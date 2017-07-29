Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Отдых в Шымкенте
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
sirgely 29 Июля 2017 в 09:01:55
Здравствуйте Шымкентцы!!!
Через неделю собираюсь приехать к вам в отпуск с семьей. Подскажите, куда и за сколько можно сходить с семьей из 5 человек, учитывая, что дети еще маленькие. Планирую быть в городе 2 недели. Какие интересные места можно посетить?
Финансовое состояние как и у большинства в нашем государстве.
Спасибо!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Author 29.07.2017 в 09:14:46   # 620968
Не дорого в городе: дендропарк, зоопарк, аквапарк Дельфин.
поощрить | покарать
  Versus 29.07.2017 в 09:21:10   # 620969
Сходите в ресторан 'Усадьба" Ладушки
поощрить | покарать
  Nightwalker 29.07.2017 в 09:22:58   # 620970
Обратно на вокзал! А то понаехали тут, самим уже отдохнуть негде!! Шутка ))) в Белых Водах можно отдохнуть..не так шумно, 9 бассейнов на выбор, цены на входе от 500 тенге взрослый, 300 детский, до 2000 тенге взрослый. от города 18 км, 20 минут езды. цены на еду сравнительно дешевле
поощрить (1) | покарать
  DrAnDuLeT 29.07.2017 в 09:28:30   # 620973
Цитата: Nightwalker от 29.07.2017 09:22:58
Обратно на вокзал! А то понаехали тут, самим уже отдохнуть негде!! Шутка ))) в Белых Водах можно отдохнуть..не так шумно, 9 бассейнов на выбор, цены на входе от 500 тенге взрослый, 300 детский, до 2000 тенге взрослый. от города 18 км, 20 минут езды. цены на еду сравнительно дешевле


поощрить (1) | покарать
  shlenchak 29.07.2017 в 09:50:10   # 620975
Смотря какой отдых вас интересует, если любите заведения тогда эльдоро с их пиццей, сака гранд, санжак, если любите активный отдых тогда в горы там эковиладж, или тау самалы, а если дикарями Сырдарья))
поощрить (2) | покарать
  Aborigen 29.07.2017 в 10:00:57   # 620976
На самом деле в плане активного отдыха мест тьма, все зависит от вашего желания и возможностей. А если просто отдохнуть, тогда бассейны, зоопарк, дендропарк, скверы (только вечером ибо жара, днём не походишь) ну и конечно шашлыки с пивом.
поощрить (2) | покарать
  SeaHawk 29.07.2017 в 10:36:46   # 620982
Лучше ехать в горы (Сайрам су, Каскасу) с палатками, ибо в городе шумно, пыльно и очень жарко))
поощрить | покарать
  Pole13 29.07.2017 в 10:40:55   # 620983
Цитата: shlenchak от 29.07.2017 09:50:10
Смотря какой отдых вас интересует, если любите заведения тогда эльдоро с их пиццей, сака гранд, санжак, если любите активный отдых тогда в горы там эковиладж, или тау самалы, а если дикарями Сырдарья))
продолжу, если нравится уединение, то можно в горы на Буревестник,там очень тихо. И что то никто не написал про Чардару(Золотые пески),там и рыбалка и купалка,но жарко. Хорошего отдыха!))
поощрить | покарать
  Стрельцов 29.07.2017 в 10:41:34   # 620984
только у меня слово отдых связано со сном под кондером ...?
поощрить (2) | покарать
  MишаМашкевич 29.07.2017 в 10:53:02   # 620986
Если дети то в самолет можно, там 3 детских бассейна с подогревом, крытые. А покушать можно беш в старом городе или надежда. Детское меню есть в черемушках, по желтоксан. Там и няня за 250 в час за чадом присмотрит.
Если активный отдых то Туркестан, арыстан баб или каскасу.
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 29.07.2017 в 11:01:30   # 620990
поощрить | покарать
  332-712 29.07.2017 в 11:58:03   # 620994
Quote:
Финансовое состояние как и у большинства в нашем государстве.


по какой из версий? официальной или реальной?
поощрить (2) | покарать
  Пришелец 29.07.2017 в 12:04:33   # 620996
В Ленгере шашлык 220 в Сайраме 180,на Иссыкуль нужно рвать ,две неделе на жаре в Шыме Киснуть ,лучше дней на пять на озеро сгонять благо автобусов валом едут ,а там рыбка ,абрикосы,смородина и облепиха,ах да из воды можно не вылазить
поощрить (1) | покарать
  Кино 29.07.2017 в 12:18:58   # 620998
согласен, только на Иссыкуль, где прохлада и море...
поощрить | покарать
  мартин 29.07.2017 в 12:23:45   # 621001
ТС привет, я тоже 10 числа стартую в Чимкент ты откуда?
поощрить | покарать
  Северный чел 29.07.2017 в 12:26:29   # 621002
Смотрю, хорошо у вас в Шыме , тоже что ли прогуляться в Шимкент в августе
поощрить (2) | покарать
  мартин 29.07.2017 в 12:26:58   # 621003
Цитата: Пришелец от 29.07.2017 12:04:33
В Ленгере шашлык 220 в Сайраме 180,на Иссыкуль нужно рвать ,две неделе на жаре в Шыме Киснуть ,лучше дней на пять на озеро сгонять благо автобусов валом едут ,а там рыбка ,абрикосы,смородина и облепиха,ах да из воды можно не вылазить

Рядом с Ленгером озеро Тогуз с белым песком и аквапарком хвалят люди.
поощрить | покарать
  мартин 29.07.2017 в 12:37:54   # 621004
ну и конечно шашлыки с пивом. [/quote]

поощрить | покарать
  Пастафариан 29.07.2017 в 12:41:06   # 621005
- Не слушай никого!
Заповедник Аксу-Жабаглы, отдел туризма Ельмира
8(72538)-55565, 8(72538) 55633
поощрить (3) | покарать
  Author 29.07.2017 в 12:46:01   # 621006
Цитата: Пастафариан от 29.07.2017 12:41:06
- Не слушай никого!
Заповедник Аксу-Жабаглы, отдел туризма Ельмира
8(72538)-55565, 8(72538) 55633

Организация похода в заповедник?
поощрить | покарать
  Пастафариан 29.07.2017 в 12:55:29   # 621007
Цитата: Author от 29.07.2017 12:46:01
Цитата: Пастафариан от 29.07.2017 12:41:06
- Не слушай никого!
Заповедник Аксу-Жабаглы, отдел туризма Ельмира
8(72538)-55565, 8(72538) 55633

Организация похода в заповедник?


Да, не пожалеете, каньон, водопад, озера, музей и сопровождающий всегда с вами,
поощрить (1) | покарать
  мартин 29.07.2017 в 12:57:09   # 621008
Цитата: MишаМашкевич от 29.07.2017 10:53:02
Если дети то в самолет можно, там 3 детских бассейна с подогревом, крытые. А покушать можно беш в старом городе или надежда. Детское меню есть в черемушках, по желтоксан. Там и няня за 250 в час за чадом присмотрит.
Если активный отдых то Туркестан, арыстан баб или каскасу.


А ещё дачи Кайнар Булак
поощрить | покарать
  звукач 29.07.2017 в 13:08:17   # 621010
Цитата: Pole13 от 29.07.2017 10:40:55
Цитата: shlenchak от 29.07.2017 09:50:10
Смотря какой отдых вас интересует, если любите заведения тогда эльдоро с их пиццей, сака гранд, санжак, если любите активный отдых тогда в горы там эковиладж, или тау самалы, а если дикарями Сырдарья))
продолжу, если нравится уединение, то можно в горы на Буревестник,там очень тихо. И что то никто не написал про Чардару(Золотые пески),там и рыбалка и купалка,но жарко. Хорошего отдыха!))
Можно подробнее где расположен Буревестник? маршрут ? цена ?
поощрить | покарать
  Pole13 29.07.2017 в 13:22:21   # 621011
Цитата: звукач от 29.07.2017 13:08:17
Цитата: Pole13 от 29.07.2017 10:40:55
Цитата: shlenchak от 29.07.2017 09:50:10
Смотря какой отдых вас интересует, если любите заведения тогда эльдоро с их пиццей, сака гранд, санжак, если любите активный отдых тогда в горы там эковиладж, или тау самалы, а если дикарями Сырдарья))
продолжу, если нравится уединение, то можно в горы на Буревестник,там очень тихо. И что то никто не написал про Чардару(Золотые пески),там и рыбалка и купалка,но жарко. Хорошего отдыха!))
Можно подробнее где расположен Буревестник? маршрут ? цена ?
Софруджу если что поправит, Буревестник следующая полянка после березовой рощи, цена на шлагбауме примерно 400 тенге за сутки.
поощрить | покарать
  звукач 29.07.2017 в 13:23:47   # 621012
Буревестник следующая полянка после березовой рощи это в Бургулюке что ли?
поощрить | покарать
  Zhake 29.07.2017 в 13:45:08   # 621013
http://www.ontustiktravel.kz/

загляните на сайт "Онтустик турзим" центр, авось что-нибудь да подберете
поощрить | покарать
  мартин 29.07.2017 в 13:45:27   # 621014
Цитата: звукач от 29.07.2017 13:23:47
Буревестник следующая полянка после березовой рощи это в Бургулюке что ли?

Если Бургулюк, то что то не помню там березовой рощи.
поощрить | покарать
  Pole13 29.07.2017 в 13:49:34   # 621015
Цитата: звукач от 29.07.2017 13:23:47
Буревестник следующая полянка после березовой рощи это в Бургулюке что ли?
это Сайрам су, переходим деревянный мост,попадаем на березовую полянку,следующая Буревестник.
поощрить | покарать
  мартин 29.07.2017 в 13:53:59   # 621016
вот че надыбал http://five.kz/zavedeniya-shymkent/kholodilnik/

Озеро Тогус
8 701 463 31 32
— Стоишь на берегу, вдыхая запах ветра. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась.
— Я не был там ни разу…
— Ладно, не заливай! Ни разу не был в «Холодильнике»?
— Не довелось. Не был.
— Не знал, что на юге никуда без этого? Пойми, в Шымкенте только и говорят, что о «Холодильнике». А ты?.. Что ты им скажешь? Что ни разу не был? Шымкентцы тебя не поймут…
(…«Достучаться до сердец»)
поощрить (1) | покарать
  einer 29.07.2017 в 14:31:59   # 621018
Quote:
Подскажите, куда и за сколько можно сходить с семьей из 5 человек, учитывая, что дети еще маленькие.


Цитата: Pole13 от 29.07.2017 10:40:55
И что то никто не написал про Чардару(Золотые пески),там и рыбалка и купалка,но жарко))


Ну попробуйте сходите с маленькими детьми за 300 км от города
поощрить | покарать
1 1
2 2
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь