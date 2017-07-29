Когда барин едет

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Сладкая Вата 29 Июля 2017 в 16:14:17
Казахстан, город Темиртау , Карагандинская обл.. Район восточного парка, супермаркет Лайф. 28,07,2017. Полиция делает всё, чтобы предотвратить любой контакт людей с неким членом правительства, который должен быть неподалёку от этого места.



В департаменте внутренних дел Карагандинской области прокомментировали видео с полицейским из Темиртау, который, применяя силу, вывел мужчину из магазина для перепарковки автомобиля. Об этом сообщает Sputnik.
Полицейский, выталкивающий посетителя из супермаркета, объясняет свои действия тем, что "приехало охраняемое лицо" и мужчине необходимо перепарковать свой автомобиль.
"По данному факту ДВД Карагандинской области материал изучается. Обстоятельства выясняются. Дополнительно сообщим", — отметили в полиции.
Видео было опубликовано 28 июля, в этот же день Темиртау посетил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, он провел совещание по развитию моногородов.
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