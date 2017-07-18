А что с Теле2?

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alpha_portal 18.07.2017 в 19:51:58 # 617638
alpha_portal 18.07.2017 в 20:23:36 # 617653
Цитата: Pole13 от 18.07.2017 20:20:45
Мне билайновцы предлоложили тариф 3800 тенге, 3500 за домашний интернет и 300 тенге за телефон, внутри сети бесплатно,другим операторам 90 минут и 10 гигов интернета. Дешевле не найти, работает все хорошо, но у кселл интернет лучше.
Мне билайновцы предлоложили тариф 3800 тенге, 3500 за домашний интернет и 300 тенге за телефон, внутри сети бесплатно,другим операторам 90 минут и 10 гигов интернета. Дешевле не найти, работает все хорошо, но у кселл интернет лучше.
У Билайн покрытие больше. Говорю как рыбак Везде ловит куда не приедь