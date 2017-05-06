Истина - в вине!

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bolatbol 06 Мая 2017 в 10:19:34
- С тебя рыба - с меня пиво! – решил я и мы пошли в ближайшую забегаловку. Пришли, заказали, дождались и, не дожидаясь отстоя, цедим сквозь шапку холодное пиво в запотевших кружках. Рыбу раздербанили, закинули в рот по кусочку и сидим, посасываем и отхлебываем. Хорошо! Мухи, правда, мешают, а грязная скатерть и алкаши за соседним столиком портят идиллию.
- Эх, были бы деньги, разве мы грызли бы эту деревянную рыбу и пили эту мочу в этом сраном месте? Нефть есть, руды, вся таблица химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева, а живем как эти, - Баглан кивнул головой в сторону признающихся в уважении соседей.
- А ты подкачай колеса и замени подшипники в тачке, будешь быстрее бегать и больше заработаешь.
- Так ведь дороги какие, я уже устал менять китайские запчасти.
- Ничего, дети подрастут, передашь им тачки, будем пиво пить на пенсии.
- А какая пенсия? Я 18 лет учился, стал кандидатом наук и институт закрылся.
- Да и мне не светит большая пенсия. Знаешь, что делают с пенсионными деньгами? Вкладывают в ценные бумаги с доходностью в несколько процентов и все. Любые другие движения Трамп запрещает. В итоге инфляции накопления обесцениваются и ждать достойной пенсии не приходится.
- Что же делать?
- А не надо слушать забугорных умников. Им нужен бедный и слабый Казахстан, чтобы прибрать к рукам наши богатства. Надо жить своим умом. Вот, например, зачем вкладывать деньги в акции, приносящие несколько процентов, когда можно вложить в производство? Если посадишь зернышко пшеницы – вырастет колосок. Рентабельность 1000%. Или возьмем корову. Она дает 10 литров молока. Молоко в магазине по 150 тенге, в день мы имеем надой с одной коровы на 1500 тенге. А что ей надо? Травы кило 20. В год 7 тонн. А что такое семь тонн. Я в день скошу на комбайне тонн 15. За сто дней сенокоса я один обеспечу кормом стадо из 200 коров. Ты будешь отвозить сено на ферму, наши жены доить, от 200 коров надоят 2 тонны молока. Нужно отвозить в город. Серикбол, братишка будет отвозить. Итого я, ты, Серикбол, наши жены, получается 6 человек. Запомнил? 2 тонны по 150 за литр, это 300000 тенге в день. Грубо 1000 долларов. За месяц 30000 долларов. Делим на 6 человек. По 5000 долларов на человека, или по 10000 на семью в месяц. Неплохо? Минусуем солярку, запчасти, пусть 1000 долларов, все равно остается по 9000 на семью. Ну как?
У Баглана загорелись глаза. Ведь все расчеты верны, он перепроверил на калькуляторе маленькой сотки с колотым экраном. Вот оно богатство, рядом, только надо протянуть руки. Я продолжил:
Что еще дает корова? Навоз. Его можно смывать в цистерну, закопать рядом с фермой. Оно там будет бродить, и если провести трубы в каждый дом, то у нас круглый год будет бесплатный газ на кухне. Перебродивший навоз надо будет откачивать в компостные кучи. Коровы доятся круглый год, а мы то с тобой зимой отдыхаем. Можно построить теплицы, прямо над цистерной, она своим теплом будет отапливать, удобрение свое, помидоры считай бесплатно можно выращивать. А они зимой по 300 тенге были.
Потом, коровы будут телиться каждый год. 200 телят, их дети наши будут пасти. Осенью сдадим бычков на мясо. Снова деньги. Коровы, правда, состарятся, что с ними делать?
- Отпустить, пусть доживают на свободе, - произнес сосед с соседнего столика.
- Ты кто? – хором спросили мы.
- Меня зовут Кхан, я из Индии, я не террорист, приехал на ЭКСПО.
- Эээ, Астана там, дорогой, иди прямо, никуда не сворачивай, говори всем, что ты Кхан и ты не террорист.
- Итак, на чем мы остановились? Надо омолаживать стадо, 20 коров каждый год придется резать. Куда девать шкуры? Что делает Калтай? Туи пинает и груши околачивает? Вот пусть режет, мясо на четыре семьи, а из шкур может делать обувь, сумки, одежду, мебель. Опять деньги. Смотри, сколько корова может дать добра! Вот куда деньги надо вкладывать! Нам надо землю, ферму построить, купить коров, комбайн, трактор, молоковоз, доильные аппараты. Полмиллиона долларов должно хватить, это ничто при наших доходах.
Но есть один минус. Если начнут вкладывать деньги в сельское хозяйство и все начнут работать, то начнется кризис перепроизводства. Молоко будет плохо продаваться, скисать. Цены упадут. Значит, надо заняться переработкой. Делать масло, сгущенку, айран, курт, иримшик. С нашими продуктами возни много, проще делать масло и сгущенку. Но рынок занят. Вот тут правительство должно помочь. Почему мы даем развиваться белорусским фермерам, российским? Под предлогом, что они производят из сухого порошка, добавляют пальмовое масло, всякую химию, запретить ввоз. И вот тут начнется процветание. Пошлины на весь импорт, и выгодно будет производить свою обувь, одежду, станки. Все трудоустроятся, начнут платить налоги, пенсионные отчисления, а те пойдут на дальнейшее развитие производства. И будет все по-научному, как учил Маркс и завещал великий Ленин.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: adapter от 06.05.2017 09:55:44
А стартовый капитал? Украдем?
А стартовый капитал? Украдем?
А на что КазАгроФинанс и КазАгро?)))
К тому же цены рыночные по реализации он зря посчитал. Не дадут производителю торговать. По дешевке все скупят оптовики. Нарисуется стандартная схема кучи посредников.
Так что не все так радужно. Много сопутствующих факторов будет, на которые нужны финансы. Реальный доход будет ниже.
bozon house 06.05.2017 в 10:35:21 # 601453
Написал бы че-нить из жизни сталеваров, а то все бизнес какой-то, бизнес. Пизнесь, короче.
в сх нет налог отчетности и тем более НДС ! там КХ раз в год на листочке отчет пишет и никто его не проверяет !!!
конечно куча посредников есть - сами заберут ! значит сократим Болатбола ))
а до перепроизводства нам еще очень и очень долго ...
а переработка очень прибыльное дело ... но не для 1 фермы !
начальный капитал - это 1 - 2 - 3 коровы ! главное их на той не заколоть ! пустых пастбищ миллионы га !
а КАФ АКК ФФПСХ РИЦ БВУ и тд надежды нет ! им тока залоги давай ! причем в городе !
А вообще, надо просто хорошо работать и не воровать. Другого пути еще никто не придумал. Если хорошо работать и не воровать, в итоге ты или твои дети будут меньше и ненапряжнее работать. Вот и все, такая вот утопия...