Бомбилы в аэропорту Астаны

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danilov 31 Июля 2017 в 13:33:30
Заранее извиняюсь за качество фотографий в этом посту, так как снимал на тапок!
Ну стою смотрю, вроде сидит себе мужик, сесурити все дела, и от нехер делать обратил внимание на плакат который за ним. А написано там, на трех языках, что средняя стоимость такси от аэропорта до города 2,500 тыс тенге (где то 450-500 рублей или около 8$), а сверху указан телефон официального сервиса такси.
Ну думаю прикольно замутили, чтобы иностров не разводили местные бомбилы. А потом вдруг дошло, а как иностры это увидят, если плакат развернут в сторону встречающих?? Чтобы было понятней о чем говорю, вот фото с выходом откуда выходят прилетающие (слева):
То есть, выходя из самолета, не увидишь что там написано. Ну думаю, как всегда наши тупицы сделали через одно место, подхожу к этому сесурити, говорю: "разверни плакат в сторону выхода, иначе его же не видно прилетающим, но в ответ услышал "тебе то какая разница??" Кароче весь диалог переписывать смысла нету, на все мои попытки донести до него смысл плаката, фрукт этот наотрез отказался разворачивать плакат, или хотя бы отодвинуть стул, чтобы его не загораживать (встал он только после того, как я Начал его фоткать, а так бы и продолжал сидеть)
И тут до меня дошло, фраер этот не случайно развернул плакат, и не случайно сидит вплотную к нему, а намерено закрывает собой плакат, чтобы прилетающие не могли знать реальную стоимость такси с порта в город!
У выхода из порта, нас по традиции встречали бомбилы. Интереса ради спрашиваю:
-Сколько на левый берег? (Это центр, ближе к порту)
- Пятера
- Дорого
- Ну давай четыре
- За две пятьсот поеду
- Да не братан, таких цен нету, давай ладно две пятьсот, если еще кого нибудь возьмем
Улыбнувшись выдаю:
- Не, не поеду
- Ну давай три хуй с ним
- Я на машине
- На машине?? Тьфу блять а че мозги ебешь??
Разворачивается мгновенно потеряв интерес))
Вот таки дела, Аэропорт конечно, новый и крутой, а люди то те же самые ¯\_(ツ)_/
П.С. Сорян за много букв, наверное можно было изложить в пару строк, но не умею так)) Вот еще пара фоток этого типа, раз уж нафоткал)
https://pikabu.ru/story/novaya_skhema_ot_ayeroportskikh_bombil_5229411
Комментарии, по рейтингу, по дате
международном аэропорту Астаны.
А где это? В НурАстане Нураэропорт Нурсултан НурНазарбаева
р.с. без обид, но их реально 100 %
Цитата: Desperado от 31.07.2017 16:42:34
А теперь вопрос: угадайте сколько шымкентских среди аэропортовских таксистов?
р.с. без обид, но их реально 100 %
А теперь вопрос: угадайте сколько шымкентских среди аэропортовских таксистов?
р.с. без обид, но их реально 100 %
После этого надо было сказать:-Пусть работают ребята???