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Единовременное пособие при рождении ребенка
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fararza 21 Июля 2017 в 19:50:35
Дорогие титусяне добрый вечер! если кто либо знает про Единовременное пособие при рождении Первого ребенка дайте информацию пожалуйста!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Сымбат87 21.07.2017 в 20:35:09   # 619520
Так так. Полезный пост.
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  Alice004 21.07.2017 в 20:41:08   # 619521
С 1 июля 2017 года в Казахстане размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка будет повышен на 20%! О повышении декретного пособия в 2017 году сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Республики Казахстан. Президент поручил правительству повысить размеры единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 июля 2017 года.
Размер единовременного государственного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка в Казахстане:

в 2016 году составлял 66 621 тенге,
с 1 января 2017 года его размер составил 71 270 тенге,
а с 1 июля 2017 повысится и станет 86 222 тенге.

Таким образом, на 19 601 тенге больше получат те, кто родит ребенка после 1 июля 2017 года.
Размер единовременного государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка:

в 2016 году был 111 035 тенге,
а с 1 января 2017 года он составил 118 000 тенге,
с 1 июля 2017 года будет равен 142 947 тенге.

Значит, размер единовременного государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в 2017 году повысится на 31 912 тенге, чем в 2016 году.
!Повышение касается только ЕДИНОВРЕМЕННОГО государственного пособия по рождению ребенка, а вот пособия и выплаты по уходу за ребенком до года повысились с 1 января 2017 года на 7% (т.к. повысился размер МРП, который используется при расчете социальных пособий в том числе).
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  Alice004 21.07.2017 в 20:42:25   # 619522
http://shopomania.kz/finance/324-dekretnyy-otpusk-i-posobie-na-rebenka-v-kazahstane-vyplaty-posobie-po-beremennosti-i-rodam-v-kazahstane-izmeneniya.html
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  satelinks 21.07.2017 в 21:04:42   # 619525
egov.kz
или идешь в цон и получаешь всю необходимую информацию.
Также нам все подробно рассказала все действия врач который вел наблюдение по беременности в 3 поликлинике
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  ss720 21.07.2017 в 21:26:08   # 619530
А ещё можно фиктивно устроиться в какуюнить контору, отчислять 8 меc по 40 тонни потом получить 600-700 тонн .... (примерно))
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  bIP6bIC 21.07.2017 в 22:14:18   # 619535
Цитата: ss720 от 21.07.2017 21:26:08
А ещё можно фиктивно устроиться в какуюнить контору, отчислять 8 меc по 40 тонни потом получить 600-700 тонн .... (примерно))

А можно подробности в личку???
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  ss720 21.07.2017 в 22:22:41   # 619537
Цитата: bIP6bIC от 21.07.2017 22:14:18
Цитата: ss720 от 21.07.2017 21:26:08
А ещё можно фиктивно устроиться в какуюнить контору, отчислять 8 меc по 40 тонни потом получить 600-700 тонн .... (примерно))

А можно подробности в личку???

В бухгалтерии друзья мои , в бухгалтерии. Они все знают.
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