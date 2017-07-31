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Пожар в горах Сайрам су
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гримм 30 Июля 2017 в 21:10:05
Ориентировочно левое сухое ущелье от кемпинга, пик сайрамский в дыму


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  Pole13 30.07.2017 в 22:11:37   # 621260
Интересно,до арабов дойдет
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  ravik 31.07.2017 в 00:23:33   # 621326
Нет не дошло..в 8 уезжали пожар до арабов потушили.но ущерб природе колосален .невостановим.все за деньги за вход 427 тенге и видешь пожар и отдых...мы
были на озере верхнем даже там виден был дым. страшно как то было.
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  Софруджу 31.07.2017 в 01:45:09   # 621334
Боже мой! Какая трагедия! Как же так? Что именно произошло? Только вчера там был, ещё хотел на сегодня остаться.
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  332-712 31.07.2017 в 01:48:03   # 621336
неосторожное обращение с огнем?
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  Софруджу 31.07.2017 в 01:55:58   # 621340
Цитата: 332-712 от 31.07.2017 01:48:03
неосторожное обращение с огнем?

Ни хрена себе - неосторожное! А природе ущерб на столетия
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  wow1one 31.07.2017 в 02:15:09   # 621348
Цитата: Pole13 от 30.07.2017 22:11:37
Интересно,до арабов дойдет


Нет, не так. Нужно чтоб только арабская вилла так полыхнула, чтоб больше ее там не было А природу не тронуло. Вот тогда может быть наш любимый сайрам су стал бы снова всеобщим
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  Мура45 31.07.2017 в 02:21:44   # 621349
Цитата: wow1one от 31.07.2017 02:15:09
Цитата: Pole13 от 30.07.2017 22:11:37
Интересно,до арабов дойдет


Нет, не так. Нужно чтоб только арабская вилла так полыхнула, чтоб больше ее там не было А природу не тронуло. Вот тогда может быть наш любимый сайрам су стал бы снова всеобщим

Как в анекдоте:
Quote:
Американцы нашим:
"Мы придумали нейтронную бонбу. Всё живое погибает, всё материальное остаётся"
Наши в ответ:
Мы придумали институт прапорщиков. Всё живое остаётся, всё материальное исчезает"
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  Софруджу 31.07.2017 в 02:50:50   # 621350
Мура, это трагедия. А Вы анекдоты рассказываете.
Горела Сазаната. Поузнавал уже. Все в шоке! Столько яблонь, арчей погибло
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