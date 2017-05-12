Заявление о прикреплении к поликлиннике

РФ

писе

Это не еще одна страховка. Это поликлиника, к которой вы будете прикреплены и которая будет получать от государства часть медицинских отчислений, которые будет брать с нас родное государство. Как верно отметили выше, чем больше в поликлинике прикрепленных, тем больше денег будет получать поликлиника.В принципе, человек может сам выбирать поликлинику, по своему выбору. Типа развитие конкуренции между медучреждениями.Но поликлиника будет государственная. Поэтому если вас просят прикрепиться к ближайшей к вашему дому, не вижу смысла им отказывать. Ибо все они, имхо, примерно одинаковые.Для тех, кто по месту работы полностью официально оформлен и платит все налоги и другие обязательные выплаты(или его работодатель, типа не вы), по сути ничего не меняется. Кроме нового вида отчислений работодателя за каждого работника, по 5% от зарплаты, если правильно помню. Новый налог, только и всего, в добавок ко всем остальным, чтоб они там подавились...А вот самозанятым, гражданаминостранных государств и полностью не оформленным по мету работы по закону гражданам теперьбудет труднее- чтобы государственная поликлиника вас обслуживала, вы должны будете сами начать платить эти самые отчисления. Иначе не обслужат, только скорая помощь... Будут брать процент от заработка. А заработок свой вы должны будете заявить, чтобы вычислить процент. Как предполагается доказывать свой заработок-не знаю, не суть. Но заявив государству свой заработок, вы его тем самым задекларируете. И тут вступят в дело славные налоговые органы, ну как бы надо же платить подоходный и пенсионные, закон такой. Имхо, это и есть одна из основных целей новшества-самозанятые люди будут охвачены налогами и сборами. А то жируют, понимаешь, стоя на базаре или копая ямы по найму! Есть подозрение, что и до фуагра с бананами у них дошло!А всем остальным- новый налог, типа с работодателя. Кому не нравится- должен понять, что это один из сотни шагов к процветанию. За счет граждан, разумеется. Процветанию кого? Ну, догадайтесь сами.Итого имеем с официального заработка: 10% пенсионных с работника+скоро будет еще 5% пенсионных типа с работодателя+5% типа с работодателя медицинских+подоходный 9%+ с каждой покупки еще 12% НДС родному государству. Итого 41% налогов с каждого. Ясен пень, кто-то станет процветать.Надеюсь, никто не считает пенсионные деньги своими? Ну, разве что граждане, которые помрут до выхода на пенсию и выйдет на пенсию в ближайшие 5-10 лет. Имхо, остальные могут свободно считать свои пенсионные накопления помощью родному государству.