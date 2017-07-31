Пожар в горах Сайрам су

Цитата: Pole13 от

Интересно,до арабов дойдет Интересно,до арабов дойдет

Нет, не так. Нужно чтоб только арабская вилла так полыхнула, чтоб больше ее там не былоА природу не тронуло. Вот тогда может быть наш любимый сайрам су стал бы снова всеобщим