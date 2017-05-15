Тоже хочу дачу в нац.парке
Гость 15 Мая 2017 в 22:18:04
В Сары Айгыре после моста уже въезд запрещён, говорят особо охраняемая зона - "Сайрам-Угамский Национальный природный парк" и все такое. Говорят даже медведи ходят с козлами, нельзя их беспокоить. Даже траву давить нельзя, но мы пробрались, а там оказывается развернулась капитальная стройка VIP домиков. Даже ЛЭП протянули. После этого я понял почему не пускают - подальше от людских глаз. И мне кажется у меня появилась зависть, потому как я тоже хочу такую дачу высокогорную.
Дом "БАКЕ" если что вы его не видели, просто показалось! или как с экспо ВСЕ ТАК ЗАПЛОНИРОВАЛИ ВАМ СМЕРТНЫМ НЕ ПОНЯТЬ!!!😑
Да что то не похоже на дачку для богоизбранных
Больше смахивает на служебку, например на домик егеря.
видать дачка где то подальше стоит, это так, домик охраны...
А может там и будут жить козлы?
Автор, а Сары Айгыр, это сразу после шлагбауна в Сайрам-Су где чеки пробивают на посту, на право и по бездорожью вверх.
Хотели на выходных туда ехать, не пустят получается чтоли?