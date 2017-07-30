Нужен совет по электрике

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LeXx 30 Июля 2017 в 11:34:30
Планируем менять в подъезде (пятиэтажка Шымкент) все провода по электрике вплоть до счетчиков, с подвала и вверх.
Разговаривал со знакомым, сказал, что это всё можно сделать, вроде как, через Энергопоток бесплатно в плане работы, т к они обслуживают эл. сети. Т е нужно закупить только "материал" (провода, вставки для щитов на площадках итд) и зафиксировать показания на счетчиках во всём подъезде.
Может кто-нибудь с этим сталкивался, может что-нибудь посоветовать.
Заранее спасибо
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