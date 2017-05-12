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Уж сколько говорено-переговорено! И опять бюджетникам выкручивают руки, обязывая покупать билеты на ЭКСПО. Сидят себе люди в каких-нибудь аульных школах, и в Чимкент-то выезжая один раз в год. А им велят покупать билет на мероприятие, которое будет проходить в Астане. И билет стоит не символическую сумму, а, минимум, 6 тысяч тенге. В вузах напрягают студентов и преподавателей. Уговоры, угрозы - всё идёт в ход! Ну, как за державу ни обидно? Как же это ужасно осознавать, что твоя родная страна считает свой народ быдлом? Где закон?
рыба гниет с головы
Быдло емес чмошники шешес
Где закон? - Закона.Нет
Тэгом ошиблись
Теща сидит на базаре, базарком всех обьязал купить по одному билету на ЭКСПО, стоимость 5 тыщ.
Показуха на показухе! Построили ЭКСПО за счет доходов населения! Затраты на проведение тоже повесили на шеи народа! Завтра пройдет эта выставка и останутся эти коробки не принося никакой прибыли, а эти коробки дальше тоже надо будет содержать а где взять деньги ну конешно опять взять с населения!
Всех акимов напрягли сверху. А им кресло ох как дорого. Вот и стараются. И при этом в один голос голосят, что принудиловки нет, что они только рекомендуют. Сам очень близко столкнулся с этой темой и заметил, что народа они боятся ещё больше. Кто наотрез отказался покупать, того и не трогают и боятся хотя бы слово сказать. А увольнять и подавно не рискнут. Напрягают только тех, кто прогибается. Вывод один. Не надо быть быдлом и относится к Вам будут как к человеку и все принудиловки в виде ЭКСПО и подписок на газеты сами исчезнут.
Населения в РК всего 15 млн, а с нас сосут как со 150 млн.
А если купившие билеты аульчане не приедут на выставку, то массовку сделают из студентов и солдат. Надо же будет создать видимость аншлага, билеты то проданы все.