Моя жизнь. Становление

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bolatbol 11 Мая 2017 в 18:20:23
Необходимый пласт знаний я почерпнул в незабвенном ЗооВетИнституте. Веселое было время, наполненное воодушевленным приемом всевозможных слабоалкогольных напитков и знакомством со всеми злачными местами большого города. Беседы с невероятно эрудированными их завсегдатаями и грамотное планирование бюджета дали мне необходимый опыт и гибкость ума.
Но стипендия все же быстро кончалась. Тогда я гулял п огороду и предпринимал попытки знакомств с представительницами слабого пола. И вот однажды состоялась судьбоносная встреча – проходя мимо Мед. Института я встретил девушку своей мечты.
– Сестра, как тебя зовут?
– Калампыр, а что?
– Да ничего, познакомиться хочу. Ты в медицинском учишься?
– Да, а откуда ты узнал?
– Я экстрасенс, тоже медик, между прочим. У братишки был шов от аппендицита, я сделал вот так, сосчитал до десяти и шов разошелся.
– Ой не ври.
– Серьезно, завтра приедет и если не веришь, то покажет, нет шва, там все чисто. Я и себе убрал, хочешь покажу, даже места не осталось.
– Ой, не надо.
–Мороженое хочешь?
–Хочу.
–И я хочу. Давай завтра поедим. Я знаю одно место, где оно очень вкусное.
Короче, вернулся я в колхоз с молодой женой. Устроился на первых порах агрономом, потом стал директором. Работа закипела. Приходит как ко мне тракторист Баглан и показывает вырезку из журнала.
– Новый сорт пшеницы, Баке, урожайность зашкаливает.
Выписал, засеяли, собрали рекордный урожай, за что я получил орден, а Баглан вымпел передовика производства. От благодарности пригнал мне десяток овец. Потом приходит его жена, доярка, так и так, появилась новая порода высокоудойных коров. Выписал, развели, надоили в закрома Родины тысячи тонн, снова орден, а на ферму переходящее знамя ЦК ВЦСПС. Жизнь бурлила ключом.
Нельзя сказать, что я только сидел в кабинете и писал бумаги. Ездил еще по местам кочевок чабанов. Приезжаю, они на радостях режут барана и накрывают дастархан. Но я о деле не забываю:
– Ты по сколько ягнят сдашь от 100 овцематок?
– По 115, как запланировали.
– Надо по 120, будет премия и орден, депутатом можешь стать.
– Да какой из меня депутат? Вы становитесь. Кому же еще?
– Рабочие у нас должны управлять страной, и колхозники, а я партийный работник.
Работали, так значит, работали, а потом раз, и ликвидировали колхозы. Стал я безработным. Что делать? Заболела голова от дум. Пошел в больницу. Сижу в очереди. Заходит к врачу бабка:
– Доченька, у меня голова болит.
– Вот, выпейте эти таблетки, – отвечает ей жена.
– Ой, спасибо, долгих лет тебе жизни.
Заходит паренек.
– Апай, у меня живот болит.
– Вот, выпей эти таблетки.
Заходит другой:
– Я ногу порезал.
– Вот, помажь зеленкой.
Пришла моя очередь.
– А ты неплохо устроилась. Эх, надо было в Мед поступать.
Таблетки ее я запил стаканом разбавленного медицинского спирта, и боль как рукой сняло. Не зря все-таки она получила высшее образование.
Чудодейственные таблетки сподвигли меня к основополагающему решению – решил я заняться фермерством. Трактор у Баглана сломался, поэтому засеял он поле какой-то травой вручную. Пришла пора сенокоса. И вот смотрю я как он косит, и меня злость берет. Справа налево, значит, он скашивает, а на обратном движении руки отдыхают. Работа не спорится. Когда же мы такими темпами закончим? Бездельник, кричу, прикрути вторую косу, ты же так месяц будешь прохлаждаться. Баглан прикрутил вторую косу, приноровился и начал косить в два раза больше. Но этого мало.
Хорошо, руками он работает, но ногами ведь просто ходит. А за ним остается два ряда неубранного сена. Приказал ему собрать тяжелые грабли на колесиках и прикрепить к ногам. Теперь он, передвигаясь вперед, перемещает ногами грабли и сгребает ими скошенную траву в небольшие кучки. Но кучек становится слишком много и на их уборку уйдет драгоценное время. Поэтому я приказал сделать тележку, впрячься в нее хомутом, а под задницу провести рычаг для наклона тележки. Баглан так и сделал. Теперь он скашивает в два ряда, приседает на рычаг, тележка наклоняется, он делает два шага вперед и грабли загружают в тележку траву. Потом он еще приседает, тележка выравнивается, а захваты прессуют траву к передней части. Дело пошло на лад.
Вечерело. От всех этих нововведений или инноваций, как говорят, я устал и засобирался домой. Засобирался и Баглан.
– А ты чего? Переработал что ли?
– Так ведь ночь скоро, как я в темноте буду косить?
Я молча прикрепил скотчем ему на голову фонарь и предупредил что к утру надо закончить. Возвращаясь, я изредка оборачивался, чтобы посмотреть, как движется дело. В темноте медленно, но верно перемещался луч фонаря, а в ночной тиши еще долго слышались хруст травы, пыхтенье живого существа и скрежет механизмов.
Утром Баглан обрадовал меня скошенным до горизонта полем. В тот же день мы собрали и сдали траву соседу-фермеру. На вырученные деньги купили Баглану точилку для кос, батарейки и подшипники для колес его техники. На остатки я построил дом для сына и купил 4 зимние шины для своего Ланд Крузера 200.
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