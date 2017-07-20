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Ненужные люди
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KzPatriot 20 Июля 2017 в 10:02:58
Так уж случилось, что у подруги 8-го июля пропала мама, 1951 г.р.. Пошла в магазин и не вернулась. Искали ее три дня. Искали собственными силами и неравнодушными гражданами. В результате нашли её в реанимации Фосфорной больницы, без каких либо записей. Золотых украшений и одежды не было. По всему телу страшные гематомы. Видно, что её жестоко избили. Где нашли её не говорят.


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Как и положено обратились в органы, но органы отмахнулись от такого дела, объяснив это так - они конечно найдут кто это сделал, но она опознать их не сможет, так как после случившегося она находится в не адекватном состоянии. Конечно, какой нормальный человек будет в адеквате после такого. И им такой "Висяк не нужен", после удалились и даже не потрудившись зафиксировать побои.
В настоящее время мама находиться во 2-ой больнице. На данное время ей отменили успокоительные и просят забрать домой, так как по их словам ей осталось жить от силы 10 дней. Пищу она принимать отказывается. Сейчас только глюкозку капают. Хотели уже в психиатрическую больницу положить, но там тоже не берут, говорят, что это не их специализация. К слову сказать лежит она в платной палате, но даже это не спасает от бездействия компетентных специалистов. Ночью в палате дежурит отец, днем дежурит дочь. Медперсонал появляется крайне редко.
А ведь такое может случиться с каждым, и как должны относится граждане к своей стране, если даже элементарно невозможно получить необходимую помощь и поддержку.
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  AWP 20.07.2017 в 10:17:56   # 619020
Нет слов.
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  Sandy 20.07.2017 в 10:21:26   # 619021
Я когда в скорую поступил с рваной губой (сам упал при беге ночью), так они (дяденьки в погонах) полчаса настаивали написать заявление на тех, кто меня "избил". А такие люди, вышеперечисленная женщина, остаются без помощи (
Надеюсь в каждой семье такого равнодушного человека (которвх отказал в помощи) ждёт такая же участь. Бог есть! Женщине даже не знаю что пожелать, родственникам только держаться.
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  bozon house 20.07.2017 в 10:25:00   # 619023
Цитата: Sandy от 20.07.2017 10:21:26
Я когда в скорую поступил с рваной губой (сам упал при беге ночью), так они (дяденьки в погонах) полчаса настаивали написать заявление на тех, кто меня "избил". А такие люди, вышеперечисленная женщина, остаются без помощи (
Надеюсь в каждой семье такого равнодушного человека (которвх отказал в помощи) ждёт такая же участь. Бог есть! Женщине даже не знаю что пожелать, родственникам только держаться.
Ну времени достаточно прошло, можно и правду поведать.
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  jumanjiqz 20.07.2017 в 10:42:10   # 619031
Опять страна и власть виноваты но только не мы сами!
Не все однозначно в этой истории, возможно бичевала!?
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  koshkoed 20.07.2017 в 10:46:48   # 619035
Пишите в прокуратуру, а не на титусе. Все разговоры снимайте или записывайте на диктофон
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  bozon house 20.07.2017 в 10:51:53   # 619036
Quote:
Как и положено обратились в органы, но органы отмахнулись от такого дела, объяснив это так - они конечно найдут кто это сделал, но она опознать их не сможет, так как после случившегося она находится в не адекватном состоянии.
Если это правда, то за такое - сразу в прокуратуру. А убитые? Они же вообще никого не опознают!
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  babygirl 20.07.2017 в 11:00:30   # 619038
Пошла в магазин и не вернулась.
Пошла скорей всего ещё был световой день! Вы же знаете в какой магазин она ходит и примерно по какому маршруту. Должны быть свидетели.
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  Nafis 20.07.2017 в 11:01:52   # 619039
Не первый раз слышу что врачи расписываются в своей беспомощности и отправляют домой умирать. Как так??? Не понимаю
За свою статистику радеют. Лишняя смерть в больнице...
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  Zhycie est 20.07.2017 в 11:12:15   # 619041
Практически сразу в Инсте были сообщения о пропаже, потом - что нашли, все, помощь не нужна. Думали, счастливый конец, а тут такое...
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  titus 20.07.2017 в 11:38:51   # 619052
Фосфорная больница, в приемном покое уже миллион барьеров что бы положить в больницу, я с ними ругался несколько раз, пока всем ненавтыкаешь толка нет, стоят сопли жуют
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  Makintosh 20.07.2017 в 11:52:29   # 619057
советую прокуратуру. копию в нуротан.
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  Лялька 20.07.2017 в 11:57:25   # 619061
Боже мой... крепитесь! А по поводу бездействия в прокуратуру.. СМИ!
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