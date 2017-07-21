Единовременное пособие при рождении ребенка

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fararza 21 Июля 2017 в 19:50:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
Размер единовременного государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка в Казахстане:
в 2016 году составлял 66 621 тенге,
с 1 января 2017 года его размер составил 71 270 тенге,
а с 1 июля 2017 повысится и станет 86 222 тенге.
Таким образом, на 19 601 тенге больше получат те, кто родит ребенка после 1 июля 2017 года.
Размер единовременного государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка:
в 2016 году был 111 035 тенге,
а с 1 января 2017 года он составил 118 000 тенге,
с 1 июля 2017 года будет равен 142 947 тенге.
Значит, размер единовременного государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в 2017 году повысится на 31 912 тенге, чем в 2016 году.
!Повышение касается только ЕДИНОВРЕМЕННОГО государственного пособия по рождению ребенка, а вот пособия и выплаты по уходу за ребенком до года повысились с 1 января 2017 года на 7% (т.к. повысился размер МРП, который используется при расчете социальных пособий в том числе).
или идешь в цон и получаешь всю необходимую информацию.
Также нам все подробно рассказала все действия врач который вел наблюдение по беременности в 3 поликлинике
Цитата: ss720 от 21.07.2017 21:26:08
А ещё можно фиктивно устроиться в какуюнить контору, отчислять 8 меc по 40 тонни потом получить 600-700 тонн .... (примерно))
А ещё можно фиктивно устроиться в какуюнить контору, отчислять 8 меc по 40 тонни потом получить 600-700 тонн .... (примерно))
А можно подробности в личку???
Цитата: bIP6bIC от 21.07.2017 22:14:18
А можно подробности в личку???
Цитата: ss720 от 21.07.2017 21:26:08
А ещё можно фиктивно устроиться в какуюнить контору, отчислять 8 меc по 40 тонни потом получить 600-700 тонн .... (примерно))
А ещё можно фиктивно устроиться в какуюнить контору, отчислять 8 меc по 40 тонни потом получить 600-700 тонн .... (примерно))
А можно подробности в личку???
В бухгалтерии друзья мои , в бухгалтерии. Они все знают.