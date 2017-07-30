Съездили на Иссы-куль . Отчёт

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
gliser 30 Июля 2017 в 11:45:07
Ехали на своей машине Лада приора универсал 2012 года, 45.000 пробегу, три года назад ездили на ней же рассказывал тут кому будет интересно.
http://titus.kz/?previd=49622&start=30#366310
Это вот собствернно середина пути, начало фотографировать не стали так как выехали в 4 часа ночи, и дочка спала.
Остальной путь останавливались вот в таких вот кармашках на трассе каждые 2 часа, встретили много дальнобойщиков мирно отдыхающих на этих обочинах.
В этом году ехали строго по навигатору как он показал так и рулили, ехали по старой и по новой дороге, и приехали на границу "Кордай". Заехали туда очень быстро, границу проходил с дочкой а жена с тещей проходили сами, т.к дочка вклеена в мой паспорт. Машину и не досматривали просто открыл капот и багажник расспросили куда и чего. Но как только машина подобралась к киргизским таможеникам началось интересное, бумажные отметки и прочее были закончены киргизский таможеник разводил впереди стоящих Россиян, и решил так же развести меня, посмотрев машину говорит:
Че там?
- Я ничего все в порядке, а что?
-Он что будем машину досматривать?
-Я да конечно же давайте какие проблемы.
- Он ну тогда вот отгоняйте и указал место где стояла Камри из РФ и там ее начали потрошить перевернув все вещи, достав все полики играя на публику чтобы водитель дал денег.
- Я говорю ну хорошо, только дайте дочку отведу маме.
- Он говорит без зарения совести дай что ни будь ребятам и езжай.
Хоть у меня деньги и были с собой, но я ответил что все деньги у жены, я только с машиной.
-Он решил не заморачиватся, отдал документы и я поехал.
Машины из РФ они там так и вынуждали давать им деньги, передо мной, была девушка на паджеро из Алматы, она тоже отдала деньги им материлась, но не захотела видать связыватся. Что интересно деньги берут в открытую даже не прячутся просто ППЦ. Проходили границу около 40 минут.
Границу пересекли, выезжаю ищу жену и тещу, смотрю сидят в тенечке, остановился идиот ведь видел позади себя знак "остановка стоянка запрещена" через 20 метром был оштрафован 1000 сомов на месте.
От дома до отеля ехали вместе с границей 10 часов 33 минуты (это время пути машины) Остановки не считал.
Выехали в 4 часа ночи, приехали в 15:36.
вот немного фоток.
Первая фотка по приезду, сразу пошли на пирс.
Дочка познакомилась с местной девочкой
Такой вот пляж
Строительство замка
Фото с птицей на пляже, тут хитрые маленькие киргизы делают следующее, с нами не прошло, но с другими туристами в основном с девушками прокатывало.
Одно фото с птицей стоит 50 сом, но они кому то говорят 100 сом , стоишь позируешь с птицей тебя фоткают и во время фоткания другие пареньки сзади подставляют птиц тебе и приходится платить за каждую птичку потому как слетаются эти парнишки и вобщем никто скандалить не хочет плятят .
Вид с пляжа
Поплыли на коробле дочка уснула
Купалка на середине озера
И мы приплыли на середину озера и тоже полезли купаться
Дочка осталась с бабушкой, мы нырнули.
За штурвалом
Через несколько дней после корабля, поехали на экскурсию по ущельям и горячим источникам
Экскурсия 500 сом с человека, забирают из отеля и обратно привозят, экскурсовод попалась очень классная некоторые моменты рассказывала стихами или даже песнями вобщем классно.
В ущелье как и везде в Чолпон Ате бизнес
Дочка очень любит лошадей
договорился за 20 сом 200 метров веерх вниз, а так 1 минута катания 50 сом.
Вобщем в ущелье бизнес, и людям из ЮКО может быть не интересно
во всяком случае мне так показалось что мне не интересно и нахваливал наши горы гиду. Как говорится каждый кулик свое болото хвалит .
Каскад. Подъем туда плохой кто поедит с родителями родителям там ходить вобще сложно к Каскаду. Возьмите на заметку.
Тут же в ущелье подают форель и прочие изыски еды. Мы заказали форель на мангале рыбка 400 граммов стоит 400 сомов. 300 граммов 300 сомов. Вобщем все по граммам расчитано. Чайник чая с травами 50 без трав 30.
Горячие источники
6-7 бассейнов начиная с ледяной воды заканчивая крутым кипятком куда я даже не смог залезть, но жена все же залезла. Я с дочкой купался в тепленькой водичке около 25 градусов. Ммм наслаждение.
200 сомов вход, народу много, но места хватает всем. Очень интересные раздевалки если кто заходит открывая дверь, то раздевалка просматривается со всех сторон теми кто ходит или купается в источнике, кстати только сейчас дошло почему в источнике напротив раздевалки столько народу )).
Самса на источниках маленькая 70 сом, большая 80 самса вкусная из лука с добавлением мяса даже .
По приезде с экскурсий на следующий день активный отдых
Гоняли на водных мотоциклах цена 5ти минут 500 сом
Полет на парашюте за катером один человек 1500 сом, если парно то 2000 сом.
На территории нашего отеля есть детская площадка
вечера коротали там. Площадка хорошая, но уставшая три года назад была и осталась без изменений.
На обратной дороге на выезде из Балыкчи стоят ГАИ останавливают всех проверяют пил-не пил. По ущелью стоят с радарами надо соблюдать скорость где 60 ехать 60 где 40 ехать 40. Ну вобщем я вез семью, не органы поэтому все скоростные режимы и прочее соблюдал честно тут без проблем.
Обратный путь навигатор показал тоже через Кордай, была мысль свернуть на Кара-су, черт дернул послушатся навигатора. Приехали на кордай и тут началось интересное.
Предприимчивые Киргизцы сделали следующее:
При вьезде в Кордай широкую дорогу отгордили камушками большими похоже куски фундамента, и закрыли старой ауди, сделали пробку все подъехавшие машины выстраивались в линию, у обочины, стоя в пробке этой подходили "помогайки" предлагали за 1500 сом без очереди перейти на ту сторону, те кто соглашался проезжал либо по встречной полосе, либо через вот эти вот камушки.
Я простоял около 50 мин, но заехал бесплатно. Честно сказать ожидал что и тут будут просить деньги и прочее. На моё удивление Киргизская сторона меня вобще не досматривала, то ли потому что я с дочкой был то ли потому что за мной было несколько РФ машин, на них можно больше поднять х.з. на РК тоже все быстро прошел и выехал обратная граница заняла времени примерно 1.5 часа может меньше чуть чуть.
Я так хотел домой что не засек времени.
Фотографий много, если кому что-то интересно спрашивайте может отвечу даже с фото.