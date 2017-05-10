Как я за мороженым съездил

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bolatbol 10 Мая 2017 в 18:58:29
– Дорогой, хочу мороженое! – произнесла голова. Я чуть не поперхнулся.
– Не время сейчас есть мороженое, – отвечаю, – нам страну надо в 20-ку лучших продвигать, скажи, Баглан!
– Да-да, Баке правильно говорит, кто если не мы? – залепетал мой друг.
– А я хочу мороженое! – не унималась голова и протиснула в проем живот. Это был запрещенный прием: восемь дочек и очередная беременность давали ей широкие полномочия. Что ж, надо ехать.
Мороженое продавали в райцентре, это километров 30 по грунтовке. Я завел свой мотоцикл марки «Иж-Планета», прикрутил сбоку канистру для пива (что впустую гонять в такую даль?), сзади устроилась жена и мы затарахтели в по пыльной дороге. Едем, молчим, объезжаем свежие коровьи лепешки и подпрыгиваем на старых.
Вдруг бум-хрясь, дыгыдык-дыгыдык и мотоцикл остановился. Я глянул под ноги и обнаружил порваную цепь. Матерясь и заставляя жену толкать сильнее, приволок мотоцикл в аул.
Что делать? Надо ремонтировать. А где достать цепь? Наиболее въедливый читатель помнит, что у меня была старенькая машина времени, собственной конструкции. Кое-как, с грехом пополам, я совершал на ней экскурсы в недалекое прошлое и ближайшее будущее. Вот и сейчас я взял с собой цепь, подошел к машине и дернул ручку.
Вышел из сарая – вроде ничего не изменилось. Мимо пробегал паренек.
– Эй, бала, где я могу найти запчасть? – я потряс цепью для убедительности.
– Не знаю, обратитесь к председателю аулсовета Сапару.
Я нашел контору аулсовета. В кабинете председателя было накурено, ходил какой-то мужик в кожаной тужурке, держал в одной руке папироску «Беломор», в другой маузер и диктовал стенографистке текст телеграммы: «Москва, Наркомат. Прошу отгрузить 20 вагонов цементом зпт 3 вагона шифером зпт и вагон гвоздями тчк».
– Что вы хотели, товарищ? – председатель посмотрел на меня красными от бессонницы глазами. По исхудалому лицу было видно, что жизнь он поддерживал с помощью стакана крепкого чая и термоядерных папирос.
– Мне вот такую деталь надо, позарез, дело стоит, – я показал цепь Сапару.
– У меня такой нет. Нам, товарищ, надо построить металлургический комбинат. Вы подготовьте проект, и мы поможем с этой деталью.
– Хорошо, товарищ председатель, телеграфируйте «Москва, Наркомат. Прошу отгрузить 200 тачек, 400 лопат совковых, 400 штыковых, 100 ломов, 50 кирок, 40 вагонов цемента, 5 вагонов досок, 1 вагон с гвоздями, 20 вагонов щебня, 3 вагона с арматурой, мартеновскую печь, домну, насосы». Вроде все, Ах да, «и 2 предохранителя на 10 ампер. Срочно». Я подойду позже.
Я вернулся к машине и начал считать. Им надо вырыть котлован, залить фундамент, установить и запустить оборудование. Думаю, три месяца хватит. Передвинул компас на три месяца вперед и дернул за рычаг.
Выхожу из сарая, а передо мной высится огромный металлургический комбинат. Подхожу ближе. Перед проходной толпа рабочих, крики «Где эта контра?», «Расстрелять антисоветскую гниду!», «Судить революционным трибуналом!». На трибуне Сапар, машет над головой парабеллумом и стреляет в воздух.
– Товарищи! Товарищи! НКВД занимается поиском этого врага народа. А нам надо заняться строительством электростанции.
Вот в чем дело! Я забежал в сарай, установил метку «предохранители» и дернул на три месяца назад.
– Итак, на чем мы остановились? «2 предохранителя на 10 ампер». Пишите, «Для обеспечения энергопотребностей комбината прошу выделить для строительства ТЭЦ 40 вагонов цемента, 5 вагонов досок, 1 вагон с гвоздями, 20 вагонов щебня, 3 вагона с арматурой, 2 котла и 2 турбины мощностью 10 Мвт, насосы. И 2 предохранителя на 10 ампер. Срочно».
Я вернулся к машине и начал считать. Им надо вырыть 2 котлована, залить фундамент, установить и запустить оборудование. Думаю, 5 месяцев хватит. Передвинул компас на пять месяцев вперед и дернул за рычаг.
Выхожу из сарая, а передо мной высится огромный металлургический комбинат, рядом трубы ТЭЦ. Подхожу ближе. Перед проходной толпа рабочих, крики «Где эта контра?», «Расстрелять антисоветскую гниду!», «Судить революционным трибуналом!». На трибуне Сапар, машет над головой наганом и стреляет в воздух.
– Товарищи! Товарищи! НКВД занимается поиском этого врага народа. А нам надо заняться наладить добычу руды.
Вот в чем дело! Я забежал в сарай, установил метку «предохранители» и дернул на пять месяцев назад.
– Итак, на чем мы остановились? «2 предохранителя на 10 ампер». Пишите, «Для обеспечения сырьем прошу командировать партию геологов и выделить буровую установку. На месте обнаруженного месторождения для строительства шахты и горно-обогатительного комбината прошу отгрузить 200 тачек, 400 лопат совковых, 400 штыковых, 100 ломов, 50 кирок, 40 вагонов цемента, 5 вагонов досок, 1 вагон с гвоздями, 20 вагонов щебня, 3 вагона с арматурой. Так, и 2 предохранителя на 10 ампер. Срочно. Стойте, для подвоза руды и строительства железной дороги прошу отгрузить 40 вагонов с рельсами, 200 вагонов со шпалами, 500 вагонов щебня, костыли и кувалды. Так, что еще? Да, и 2 предохранителя на 10 ампер. Стойте. Для подвоза коксующихся углей прошу выделить еще 100 вагонов со шпалами, и 50 вагонов с рельсами, костыли и кувалды. И черт с ним, 4 предохранителя на 10 ампер.
Я вернулся к машине и начал считать. Им надо вырыть 2 котлована, залить фундамент, установить и запустить оборудование. Найти руду, построить шахту, обогатительный комбинат, проложить дорогу. Еще одну дорогу до Экибастуза. Думаю, 9 месяцев хватит. Передвинул компас на девять месяцев вперед и дернул за рычаг.
Выхожу из сарая, а передо мной высится огромный металлургический комбинат, рядом трубы ТЭЦ. По железной дороге снуют паровозы с углем и рудой. Подхожу ближе. Перед проходной никого, все работают. Я бегом в контору.
– Товарищ председатель, мне позарез нужна эта деталь.
Сапар вызвал директора завода и показал ему цепь.
– Товарищ директор, товарищу нужно сделать эту деталь. Сколько Вам нужно времени, чтобы освоить и выпустить эту продукцию?
– Думаю месяца хватит, товарищ председатель аулсовета.
– Даю Вам 10 дней, стране срочно нужна эта продукция.
Я вернулся к машине, передвинул компас на десять дней вперед и дернул за рычаг.
Выхожу из сарая, а навстречу директор завода бежит и машет новой цепью над головой. Я вернулся домой, установил цепь, дернулся вперед, а цепь порвалась. Я в контору, так и так, продукция ваша дерьмо.
Сапар вызывает директора, машет у него перед носом браунингом, и грозится расстрелять за саботаж. Созвали комиссию. Ученые мужи повертели цепь и решили, что нужна лаборатория для контроля качества. Я телеграфировал: «Москва, Наркомат. Для строительства лаборатории прошу отгрузить 10 специалистов-материаловедов, 2 вагона цемента, микроскоп, муфельную печь, колбы и мензурки».
Я вернулся к машине, прикинул на пальцах по выражению физиономии Сапара, передвинул компас на месяц вперед и дернул за рычаг.
Выхожу из сарая, а навстречу директор завода бежит и машет новой цепью над головой. Я вернулся домой, установил цепь, дернулся вперед и… поехал. Загрузил жену, канистру и поехал в райцентр за пив, прошу прощения, за мороженым. Жену там и оставил, в роддоме. Теперь сидим с Багланом, пьем пиво и надеемся на чудо.