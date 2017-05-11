В своём стиле

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danilov 11 Мая 2017 в 09:00:06
Новый ландшафтный дизайн на лесополосе недалеко от города Ленгер вдоль трассы. Выглядит как кресты на могилах. И такой пейзаж продолжается на довольно протяжённом участке дороги.


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(419,3 Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 11.05.2017 в 09:09:07   # 602466
Через 2 года будет красиво. Потерпите чуть чуть.....
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  строитель 11.05.2017 в 09:15:52   # 602467
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  Skype 11.05.2017 в 09:21:41   # 602468
Цитата: Nafis от 11.05.2017 09:09:07
Через 2 года будет красиво. Потерпите чуть чуть.....


Если места спила обработают, иначе жук сьест карагач
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  M a x a t 11.05.2017 в 09:25:09   # 602471
у наших чинуш нет понятия связи с общественностью, ПиАр и тд. Возможно хотели как лучше но как всегда держат в секрете
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  Мура45 11.05.2017 в 09:41:52   # 602481
Башку тому чиновнику также обрубить.
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  728 11.05.2017 в 09:48:31   # 602482
Хотят все в степь превратить. Зато как жара приходит, тень все искать начинают
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  niko19 11.05.2017 в 10:16:02   # 602485
Да все в порядке, паника ни к чему!! Это же карагач. Корни этого дерева достигают первого слоя воды под землей, а молодые побеги вырастают буквально за неделю, +- 2, причем растут побеги как на дрожжах,при условии что и верхний слой будет поливаться хотя бы чуть чуть. Ну судя по фото я конечно сомневаюсь что эти деревья хоть когда нибудь поливались, разве что дождями осенними.
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  vladtr 11.05.2017 в 10:17:40   # 602486
Издевательство над деревьями. Стыд и срам. И какой умник решил, что карагач декоративное дерево? С такими обрезками дерево максимум 20 лет проживет, хотя ученые говорят, что оно должно расти 300 лет.
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  Marvel 11.05.2017 в 10:23:01   # 602488
Кошмар на улице вязов
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  Сладкая Вата 11.05.2017 в 11:09:42   # 602496
меня больше бомбит таукехана с этой ущербной плиткой, а так же сгоревшие маки, которые не простояли и 1 недели.

наши бабки сливают на какую-то херату. Так же меня бомбит от обшивки зданий по центральным улицам, накрутили какие-то скворечники на балконы. И самое главное, КТО ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР???? ПОЧЕМУ НЕ СМОТРИТ НА ВНЕШНИЙ ОБЛИК ГОРОДА??? НУ НЕ МОЖЕТЕ САМИ СДЕЛАТЬ, НАЙМИТЕ ДИЗАЙНЕРОВ ИЗ ЕВРОПЫ ИЛИ АЗИИ.

ну **б вашу медь, что ни дазайн, то колхоз.
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  jumanjiqz 11.05.2017 в 12:16:45   # 602504
Ничего страшного, скоро красиво обрастут, будут как декоративные...

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