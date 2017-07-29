Отдых в Шымкенте

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sirgely 29 Июля 2017 в 09:01:55
Через неделю собираюсь приехать к вам в отпуск с семьей. Подскажите, куда и за сколько можно сходить с семьей из 5 человек, учитывая, что дети еще маленькие. Планирую быть в городе 2 недели. Какие интересные места можно посетить?
Финансовое состояние как и у большинства в нашем государстве.
Спасибо!
Комментарии, по рейтингу, по дате
Nightwalker 29.07.2017 в 09:22:58 # 620970
Цитата: Nightwalker от 29.07.2017 09:22:58
Обратно на вокзал! А то понаехали тут, самим уже отдохнуть негде!! Шутка ))) в Белых Водах можно отдохнуть..не так шумно, 9 бассейнов на выбор, цены на входе от 500 тенге взрослый, 300 детский, до 2000 тенге взрослый. от города 18 км, 20 минут езды. цены на еду сравнительно дешевле
Обратно на вокзал! А то понаехали тут, самим уже отдохнуть негде!! Шутка ))) в Белых Водах можно отдохнуть..не так шумно, 9 бассейнов на выбор, цены на входе от 500 тенге взрослый, 300 детский, до 2000 тенге взрослый. от города 18 км, 20 минут езды. цены на еду сравнительно дешевле
Цитата: shlenchak от 29.07.2017 09:50:10продолжу, если нравится уединение, то можно в горы на Буревестник,там очень тихо. И что то никто не написал про Чардару(Золотые пески),там и рыбалка и купалка,но жарко. Хорошего отдыха!))
Смотря какой отдых вас интересует, если любите заведения тогда эльдоро с их пиццей, сака гранд, санжак, если любите активный отдых тогда в горы там эковиладж, или тау самалы, а если дикарями Сырдарья))
Смотря какой отдых вас интересует, если любите заведения тогда эльдоро с их пиццей, сака гранд, санжак, если любите активный отдых тогда в горы там эковиладж, или тау самалы, а если дикарями Сырдарья))
MишаМашкевич 29.07.2017 в 10:53:02 # 620986
Если активный отдых то Туркестан, арыстан баб или каскасу.
Цитата: Стрельцов от 29.07.2017 10:41:34Не-а.
только у меня слово отдых связано со сном под кондером ...?
только у меня слово отдых связано со сном под кондером ...?
Финансовое состояние как и у большинства в нашем государстве.
по какой из версий? официальной или реальной?
Северный чел 29.07.2017 в 12:26:29 # 621002
Цитата: Пришелец от 29.07.2017 12:04:33
В Ленгере шашлык 220 в Сайраме 180,на Иссыкуль нужно рвать ,две неделе на жаре в Шыме Киснуть ,лучше дней на пять на озеро сгонять благо автобусов валом едут ,а там рыбка ,абрикосы,смородина и облепиха,ах да из воды можно не вылазить
В Ленгере шашлык 220 в Сайраме 180,на Иссыкуль нужно рвать ,две неделе на жаре в Шыме Киснуть ,лучше дней на пять на озеро сгонять благо автобусов валом едут ,а там рыбка ,абрикосы,смородина и облепиха,ах да из воды можно не вылазить
Рядом с Ленгером озеро Тогуз с белым песком и аквапарком хвалят люди.
Пастафариан 29.07.2017 в 12:41:06 # 621005
Заповедник Аксу-Жабаглы, отдел туризма Ельмира
8(72538)-55565, 8(72538) 55633
Цитата: Пастафариан от 29.07.2017 12:41:06
- Не слушай никого!
Заповедник Аксу-Жабаглы, отдел туризма Ельмира
8(72538)-55565, 8(72538) 55633
- Не слушай никого!
Заповедник Аксу-Жабаглы, отдел туризма Ельмира
8(72538)-55565, 8(72538) 55633
Организация похода в заповедник?
Пастафариан 29.07.2017 в 12:55:29 # 621007
Цитата: Author от 29.07.2017 12:46:01
Организация похода в заповедник?
Цитата: Пастафариан от 29.07.2017 12:41:06
- Не слушай никого!
Заповедник Аксу-Жабаглы, отдел туризма Ельмира
8(72538)-55565, 8(72538) 55633
- Не слушай никого!
Заповедник Аксу-Жабаглы, отдел туризма Ельмира
8(72538)-55565, 8(72538) 55633
Организация похода в заповедник?
Да, не пожалеете, каньон, водопад, озера, музей и сопровождающий всегда с вами,
Цитата: MишаМашкевич от 29.07.2017 10:53:02
Если дети то в самолет можно, там 3 детских бассейна с подогревом, крытые. А покушать можно беш в старом городе или надежда. Детское меню есть в черемушках, по желтоксан. Там и няня за 250 в час за чадом присмотрит.
Если активный отдых то Туркестан, арыстан баб или каскасу.
Если дети то в самолет можно, там 3 детских бассейна с подогревом, крытые. А покушать можно беш в старом городе или надежда. Детское меню есть в черемушках, по желтоксан. Там и няня за 250 в час за чадом присмотрит.
Если активный отдых то Туркестан, арыстан баб или каскасу.
А ещё дачи Кайнар Булак
Цитата: Pole13 от 29.07.2017 10:40:55Можно подробнее где расположен Буревестник? маршрут ? цена ?
Цитата: shlenchak от 29.07.2017 09:50:10продолжу, если нравится уединение, то можно в горы на Буревестник,там очень тихо. И что то никто не написал про Чардару(Золотые пески),там и рыбалка и купалка,но жарко. Хорошего отдыха!))
Смотря какой отдых вас интересует, если любите заведения тогда эльдоро с их пиццей, сака гранд, санжак, если любите активный отдых тогда в горы там эковиладж, или тау самалы, а если дикарями Сырдарья))
Смотря какой отдых вас интересует, если любите заведения тогда эльдоро с их пиццей, сака гранд, санжак, если любите активный отдых тогда в горы там эковиладж, или тау самалы, а если дикарями Сырдарья))
Цитата: звукач от 29.07.2017 13:08:17Софруджу если что поправит, Буревестник следующая полянка после березовой рощи, цена на шлагбауме примерно 400 тенге за сутки.
Цитата: Pole13 от 29.07.2017 10:40:55Можно подробнее где расположен Буревестник? маршрут ? цена ?
Цитата: shlenchak от 29.07.2017 09:50:10продолжу, если нравится уединение, то можно в горы на Буревестник,там очень тихо. И что то никто не написал про Чардару(Золотые пески),там и рыбалка и купалка,но жарко. Хорошего отдыха!))
Смотря какой отдых вас интересует, если любите заведения тогда эльдоро с их пиццей, сака гранд, санжак, если любите активный отдых тогда в горы там эковиладж, или тау самалы, а если дикарями Сырдарья))
Смотря какой отдых вас интересует, если любите заведения тогда эльдоро с их пиццей, сака гранд, санжак, если любите активный отдых тогда в горы там эковиладж, или тау самалы, а если дикарями Сырдарья))
загляните на сайт "Онтустик турзим" центр, авось что-нибудь да подберете
Цитата: звукач от 29.07.2017 13:23:47
Буревестник следующая полянка после березовой рощи это в Бургулюке что ли?
Буревестник следующая полянка после березовой рощи это в Бургулюке что ли?
Если Бургулюк, то что то не помню там березовой рощи.
Цитата: звукач от 29.07.2017 13:23:47это Сайрам су, переходим деревянный мост,попадаем на березовую полянку,следующая Буревестник.
Буревестник следующая полянка после березовой рощи это в Бургулюке что ли?
Буревестник следующая полянка после березовой рощи это в Бургулюке что ли?
Озеро Тогус
8 701 463 31 32
— Стоишь на берегу, вдыхая запах ветра. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась.
— Я не был там ни разу…
— Ладно, не заливай! Ни разу не был в «Холодильнике»?
— Не довелось. Не был.
— Не знал, что на юге никуда без этого? Пойми, в Шымкенте только и говорят, что о «Холодильнике». А ты?.. Что ты им скажешь? Что ни разу не был? Шымкентцы тебя не поймут…
(…«Достучаться до сердец»)
Подскажите, куда и за сколько можно сходить с семьей из 5 человек, учитывая, что дети еще маленькие.
Цитата: Pole13 от 29.07.2017 10:40:55
И что то никто не написал про Чардару(Золотые пески),там и рыбалка и купалка,но жарко))
И что то никто не написал про Чардару(Золотые пески),там и рыбалка и купалка,но жарко))
Ну попробуйте сходите с маленькими детьми за 300 км от города