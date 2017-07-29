Отдых в Шымкенте

Если дети то в самолет можно, там 3 детских бассейна с подогревом, крытые. А покушать можно беш в старом городе или надежда. Детское меню есть в черемушках, по желтоксан. Там и няня за 250 в час за чадом присмотрит.Если активный отдых то Туркестан, арыстан баб или каскасу.