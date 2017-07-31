Пожар в горах Сайрам су

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гримм 30 Июля 2017 в 21:10:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
были на озере верхнем даже там виден был дым. страшно как то было.
Цитата: 332-712 от 31.07.2017 01:48:03
неосторожное обращение с огнем?
неосторожное обращение с огнем?
Ни хрена себе - неосторожное! А природе ущерб на столетия
Цитата: Pole13 от 30.07.2017 22:11:37
Интересно,до арабов дойдет
Интересно,до арабов дойдет
Нет, не так. Нужно чтоб только арабская вилла так полыхнула, чтоб больше ее там не было А природу не тронуло. Вот тогда может быть наш любимый сайрам су стал бы снова всеобщим
Цитата: wow1one от 31.07.2017 02:15:09
Нет, не так. Нужно чтоб только арабская вилла так полыхнула, чтоб больше ее там не было А природу не тронуло. Вот тогда может быть наш любимый сайрам су стал бы снова всеобщим
Цитата: Pole13 от 30.07.2017 22:11:37
Интересно,до арабов дойдет
Интересно,до арабов дойдет
Нет, не так. Нужно чтоб только арабская вилла так полыхнула, чтоб больше ее там не было А природу не тронуло. Вот тогда может быть наш любимый сайрам су стал бы снова всеобщим
Как в анекдоте:
Quote:
Американцы нашим:
"Мы придумали нейтронную бонбу. Всё живое погибает, всё материальное остаётся"
Наши в ответ:
Мы придумали институт прапорщиков. Всё живое остаётся, всё материальное исчезает"
"Мы придумали нейтронную бонбу. Всё живое погибает, всё материальное остаётся"
Наши в ответ:
Мы придумали институт прапорщиков. Всё живое остаётся, всё материальное исчезает"
Горела Сазаната. Поузнавал уже. Все в шоке! Столько яблонь, арчей погибло