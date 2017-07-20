Ненужные люди

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KzPatriot 20 Июля 2017 в 10:02:58
Как и положено обратились в органы, но органы отмахнулись от такого дела, объяснив это так - они конечно найдут кто это сделал, но она опознать их не сможет, так как после случившегося она находится в не адекватном состоянии. Конечно, какой нормальный человек будет в адеквате после такого. И им такой "Висяк не нужен", после удалились и даже не потрудившись зафиксировать побои.
В настоящее время мама находиться во 2-ой больнице. На данное время ей отменили успокоительные и просят забрать домой, так как по их словам ей осталось жить от силы 10 дней. Пищу она принимать отказывается. Сейчас только глюкозку капают. Хотели уже в психиатрическую больницу положить, но там тоже не берут, говорят, что это не их специализация. К слову сказать лежит она в платной палате, но даже это не спасает от бездействия компетентных специалистов. Ночью в палате дежурит отец, днем дежурит дочь. Медперсонал появляется крайне редко.
А ведь такое может случиться с каждым, и как должны относится граждане к своей стране, если даже элементарно невозможно получить необходимую помощь и поддержку.
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Надеюсь в каждой семье такого равнодушного человека (которвх отказал в помощи) ждёт такая же участь. Бог есть! Женщине даже не знаю что пожелать, родственникам только держаться.
bozon house 20.07.2017 в 10:25:00 # 619023
Цитата: Sandy от 20.07.2017 10:21:26Ну времени достаточно прошло, можно и правду поведать.
Я когда в скорую поступил с рваной губой (сам упал при беге ночью), так они (дяденьки в погонах) полчаса настаивали написать заявление на тех, кто меня "избил". А такие люди, вышеперечисленная женщина, остаются без помощи (
Надеюсь в каждой семье такого равнодушного человека (которвх отказал в помощи) ждёт такая же участь. Бог есть! Женщине даже не знаю что пожелать, родственникам только держаться.
Я когда в скорую поступил с рваной губой (сам упал при беге ночью), так они (дяденьки в погонах) полчаса настаивали написать заявление на тех, кто меня "избил". А такие люди, вышеперечисленная женщина, остаются без помощи (
Надеюсь в каждой семье такого равнодушного человека (которвх отказал в помощи) ждёт такая же участь. Бог есть! Женщине даже не знаю что пожелать, родственникам только держаться.
Не все однозначно в этой истории, возможно бичевала!?
bozon house 20.07.2017 в 10:51:53 # 619036
Как и положено обратились в органы, но органы отмахнулись от такого дела, объяснив это так - они конечно найдут кто это сделал, но она опознать их не сможет, так как после случившегося она находится в не адекватном состоянии.Если это правда, то за такое - сразу в прокуратуру. А убитые? Они же вообще никого не опознают!
Пошла скорей всего ещё был световой день! Вы же знаете в какой магазин она ходит и примерно по какому маршруту. Должны быть свидетели.
За свою статистику радеют. Лишняя смерть в больнице...
Zhycie est 20.07.2017 в 11:12:15 # 619041