы давно не видели ножниц парикмахера, редкая растительность на истощенной коже лица несколько молодила его, с другой стороны, сетка морщин вокруг глаз и дряблая кожа на тонкой шее под безразмерной футболкой позволили мне оценить его возраст в лет в тридцать пять –сорок, практически мой ровесник. Они подошли, я с ним поздоровался:
- Ассаламу-ағалейкум!
-Уағалейкум-ассалам – с трудом протягивая мне прижатую к груди правую руку, тихо ответил мне он, обнажив при этом свои истощенные запястья, вытянувшиеся из рукава куртки
– Нуржан – представился я и вопросительно перекинул взгляд на Юлдашбека.
Выяснилось, что Юлдашбек работает экспедитором-водителем, развозит со склада по торговым точкам напитки местного цеха и вот сегодня встретил там Батырбека. Он там хотел немного подработать грузчиком, но правая рука оказалась травмированная и для такой работы негодная. В-общем, ситуация у Батырбека сложная, нет ни денег, ни документов, а Юлдашбеку сейчас пока некогда помочь, надо развозить блоки с напитками по районам, вспомнил про меня и вот.
- Брат, помогите ему. Знаю, вы сможете, Алла разы болсын! - подытожил Юлдашбек и оставив мне незнакомца, попрощавшись, сел за баранку и уехал.
- Ну рассказывай, кто ты да как? – в лоб стал я расспрашивать у Батырбека подробности, чтобы определиться, чем же я могу помочь.
- Я сам из Лисаковска, ехал к сестре в Кызыл-Орду. Мои документы в одном магазине лежат, хозяйка не отдает – ответил новый знакомец, подробно объяснив адрес магазина. Это был скромненький продуктовый магазинчик, совмещенный с канцтоварами в малопроходящем месте.
Его история показалась не совсем обычной и требовалось определенное время, чтобы внимательно выслушать. Тут меня вызвало начальство для выполнения мной моих прямых обязанностей. До обеденного перерыва было еще часа полтора и я предложил ему меня подождать и отвел в нашу столовую, поварих попросил накормить под запись на мое имя.
Мой родной дядя, самый младший брат отца, оставшийся в большом доме и разведенный, пару лет назад до тех событий пропал при совершенно загадочных обстоятельствах. И, размышлял я, вполне возможно, что и родной дядя где-то тоже сильно нуждается в такой помощи.
Как только настало время обеденного перерыва, я поспешил в столовую, чтобы расспросить обстоятельства и проехаться в тот магазин. Нашел за тем же столом, где я его оставил.
- Ну как, подкрепился? Как себя чувствуешь? Фируза, накормила моего гостя? – повернувшись к поварихе спросил я.
- Да ничего он не заказывал, только чай и печенье взял.
- Спасибо, я не голоден, пока не хочу - все таким же слабым голосом ответил Батырбек, пытаясь натянуть нелепую улыбку на старадальческое лицо.
- Ну не хочешь, как хочешь. Поехали.
Сев в машину, я начал расспрашивать:
- Может, ты там задолжал? Если, что, скажи сколько, я взял деньги, выкупим.
- Да не должен я ей. Это какие-то люди обокрали меня, когда во время дождя я уснул на остановке. В пакете там мой паспорт и другие документы. Зашли в магазин, взяли водки и закуски, и заложили мои документы. Это я потом через пару недель нашел этот магазин. Хозяйка ни в какую не хочет отдавать, мол, гони 10 тысяч или проваливай.
Картина немного прояснялась, но все же было много белых пятен. Надо ехать в магазин, короче, а там на месте разберемся, подумал я.
Я решил сперва сам выяснить обстоятельства, и оставив его в машине, сам зашел в магазин. За прилавком была женщина чуть старше меня, лет сорока –сорока пяти, аппетитного телосложения, с аккуратной прической без платка, правильного овала лицо со следами былой красоты: где надо брови подкрашены и выщипаны, уголки миндалевидных глаз визуально подняты косметикой, на губах красивой формы не первый год увядали темперамент и чувственность.
Поздоровался, она подошла поближе, обдала меня хорошим, но уже банальным ароматом известных духов, кокетливо облокотилась по ту сторону прилавка и улыбкой ответила на мое приветствие. Мне пришлось немного ее разочаровать: вместо флирта я перешел на более серьезный лад, но не уменьшая дружелюбия в тоне, начал издалека расспрашивать про документы Батырбека. По мере углубления моих расспросов, она из зрелой миловидной нимфы розничной торговли потихоньку превращалась в ужасную Медузу Горгону. Через пару минут она уже набирала телефон и истерическим, переходящим на визг голосом, грозилась сдать меня полиции за вымогательство. После этих слов я поднял раскрытые в ее сторону ладони и совершенно ошеломленный, ретировался почти весь путь до двери спиной.
Вернулся в машину, с полминуты просто посидел чтобы отдышаться от увиденной метаморфозы, не отвечая на расспросы Батырбека, решил позвонить ментам первым. Благо, участковый наш – мой знакомый. Женис – внук и сын уважаемых в районе людей. Старлей Женис лет на тринадцать младше меня, до недавней встречи я его видел совсем еще пацаном. Сейчас же это был крупный, слегка перекормленный молодой человек, с одутловатым лицом, когда любая мимика тонет в толстой массе кожи, а осоловелые то ли от ненормированного рабочего графика, то ли от усталости наблюдаемыми ежедневно людскими страстями глаза тоже усложняли мне объективно прояснить его текущее внутреннее состояние. Однако, за обманчиво ленивыми и медлительными движениями его взгляда все равно чувствовался оперативник, который тщательно собирает мелкие детали окружения. Намедни он обращался ко мне, я ему помог в одном деле. Обменялись контактами. Еще подумал в тот момент «Да нафиг мне нужен телефон какого-то участкового?» Да, его дед и мой дед раньше дружили, да, отец его довольно-таки влиятельный в нашей области чиновник. Ан нет, пригодился мне все-таки участковый.
Женис сразу же безотказно ответил, спросил место, где можем встретиться и пообещал через десять минут подъехать. Действительно даже десяти минут не прошло, как спецмашина с подкатила к обусловленному месту. Женис был с напарником, который был еще зеленее его, в части откормленности тоже отставал немного, ровно на одну звездочку в погонах. Поздоровались, отойдя в сторону, я ему подробно изложил суть происходящего, мол, хотелось предупредить, она собирается на меня писать в ментовку, чтобы не было недоразумений и в том духе.
- Всё понятно, Нуреке. Сейчас порешаем вашу проблему- успокоил меня Женис и мы втроем двинулись в сторону магазина.
Войдя в магазин, они довольно тепло поприветствовали друг друга, Ну, думаю я, вот и славненько. Не зря телефон Жениса записал. Сейчас все мирно решится.
На деле же мне пришлось снова воочию просмотреть чудную трансформацию из нимфы в горгону.
- Как хорошо, что вы приехали! Этот мужик –указывая на меня – с меня требует вернуть залог. По залогу, кстати, хозяин документов 20 тысяч мне должен, Нет, сорок тысяч!
Все попытки что-либо уточнить и объяснить тонули в визге и крике этой неуравновешенной особы.
- Сабыр етсеңізші, әпкетай. Кім, қалай сізге қарыз болғанын анықтауға келіп едім... –пытаюсь успокоить я ее.
- Міне, көрдіңдерме? Ұятсыз, тағы милицияны шақырып тұр ғой, айуан! – пытается достать меня то ли руками,то ли змеями из головы эта латентная нимфа прилавка.
- Нуреке, вы пока выйдите, а мы сейчас ее успокоим.
Я с превеликой радостью выпорхнул из пещеры Горгоны, умело замаскированной под обычный магазинчик. Пошел в машину, снова потрясенный неприятным контактом. Начал вновь, с особым пристрастием интересоваться подробностями у Батырбека, как документы оказались у нее, мол, не стесняйся, если брал у нее в долг, скажи. Только она уже говорит о двадцати и сорока тысячах.
- Я ничего у нее не брал. А тех, кто у меня забрал пакет с документами, я знаю. Они на пятаке каждый день стоят, могу показать. Они мне сами сказали, что отоварились у нее водкой и закуской на пять тысяч.
Минут через десять Женис с напарником вышли из магазинчика. Я вышел в надежде на благоприятное разрешение ситуации.
- Нуреке, короче, эта тетка требует денег, мол, почему я должна простить долг за четыре бутылки и колбасы с хлебом. Мол, они обещали принести назавтра, уже две недели как их не видела а позавчера отправляют какого-то обормота, и он хочет, чтобы я вернула ему документы бесплатно? Было пять тысяч, две недели прошло, стало 10. А этого бандита привел – тут Женис со смехом указывает на меня – сорок тысяч тенге должен.
- Братишка, ты же сам прекрасно понимаешь, что человеку без документов в чужом городе никак, а сорок тысяч конечно многовато.
- Нуреке, поймите нас. В прошлом году её сынок фигурировал в перестрелке, помните, там еще сына нашего пенсионера-полковника Даурена завалили?
- А как же не помнить. Слава Аллаху, благодаря вам перестрелки в нашем маленьком селе не так часты как в Гарлеме. По этому делу еще Султана, племянника моего свата посадили, остальные отмазались.
- Так вот мы ее – кивнув с хитрым прищуром в сторону магазинчика - тоже нехило наказали. Квартиру продала, в долги влезла, чтобы сына высвободить. Поймите ее и нас, братан.
- Без мужа она - многозначительно улыбнувшись, к чему-то добавил его напарник, с особой веселинкой в глазах переглянувшись с Женисом.
- Да честно говоря, мне ваши внутренние дебет-кредиты и шуры-муры совсем ни к чему. Нужно вот ситуацию с этим человеком решить – показываю я на свою машину, на заднем сиденье которой за тонировкой сидел Батырбек.
- Ну пойдем посмотрим.
Я открыл дверь и попросил выйти Батырбека из машины.
- Уа- ха-ха, ты чтоли? – узнал Батырбека Женис. – Брат,он вам машину не обосрал? А то у него вечный понос, ха- ха.
- А ты его знаешь?
- Ну да, пару недель назад в РУВД приходил, типа документов нет. Все они такие. Ну я его домой взял, чтобы с голоду не помер, к своим узбекам на стройку. А он нихера не хочет работать, все время в туалет просится и на руку жалуется, ха-ха. Правда, сбежал на следующий день. Да и я не стал искать, Нахера мне такой нужен, весь день в туалете сидит и даже кирпич одной рукой поднять не может.
Батырбек стоит, понуро отпустив голову. Тут у Жениса зазвонил телефон.
- Алло? .......Ааа, брат...... Все, понял, понял, брат.... Да-да, все, лечу!
И сославшись на тяжести ментовской службы, тактично извинившись, при том напомнив, что только оплатив 40 тыс можно получить пакет обратно, с напарником на спецмашине уехал на выполнение служебных обязанностей.
«Мдаа, оказалось не так легко, как виделось в начале» - подумал я, а вслух сказал:
-Садись, Батырбек, поехали. К себе домой отвезу тебя, а вечером после работы покумекаем.
Позвонил жене, долго объяснял кто такой Батырбек и почему у него нет документов, и нафига именно мне это надо, и попросил чтобы она взяла нижнее белье размером между мной и нашим сыном-старшеклассником, недорогие какие-нибудь трико и футболку.
Батырбека завел к себе во двор, показал кухню-столовую, она у меня отдельно от основного дома, показал баню и дрова, попросил растопить к ужину и уехал на работу.
После бани и ужина, я переодел его в новое, посадил по обычаю на почетное место за столом и начал его деликатно расспрашивать. Оказалось, что Батырбек - оралман, родом из Каракалпакии, по квоте был направлен в Костанайскую область, после службы в армии получил инвалидность,узбекское государство назначило какую-то пенсию,казахстанское государство по приезду после всяких ВТЭКов и других комиссий пересчитало по-своему, назначило какие-то выплаты, выделило квартиру в Лисаковске, живет один. Родители похоронены в Каракалпакии, а он самый младший в семье. Там в Риддере живет его одна старшая сестра с семьей, другая старшая сестра с детьми живет в Кызыл-орде, куда, собственно он и направлялся. Еще есть старший брат, после переезда в Казахстан загулял, развелся и осел в Белых Водах.
Когда накопилась сумма на карточке, куда перечисляются пенсия и пособия, в марте собрался и выехал навестить на юга сестру с племянниками, по пути решил проведать и брата в Белых Водах. Общаясь по телефону, он не мог предположить, что брат несколько преувеличивает свои успехи в Казахстане.
Оказалось, брат Батырбека живет на случайные заработки, целыми днями торчит на «пятаке», т.н. «бирже труда» на углу Вокзальной и Комсомольской. Живет где придется, чаще на объектах, завел дружбу с зеленым змием. Брат, конечно же обрадовался встрече с Батырбеком. В тот же вечер он и его «коллеги» шумно отметили приезд родного из далекого Лисаковска. По словам Батырбека, он не пил, спиртное не употребляет уже лет десять.
Гуляли, конечно, на пенсии и пособия Батырбека, никакие вразумления младшего брата на старшего не действовали. Через пару дней Батырбек решил, что бесполезно уговаривать брата ехать к сестре и пока не все деньги пропиты братом и компанией, лучше свалить одному.
С братом расстался по-английски. На вокзале благополучно купил билет, вечер ранней весны, поезд через пять часов. «Надо бы гостинцев взять племянникам, сестре чего-нибудь» и пошел искать базар.
К несчастью, беловодского гостя по дороге в узком переулке после раннего заката зажали три хулигана-подростка, один из них был с бейсбольной битой, раздербанили все его наличные и забрали карточку и телефон. А чтобы он не смог их догнать, побили по ногам, бокам. Хотели уже лежачего треснуть по голове, ему чудом удалось уклониться, череп остался цел, удар пришелся по плечу, после чего правая рука почти не поднималась. Весь побитый, грязный и без денег, но с документами и билетом он попытался дойти обратно на вокзал, но не дошел даже до конца переулка и упал в обморок.
Очнулся под утро от холода сырой одежды, редкие ранние прохожие шарахались, принимая его за перебравшего забулдыгу. Еле доковылял до вокзала, пошел в кассу, там ему вежливо объяснили, что поезд уже ту-ту, а за перебитие плацкарты на следующий поезд следует доплатить и вообще надо меньше пить. Посоветовали обратиться в линейный отдел. И там явно не обрадовались столь раннему визиту «благородного рыцаря в золотых доспехах» и сонный полицейский посоветовал подобру-поздорову проваливать из его горизонта видимости, не то обещал самые жестокие меры наказания для владельца зеленого паспорта на территории суверенного Казахстана.
После этого наставления путь в зал ожидания с сиденьями из гнутой фанеры и краской в десять слоев был для Батырбека заказан. Зализывать раны и чистить одежду пришлось вне зоны видимости доблестных служителей правопорядка.
Потихоньку приходя в себя от пережитого, где только чудо спасло его от неиминуемой мгновенной смерти в результате раскроения битой черепа и повреждения мягких тканей мозга, он скорее интуитивно пошел к старшему брату на пятак. Брат его был после очередного похмелья и злорадно напомнил что старших надо слушаться. Новость о сумме утраченных наличных его вконец раздосадовала, и уже совершенно озлобленный тем, что деньги, о которых он не знал, достались другим, послал пинками Батырбека подальше.
Батырбек вернулся на вокзал, в кассе получил причитающиеся гроши за сданный билет, с этими деньгами пошел опять к самому родному человеку в радиусе четыреста пятидесяти километров. Увидев немного денег, брат чуть подобрел, а после принятия на грудь даже благим тоном начал поучать младшего наставлениями. На следующий день взял с собой на шабашку, где стало понятно, что для физической работы Батырбек совершенно не пригоден, а дармоед никак не нужен, да хоть родной брат. И опять выгнал от себя подальше.
Дальше Батырбек недели три перебивался случайными заработками, успел допом получить люлей от «коллег» брата за демпинг расценок. Там негласный прейскурант, если снижаешь расценки, то или попадаешь на штраф «честному обществу», или получаешь от них люлей. Поэтому целыми днями стоять со всей толпой иногда выгодней и, что немаловажно, безопасней. Торги идут публично, «бригадир» в курсе кто и куда уехал и за какую сумму какой объем работ выполняется. По приезду будь добр, отсчитай в общак положенную долю, или не появляйся тут вовсе.
То ли по указке брата, то ли без его ведома, лишился он и последнего, что делает человека человеком перед государством – документов. Тупо украли, пока он спал, сдали в дальний магаз в качестве залога, отнекивались, всякие советы давали. Голодал с неделю. Стал попрошайничать, один добрый человек денег не дал, а повел в кафе и купил полную порцию уйгурского лагмана: тянутые вручную упругие тоненькие колбаски теста, с жирным подливом, мелкими кубиками свежайшей говядины и овощей, обязательным сельдереем, острой и ароматной перцовой приправой с яркой зеленью. После плотного обеда и сладкого крепкого чая никчемная жизнь Батырбека опять начала наполняться смыслом, словно нежная трава набирается влаги теплого летнего дождя после засушливого знойного периода. Добрый человек посоветовал пойти в РУВД, даже повел его сам, на КПП отрекомендовали к участковому. Участкового на месте не было, как и лишнего времени у доброго человека.Через некоторе время ожидания у РУВД его направили к известному мне учасковому Женису. Итог общения вы уже знаете. Просто обильная пища после недельного голода сыграла злую шутку и у Батырбека внезапно открылся неистовый понос.
От Жениса он сбежал, перебивался на всяких складах и цехах трудом грузчика. за порцию еды. Через пару недель узнал, что на пятаке кое-кому известно, где его документы. Поставил пузырь с закуской и выведал очень важную информацию. Пошел в указанный магаз, пообщался с нимфой-горгоной, пять тысяч долга превратились за две недели в десять. Я же своим «бестактным» участием в спасении поднял ставку еще вчетверо. Нимфа-горгона была мелко подментована, что несколько осложняло задачу, а с другой стороны, делала игру чуть интересней.
Идея пришла неспешно. Есть у меня один знакомец, на тот момент тоже в РУВД работал, подполковник, Талгатом зовут. Сейчас начальник охраны на большом заводе.Частенько обращался, когда его личные дела касались деятельности нашей конторы. Правда, он был довольно старше меня, оставались считаные месяцы до пенсии, которые он досиживал в спокойствии и для звания на «безрыбном месте». Человек старой закалки. На что я и сделал ставку.
Подтянутый, в отличной физической форме, ростом выше меня, голова, ноги-руки и тело в идеальной пропорции, активно появляющаяся седина только добавляла шарма, этакий Джордж Клуни из Младшего Джуза. Поздно вечером созвонились, было решено рано утром, до работы встретиться и обсудить появившуюся у меня задачу.
Он, как и ожидалось, горячо отреагировал на безобразное поведение нимфы-горгоны, позицию своих молодых коллег в этом раскладе прокомментировал сплошным матом, где единственное нематерное слово было «сопляки».
- Я понимаю, десять тысяч я готов был отдать вчера без разговоров, но после ее бурной реакции на мою физиономию и после «дельного совета» ваших коллег мне как-то неловко даже идти у них на поводу – тоненьким лассо закинул я свое предложение.
После имен числительных в моем предложении наш диалог оказался прогнозируемо конструктивным. Были продемонстрированы общие зарисовки операции и он заверил меня, что сделает все наилучшим образом, только чтобы я был на телефоне и действовал строго по его указаниям.
Ближе к обеду, когда я был еще на работе, а Батырбека моя жена повезла к врачу и в парикмахерскую, позвонил Таке.
- Отправляй к нам твоего кадра. И это самое, там будем делать контрольный закуп, видеофиксация и так далее, передай через него десять тысяч тенге, муляж будем делать. Ну и ее же саму возмем за вымогательство. Только этот твой кадр должен говорить строго по нашему сценарию. Без КУЗирования, сразу говорю.И возьмем ее тепленькой.
- Дело ваше, каким макаром вы с ней разберетесь. Мое дело маленькое. Валяйте.
Батырбек прекрасно сыграл роль по сценарию подполковникаТалгата. Батырбека в РУВД попросили написать заявление на нимфу-горгону, мол незаконно завладела моими документами и требует возаграждения за возврат, заяву конечно же не регистрировали, снабдили скрытой видеокамерой и отправили выклянчивать в магазинчик. Он там несколько раз предлагал вернуть долг за взятые в магазинчике водку и колбасу пять тысяч, трансформировавшаяся в горгону нимфа настаивала на сорока, жаркие торги на повышение беспристрастно записывались на ментовский гаджет. По условному знаку ворвались доблестные полицейские Таке. Мол, по заявлению гражданина, вот видеофиксация, мадам, ваша песенка спета.
Подполковник Таке, в свою очередь, не менее прекрасно сыграл свою роль по моему сценарию. Женис не пострадал совершенно, даже с большим уважением здоровается, хотя и остался без доли от неоплаченных сорока тысяч, горгона была повержена и посрамлена, а Батырбек стал похож на человека. Отпаренное чистое лицо и тело, свежая стрижка и скромный китайский прикид с головы до ног внесли некоторые изменения в облик Батырбека. Еще больший взнос в изменения сделали его глаза. В глазах растаяла печаль забитого пса и появилась какая-то умиротворенность и вера в людей. Это и была основная цель в моей постановке.
Пакет с документами оказался в руках законного владельца. Вечером, когда я вернулся с работы, встретил приободренного и счастливого Батырбека. Жена возила его к знакомому врачу-травматологу, оказалось, что у него перелом ключицы. Там прописали какое-то назначение, наложили фиксирующую повязку-косынку. Порекомендовали диету для восстановления мышечной массы.
В пакете с документами оказалось все то, что можно собрать за жизнь человека: советского образца метрика, свидетельство о среднем образовании, диплом какого-то училища, приписное свидетельство, военный билет, паспорт гражданина Республики Узбекистан, удостоверение оралмана, справки ВТЭК, удостоверение инвалида, домовая книга с регистрацией, справка с адресного бюро, квитанции об оплате за комуслуги минимум за последний год, чеки с транзакциями банкоматов тоже минимум за год и еще куча всяких мыслимых и немыслимых бумажек. Последнее снятие наличных произведено было как он и говорил, в середине марта. Сумма была под двести тысяч.
Он пожил у нас дней пять, пока получал лечение. По телефонному справочнику нашли родственников в Риддере. Мы поспешили успокоить их, впрочем, особого беспокойства в голосе сестры я как-то не заметил, взял номера мобильных на всякий случай. Он тоже пообщался, сказал им, что скоро будет дома и в Кызыл-Орду уже не поедет. На тоненькой школьной тетрадочке моя жена написала ему все известные телефоны найденных его родственников. Внизу написала мои и свои контакты. Я пожелал ему беречь связи с родными и близкими пуще казенных документов.
Купили ему билет до Костаная с пересадкой в Чу. Собрали ему провизии в дорогу по рекомендованной врачами диете и с женой проводили. Прощаясь, Батырбек горячо благодарил, обнимал, жал мне руку крепнущей правой рукой.
Через день Батырбек позвонил мне на мобильный, мол, доехал хорошо, опять благодарил, передавал привет от сестры. Впрочем, это был первый и последний раз. Надеюсь, с ним все в порядке.
Берегите себя. Держитесь близких. Не теряйте веру в людей.
http://walkersblog.asia.kz/
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Nightwalker 30.04.2017 в 14:23:45 # 600021
Двоюродный братишка мой
Цитата: Nightwalker от 30.04.2017 14:23:45
- А как же не помнить. Слава Аллаху, благодаря вам перестрелки в нашем маленьком селе не так часты как в Гарлеме. По этому делу еще Султана, племянника моего свата посадили, остальные отмазались.
Двоюродный братишка мой
- А как же не помнить. Слава Аллаху, благодаря вам перестрелки в нашем маленьком селе не так часты как в Гарлеме. По этому делу еще Султана, племянника моего свата посадили, остальные отмазались.
Двоюродный братишка мой
Султан - единственное имя, оставленное в оригинале.
Буду рад знакомству, құда-бала )))