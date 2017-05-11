В своём стиле

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danilov 11 Мая 2017 в 09:00:06
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Цитата: Nafis от 11.05.2017 09:09:07
Через 2 года будет красиво. Потерпите чуть чуть.....
Через 2 года будет красиво. Потерпите чуть чуть.....
Если места спила обработают, иначе жук сьест карагач
Сладкая Вата 11.05.2017 в 11:09:42 # 602496
наши бабки сливают на какую-то херату. Так же меня бомбит от обшивки зданий по центральным улицам, накрутили какие-то скворечники на балконы. И самое главное, КТО ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР???? ПОЧЕМУ НЕ СМОТРИТ НА ВНЕШНИЙ ОБЛИК ГОРОДА??? НУ НЕ МОЖЕТЕ САМИ СДЕЛАТЬ, НАЙМИТЕ ДИЗАЙНЕРОВ ИЗ ЕВРОПЫ ИЛИ АЗИИ.
ну **б вашу медь, что ни дазайн, то колхоз.