О наболевшем: пешеходы и лежачие полицейские.

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Pole13 17 Июля 2017 в 17:30:28
1. 3.1 Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам, а также в соответствии с требованиями пунктов 17.1 и 17.4 Правил.
2. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).
Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.
3. 3.3 Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается пересекать дорогу под прямым углом к краю проезжей части там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Запрещается переходить проезжую часть вне пешеходного перехода при наличии разделительной полосы в населенном пункте, а также в местах, где установлены пешеходные или дорожные ограждения.
4. 3.4 В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора.
5. 3.5 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
6. 3.8 Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых по отношению к проезжей части посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине. На остановочных пунктах, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо не задерживаясь освободить проезжую часть.
Простые правила, в первую очередь написанные для Вас, пешеходы. За последние годы заметно, что Шымкент меняется, очень много делается для удобства пешеходов: чертят зебру, устанавливают подсветку, медленно, но верно строят переходы (жаль, не подземные), уже дошли и до нас выделенки для автобусов, в общем, все для пешеходов. Водителям же остается все меньше места и атмосфера у нас на дорогах накаляется. Можно улучшить эту атмосферу, если вы пешеходы, примите наши советы и будете применять.
1. Остановитесь на секунду перед пешеходным переходом, убедитесь что водитель Вас видит. Сколько было аварий из за внезапно выбегающего пешехода.
2. Переходите быстрым шагом, но смотрите по сторонам, кто то может Вас не видеть.
3. Не “зевайте”, загорелся зеленый или даже чуть раньше, переходите дорогу.
4. Если ловите попутку, отойдите подальше от перекрестка или въезда/выезда второстепенной дороги.
5. Ночью, а особенно в дождь будьте заметней.
6. Учите детей переходить дорогу.
Последний пункт надо было поставить первым)), ребенку нужно с детства объяснять, как переходить дорогу, чтобы это стало условным рефлексом. Помню сколько было визгу-писку по Отырару, когда за небольшой промежуток времени два раза сбили одного ребенка, и всем миром просили “скинуться” на лечение. Но никто не задумался, как ребенок оказался на дороге, да еще умудрился попасть под машину два раза. Во избежание таких случаев у нас любят делать лежачие полицейские, не по стандартам, без знаков, которые реально могут повредить машине. Хотя бы взять лежачего полицейского установленного на Стекляшке в сторону Сайрамской, как можно поставить лежачего полицейского на такой крутой горке???? Так вот, лежачие полицейские, Вы думаете, сейчас сделаю лежачего полицейского и все, все будет тихо, мирно. Но только задумайтесь на миг, автомобиль выбрасывает больше всего токсичных веществ, при запуске и ПРИ РАЗГОНЕ, а средний возраст машин в Казахстане 20 с хвостиком лет, так что ребенок пострадает не от бампера, а от угарного газа и оксида азота. Я признаю, что лежачие полицейские действенны в борьбе с лихачами, но если ставите их, делайте их по стандартам и не каждые 10 метров. Все, остальное добавят в комментариях.))
Комментарии, по рейтингу, по дате
Согласен, пешеходы тоже должны соблюдать правила. Но водители, на вас всегда большая ответственность! 1. Пешеход в любом случае главнее, ибо каждый человек родился пешеходом! 2. Вы, а не пешеход, источник повышенной опасности. У вас меньше вероятность умереть, чем у пешехода при столкновении с вами! 3. Вы обученный человек, сдавший экзамен и получивший права. В отличие от пешехода. Как в роддоме. В случае чп виноват всё-таки акушер, а не роженица, которая неправильно тужилась.
Уважайте пешехода! и всё будет нормально!
Zhycie est 17.07.2017 в 19:32:49 # 617272
Цитата: Zhycie est от 17.07.2017 19:32:49
Не поняла - как это дорогу переходить "даже раньше", чем зелёный загорелся? На жёлтый или на красный, что ли?
Не поняла - как это дорогу переходить "даже раньше", чем зелёный загорелся? На жёлтый или на красный, что ли?
Он имеет в виду, как машины встали, т.е. им уже красный, а вам ещё не зелёный. К сожалению, полно таких перекрёстков, которые даже так не успеваешь перейти. Один из самых возмутительных Рубинштейна (Байтурсынова) - Долорес, около гостиницы "Риксос". Дорога широкая и даже здоровый человек обычным шагом не успевает. А если старик, пешеход с маленьким ребёнком, инвалид, да и просто стартанул не на первой секунде зелёного света? Интервалы светофора устанавливали явно не пешеходы. Думаю, что это не единственный случай