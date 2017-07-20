Ненужные люди

Я когда в скорую поступил с рваной губой (сам упал при беге ночью), так они (дяденьки в погонах) полчаса настаивали написать заявление на тех, кто меня "избил". А такие люди, вышеперечисленная женщина, остаются без помощи (Надеюсь в каждой семье такого равнодушного человека (которвх отказал в помощи) ждёт такая же участь. Бог есть! Женщине даже не знаю что пожелать, родственникам только держаться.