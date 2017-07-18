А что с Теле2?

Мне билайновцы предлоложили тариф 3800 тенге, 3500 за домашний интернет и 300 тенге за телефон, внутри сети бесплатно,другим операторам 90 минут и 10 гигов интернета. Дешевле не найти, работает все хорошо, но у кселл интернет лучше.