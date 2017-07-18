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А что с Теле2?
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Гость 18 Июля 2017 в 18:28:11
Теле2 не работает.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 18.07.2017 в 19:51:58   # 617638
Весь день. Причем не только теле2
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  DuMoH 18.07.2017 в 19:54:47   # 617639
kcell работал без сбоев
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  Pole13 18.07.2017 в 20:20:45   # 617650
Мне билайновцы предлоложили тариф 3800 тенге, 3500 за домашний интернет и 300 тенге за телефон, внутри сети бесплатно,другим операторам 90 минут и 10 гигов интернета. Дешевле не найти, работает все хорошо, но у кселл интернет лучше.
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  alpha_portal 18.07.2017 в 20:23:36   # 617653
Цитата: Pole13 от 18.07.2017 20:20:45
Мне билайновцы предлоложили тариф 3800 тенге, 3500 за домашний интернет и 300 тенге за телефон, внутри сети бесплатно,другим операторам 90 минут и 10 гигов интернета. Дешевле не найти, работает все хорошо, но у кселл интернет лучше.

У Билайн покрытие больше. Говорю как рыбак Везде ловит куда не приедь
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