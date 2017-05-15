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Тоже хочу дачу в нац.парке
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Гость 15 Мая 2017 в 22:18:04
В Сары Айгыре после моста уже въезд запрещён, говорят особо охраняемая зона - "Сайрам-Угамский Национальный природный парк" и все такое. Говорят даже медведи ходят с козлами, нельзя их беспокоить. Даже траву давить нельзя, но мы пробрались, а там оказывается развернулась капитальная стройка VIP домиков. Даже ЛЭП протянули. После этого я понял почему не пускают - подальше от людских глаз. И мне кажется у меня появилась зависть, потому как я тоже хочу такую дачу высокогорную.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  BATYR89 15.05.2017 в 22:29:03   # 603425
Дом "БАКЕ" если что вы его не видели, просто показалось! или как с экспо ВСЕ ТАК ЗАПЛОНИРОВАЛИ ВАМ СМЕРТНЫМ НЕ ПОНЯТЬ!!!😑
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  Пермяк 15.05.2017 в 22:50:27   # 603435
Да что то не похоже на дачку для богоизбранных
Больше смахивает на служебку, например на домик егеря.
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  DuMoH 15.05.2017 в 22:54:36   # 603439
видать дачка где то подальше стоит, это так, домик охраны...
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  Manitu 15.05.2017 в 23:13:16   # 603448
А может там и будут жить козлы?
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  PHATik 15.05.2017 в 23:38:47   # 603453
Автор, а Сары Айгыр, это сразу после шлагбауна в Сайрам-Су где чеки пробивают на посту, на право и по бездорожью вверх.

Хотели на выходных туда ехать, не пустят получается чтоли?
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