Заявление о прикреплении к поликлиннике

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RedFlag 12 Мая 2017 в 16:40:56
Просвятите кто в курсе.
Сегодня домой принесли эту форму заявления в количестве 3-х штук на каждого взрослого члена семьи.
Девочки которые это принесли, с их слов персонал городской поликлиники. На мои вопросы для чего это заявление? Ничего вразумительного сказать не смогли. Ну очень требовательно попросили тут же заполнить это заявление и сразу им отдать. Пришлось охладить их пыл, и сказать как разберусь с этим вопросом то сам принесу в поликлинику это заявление.
Если кто что знает подскажите что это за нововведение?
(1220,03 Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: titus от 12.05.2017 17:29:58
В данный момент Вы можете сами на свое усмотрение прикрепляться и открепляться к любой поликлинике в городе, ни как раньше по прописке. Видать у них жесткий недобор людей на учете, вот и послали молодняк прикрепить к себе людишек
В данный момент Вы можете сами на свое усмотрение прикрепляться и открепляться к любой поликлинике в городе, ни как раньше по прописке. Видать у них жесткий недобор людей на учете, вот и послали молодняк прикрепить к себе людишек
Если я в своей конторе по месту работы уже медицински застрахован? На кой мне еще одна страховка? Если кто в курсе?
В принципе, человек может сам выбирать поликлинику, по своему выбору. Типа развитие конкуренции между медучреждениями.Но поликлиника будет государственная. Поэтому если вас просят прикрепиться к ближайшей к вашему дому, не вижу смысла им отказывать. Ибо все они, имхо, примерно одинаковые.
Для тех, кто по месту работы полностью официально оформлен и платит все налоги и другие обязательные выплаты(или его работодатель, типа не вы ), по сути ничего не меняется. Кроме нового вида отчислений работодателя за каждого работника, по 5% от зарплаты, если правильно помню. Новый налог, только и всего, в добавок ко всем остальным, чтоб они там подавились...
А вот самозанятым, гражданам
А всем остальным- новый налог, типа с работодателя. Кому не нравится- должен понять, что это один из сотни шагов к процветанию. За счет граждан, разумеется. Процветанию кого? Ну, догадайтесь сами.
Итого имеем с официального заработка: 10% пенсионных с работника+скоро будет еще 5% пенсионных типа с работодателя+5% типа с работодателя медицинских+подоходный 9%+ с каждой покупки еще 12% НДС родному государству. Итого 41% налогов с каждого. Ясен пень, кто-то станет процветать. Надеюсь, никто не считает пенсионные деньги своими? Ну, разве что граждане, которые помрут до выхода на пенсию и выйдет на пенсию в ближайшие 5-10 лет. Имхо, остальные могут свободно считать свои пенсионные накопления помощью родному государству.
Цитата: RedFlag от 12.05.2017 18:01:36
Если я в своей конторе по месту работы уже медицински застрахован? На кой мне еще одна страховка? Если кто в курсе?
Цитата: titus от 12.05.2017 17:29:58
В данный момент Вы можете сами на свое усмотрение прикрепляться и открепляться к любой поликлинике в городе, ни как раньше по прописке. Видать у них жесткий недобор людей на учете, вот и послали молодняк прикрепить к себе людишек
В данный момент Вы можете сами на свое усмотрение прикрепляться и открепляться к любой поликлинике в городе, ни как раньше по прописке. Видать у них жесткий недобор людей на учете, вот и послали молодняк прикрепить к себе людишек
Если я в своей конторе по месту работы уже медицински застрахован? На кой мне еще одна страховка? Если кто в курсе?
это вы в частной клинике застрахованы ?
а приходят от государственных. если не обращались в государственную, с тех пор как стали ходил по рабочей медстраховке, то ничего не измениться. прикрепитесь к какой-нибудь и так же не ходите.
кажется 1 или 2 года назад по закону о медицине (не помню как называется) вы могли к терапевту пойти у себя на районе, детскую на Роще, эндокринологу на Нурсат, окулисту еще куда-нибудь. и в каждой больнице вам были рады - так как от государства за вас получали деньги. но государство это не устроило - так как оно платит за вас в каждую больницу, которую вы посетите. т.е. вы посетите 5 врачей в одной больнице - за вас заплатят 1000 тенге (условно) больнице, и 5 разных врачей в 5 разных больницах - за вас заплатят уже 5 000 тенге. видно поэтому решило вернуть старую форму прикрепления к одной больнице.
в теории если вы прикрепитесь к какой-нибудь больнице вам могут отказать в другой - идите в свою. хотя пишется, вас дескать все равно должны принять.
прикрепиться к другой поликлинике можно 1 раз в год (по текущему закону).
можно так же прикрепиться через egov.kz
кстати, а от какой страховой компании застрахованы ?
Цитата: quny от 12.05.2017 19:18:42
Это не еще одна страховка. Это поликлиника, к которой вы будете прикреплены и которая будет получать от государства часть медицинских отчислений, которые будет брать с нас родное государство. Как верно отметили выше, чем больше в поликлинике прикрепленных, тем больше денег будет получать поликлиника.
В принципе, человек может сам выбирать поликлинику, по своему выбору. Типа развитие конкуренции между медучреждениями.Но поликлиника будет государственная. Поэтому если вас просят прикрепиться к ближайшей к вашему дому, не вижу смысла им отказывать. Ибо все они, имхо, примерно одинаковые.
Для тех, кто по месту работы полностью официально оформлен и платит все налоги и другие обязательные выплаты(или его работодатель, типа не вы ), по сути ничего не меняется. Кроме нового вида отчислений работодателя за каждого работника, по 5% от зарплаты, если правильно помню. Новый налог, только и всего, в добавок ко всем остальным, чтоб они там подавились...
А вот самозанятым, гражданам
РФиностранных государств и полностью не оформленным по мету работы по закону гражданам теперь писебудет труднее- чтобы государственная поликлиника вас обслуживала, вы должны будете сами начать платить эти самые отчисления. Иначе не обслужат, только скорая помощь... Будут брать процент от заработка. А заработок свой вы должны будете заявить, чтобы вычислить процент. Как предполагается доказывать свой заработок-не знаю, не суть. Но заявив государству свой заработок, вы его тем самым задекларируете. И тут вступят в дело славные налоговые органы, ну как бы надо же платить подоходный и пенсионные, закон такой. Имхо, это и есть одна из основных целей новшества-самозанятые люди будут охвачены налогами и сборами. А то жируют, понимаешь, стоя на базаре или копая ямы по найму! Есть подозрение, что и до фуагра с бананами у них дошло!
А всем остальным- новый налог, типа с работодателя. Кому не нравится- должен понять, что это один из сотни шагов к процветанию. За счет граждан, разумеется. Процветанию кого? Ну, догадайтесь сами.
Итого имеем с официального заработка: 10% пенсионных с работника+скоро будет еще 5% пенсионных типа с работодателя+5% типа с работодателя медицинских+подоходный 9%+ с каждой покупки еще 12% НДС родному государству. Итого 41% налогов с каждого. Ясен пень, кто-то станет процветать. Надеюсь, никто не считает пенсионные деньги своими? Ну, разве что граждане, которые помрут до выхода на пенсию и выйдет на пенсию в ближайшие 5-10 лет. Имхо, остальные могут свободно считать свои пенсионные накопления помощью родному государству.
Это не еще одна страховка. Это поликлиника, к которой вы будете прикреплены и которая будет получать от государства часть медицинских отчислений, которые будет брать с нас родное государство. Как верно отметили выше, чем больше в поликлинике прикрепленных, тем больше денег будет получать поликлиника.
В принципе, человек может сам выбирать поликлинику, по своему выбору. Типа развитие конкуренции между медучреждениями.Но поликлиника будет государственная. Поэтому если вас просят прикрепиться к ближайшей к вашему дому, не вижу смысла им отказывать. Ибо все они, имхо, примерно одинаковые.
Для тех, кто по месту работы полностью официально оформлен и платит все налоги и другие обязательные выплаты(или его работодатель, типа не вы ), по сути ничего не меняется. Кроме нового вида отчислений работодателя за каждого работника, по 5% от зарплаты, если правильно помню. Новый налог, только и всего, в добавок ко всем остальным, чтоб они там подавились...
А вот самозанятым, гражданам
А всем остальным- новый налог, типа с работодателя. Кому не нравится- должен понять, что это один из сотни шагов к процветанию. За счет граждан, разумеется. Процветанию кого? Ну, догадайтесь сами.
Итого имеем с официального заработка: 10% пенсионных с работника+скоро будет еще 5% пенсионных типа с работодателя+5% типа с работодателя медицинских+подоходный 9%+ с каждой покупки еще 12% НДС родному государству. Итого 41% налогов с каждого. Ясен пень, кто-то станет процветать. Надеюсь, никто не считает пенсионные деньги своими? Ну, разве что граждане, которые помрут до выхода на пенсию и выйдет на пенсию в ближайшие 5-10 лет. Имхо, остальные могут свободно считать свои пенсионные накопления помощью родному государству.
Про рабочее население более-менее понятно. А пенсионерам как с этой системой расплачиваться?
А если нет разницы, а ведь точно они везде одинаково тупы, смотрел я их институт, как они туда ходят и уходят. Без книг и учебников, писец умнейшие люди
За пенсионеров и бюджетников будет платить государство.