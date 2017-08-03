Как стать успешным независимо от места жительства?

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walker 03 Августа 2017 в 17:42:14
Что это за факторы? В их числе первым стоит выделить мировоззрение. Это и морально-нравственные принципы, и вся сумма накопленного опыта, и духовные воззрения, и психологические установки, и манера себя вести и тратить. Ваш устоявшийся тип реакции на жизненные ситуации, трудности и задачи. То, как вы относитесь к другим и взаимодействуете с ними в различных ситуациях, а особенно в неординарных и критических, которые требуют поступка, действия, а не просто вялого философствования.
То, что мы принимаем за объективную сложившуюся вокруг нас реальность, на самом деле, является просто устоявшейся суммой наших привычек. Когда мы идем по улице, то видим ее не так, как в детстве. Мы замечаем магазины, заведения, точно знаем их функционал и соизмеримость с нашим кошельком. Мы можем оценивать социальный статус прохожих и определять свое к ним отношение, ориентируясь на то, как они одеты и как они себя ведут. Но у нас нет чистого чувствования энергии, а интуиция сохраняется только в самом зачаточном виде. В то время как реальность - это явление динамическое, и управляется она как раз теми вещами, которые выходят за рамки нашей зоны комфорта и привычного восприятия. И здесь самое время перейти ко второму пункту из трех, мешающих обычному человеку достичь жизненного успеха и благосостояния.
Вторым важным фактором, из-за которого вы до сих пор не Стив Джобс и даже не Кенес Ракишев, является лень. Да, ваша лень. Именно она. И то внутреннее ее отрицание, которое вы сейчас, скорее всего, испытали, читая эти слова. Вся та энергия, которая могла бы работать на вас, крутиться, заводить маховик жизни, приносить энергетические и вполне ощутимые финансовые дивиденды, тратится на вашу внутреннюю борьбу с собой. Она постоянно идет между пониманием, что вы находитесь в зоне комфорта, немедленным отрицанием этого и робким голосом разума, который говорит: “Годы как бы идут, а мы все тут сидим, не пора ли наружу?”. И вот эти три внутренние змеи постоянно сражаются между собой, а вы даже не пытаетесь осознать этот конфликт сами или с помощью специалиста. Вместо этого вы постоянно ощущаете себя разбитым и усталым, хотя особенно и не напрягались, и уж точно не сделали за день и десятую часть того, что предпринимает на ежедневной основе действительно успешный человек, овладевший своей внутренней энергией.
Давайте разберем подробнее эти два пункта - мировоззрение и лень, их происхождение и их каждодневное влияние на человека. Проще говоря, если вы подсознательно считаете себя неудачником, непригодным к действительно хорошей, наполненной жизни, если у вас низкая самооценка, то это ваш якорь. Вы просто сложите руки и не будете предпринимать никаких усилий для развития. Зачем что-то менять? Я же все равно неудачник. Поменяю окружение, ну перееду в другую страну, ну буду зарабатывать в пять или пятьдесят раз больше. Я же все равно останусь неудачником, какая разница? Таким уж уродился, такая судьба. Каждый сверчок знай свой шесток.
Даже если вы сами не родились в СССР, ваши родители хорошо помнят эту эпоху. И это общий корень психологических проблем практически всех наших соотечественников. В Советском Союзе, независимо от того, как обстояло дело в реальности, декларативно проповедовалась нелюбовь к деньгам. Любое стремление к роскоши клеймилось позором и приравнивалось к психологическому предательству родины. И хоть времени того уже давно нет, кроме как в памяти старшего поколения и отличных отечественных кинофильмов, его влияние продолжает тормозить стремящихся к успеху людей до сих пор. Да и в западных фильмах подобное встречается. Вспомните «Титаник», там богатые все надменные и подлые, а бедняки такие веселые и искренние.
Вспомните эти правила, полученные в детстве, свои мысли про богатых людей или просто почитайте, что про них пишут в интернете. Да то же самое, что и при СССР! Все богатые - жулики, воры, а если они разбогатели в 90-х, то, наверняка, еще и убийцы! Вот и как тут стать успешным и богатым человеком в жизни с нуля с таким внутренним грузом? Это же просто поразительно, если вдуматься. Железный занавес давно снят, интернет есть в каждом доме, все давно в курсе, как работает экономика на самом деле, многие сами заняты в маркетинге, финансах, получили хорошее образование. Однако, люди продолжают до сих пор считать, причем совершенно искренне, что никаким иным путем, кроме воровства и обмана, разбогатеть нельзя!
Отсюда, в общем, происходит и лень. Я же честный человек, не вор какой-нибудь, не бандит. И знаю, что воровать не буду. Так чего же напрягаться, если сопоставимого с ворами результата все равно не достигнуть! Все же знают, какая у нас страна (как будто у нас есть другая страна и другая жизнь!). Послушайте, люди устроены достаточно просто, и сообразно происходящим с ними внутренним и внешним изменениям, изменяется и сама жизнь. Почему не поработать сознательно над своими установками? Почему не задаться целью зарабатывать больше, чтобы жить лучше, проработав все психологические комплексы по этому поводу? Почему не купить себе на честно заработанные деньги хороший костюм, дорогие часы, не есть в ресторанах, не чтобы понтануться (понты - это когда внутренний неудачник играет в успешного), а чтобы понаблюдать за тем, как изменяется ваше внутреннее состояние. Проведите такой эксперимент и ухватите совершенно другие волны, на которых работают каждый день успешные люди. Вам это интересно? Вы хотели бы жить так, выйдя за пределы своего уютного колеса?
Конечно, есть еще и третий фактор. Да, это как раз те самые “объективные обстоятельства”. Вполне может быть так, что вам не хватает не мотивации, а действительно практических знаний и опыта в разных сферах жизни: в бизнесе, в психологии, словом, во всем том, что выходит за пределы вашего обычного жизненного сценария. Здесь ваша задача - совершить полный внутренний аудит себя, своих качеств, целей, мотивов, сильных и слабых мест. Составить план того, что вы хотели бы в себе изменить, что для этого вам необходимо конкретно сделать. Поставить реальные сроки, в которые вы сможете это осуществить, и начать работать по плану. По шажочку, не сразу, но - начать. Здесь очень поможет правильная мотивация.
Вы должны каждый день напоминать себе, что вы хотите изменить свою жизнь. При этом стоит помнить, почему вы хотите это сделать, и к чему вы хотите прийти. Не позволяйте себе увязать в старых убеждениях, прежних стереотипах, даже мысленно возвращаться назад, где вроде все было не так уж и плохо. Особенно по сравнению с реальными вызовами и трудностями, которые жизнь не замедлит вам преподнести.
Развивайтесь, друзья мои, всесторонне и постоянно. Открывайте новое. Ищите то, что могло бы помочь вам в достижении цели.
Теперь я не задумываюсь, как стать успешным и богатым человеком в жизни с нуля. Я вообще меньше думаю и больше делаю, потому что в этом мире все решает действие. Но чтобы действовать, нужно разобраться в себе и в своих внутренних сдерживающих факторах. Выпутывайтесь поскорей из болота обыденности, и вперед - в увлекательное путешествие, в котором вы обретете свободу и сможете найти то, ради чего вы пришли на эту планету. Эти слова могут показаться сказкой только для тех, кто уверен, что ничего не получится. А тот, кто понял, как работают в связке реальность и психология, знают, что жизнь может быть куда чудеснее любой волшебной сказки. Успехов вам!
http://walkersblog.asia.kz/zametki/5648.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
danilov 03.08.2017 в 17:58:36 # 622389
инвесткомпания ТОО «AllTrans»?
Цитата: NBE от 03.08.2017 17:54:21
Статья популистская, таких статей валом, и после каждой статьи обычно идет реклама лохотрона, у вас на блоге это ТОО "L-Capital Finance".
Статья популистская, таких статей валом, и после каждой статьи обычно идет реклама лохотрона, у вас на блоге это ТОО "L-Capital Finance".
Для начала бы хотелось уточнить, какое понятие Вы вкладываете в слово "лохотрон"
Цитата: danilov от 03.08.2017 17:58:36
walker, на чём зарабатывает ваша
инвесткомпания ТОО «AllTrans»?
walker, на чём зарабатывает ваша
инвесткомпания ТОО «AllTrans»?
Коммерческие грузоперевозки, логистика, строительство дорог.
В частности, логистический ж/д узел "Достык" на границе с Китаем.
А вообще-то пост вообще не об этом.
Цитата: Alice004 от 03.08.2017 18:01:41
А если человек не хочет быть успешным и богатым? А хочет тихонько наслаждаться жизнью, иногда все-таки лениться, валяться с книжкой на диване. Хочет вырваться из порочного круга, когда все кругом гонятся за успехом и богатством.
А если человек не хочет быть успешным и богатым? А хочет тихонько наслаждаться жизнью, иногда все-таки лениться, валяться с книжкой на диване. Хочет вырваться из порочного круга, когда все кругом гонятся за успехом и богатством.
Это еще проще. Обеспечьте себе финансовую безопасность. Я тоже не гоняюсь)))
Бесплатный совет. В жизни еще может пригодиться.
Цитата: walker от 03.08.2017 18:10:56
Это еще проще. Обеспечьте себе финансовую безопасность.
Это еще проще. Обеспечьте себе финансовую безопасность.
Обеспечила. Относительную , конечно.выше написали,что все относительно.
Просто раздражает культ успешности и богатства.
— Пару часов, не больше, — ответил рыбак.
— Почему же ты не остался в море дольше и не поймал ещё несколько таких рыбок? — удивился бизнесмен.
— Одной рыбы достаточно, чтобы моя семья прожила завтрашний день, — ответил тот.
— Но что же ты делаешь весь оставшийся день? — не унимался бизнесмен.
— Я сплю до обеда, затем иду на пару часов порыбачить, затем играю со своими детьми, после мы с моей женой устраиваем себе сиесту, затем я иду в деревеньку прогуляться, пью вечером вино и играю со своими друзьями на гитаре. Вы видите — я наслаждаюсь жизнью, — объяснил рыбак.
— Я — выпускник Гарварда, — сказал бизнесмен, — я помогу тебе, ты всё делаешь не так. Ты должен весь день рыбачить и потом купить себе большую лодку.
— И что потом? — спросил рыбак.
— Потом ты будешь ловить ещё больше рыбы и сможешь купить себе несколько лодок, даже кораблей, и в один прекрасный день у тебя будет целая флотилия.
— А потом?
— Потом, вместо того, чтобы продавать рыбу посреднику, ты будешь привозить рыбу прямо на фабрику и, увеличив прибыль, ты откроешь собственную фабрику.
— А потом?
— Потом ты оставишь эту богом забытую деревушку и переедешь в большой город и, быть может, однажды ты сможешь открыть огромный офис и быть там директором.
— И сколько всё это займёт времени?
— Лет 15–20.
— И что же потом?
— А потом, — рассмеялся бизнесмен, — потом наступит самое приятное. Ты сможешь продать свою фирму за несколько миллионов и стать очень богатым.
— А потом?
— Потом ты сможешь перестать работать, ты переедешь в маленькую деревушку на побережье, будешь спать до обеда, немного рыбачить, играть с детьми, устраивать сиесту с женой, прогуливаться по деревне, пить вино по вечерам и играть со своими друзьями на гитаре…
Цитата: Гвардеец от 03.08.2017 19:20:01
когда заманивают в "пирамиду" один в один текст - хотите быть успешным!!!
когда заманивают в "пирамиду" один в один текст - хотите быть успешным!!!
"Пирамида" - схема мошеннического отъема денег.Насколько я понял, Вы это имели ввиду?
Уже давал бесплатный совет. Повторю. Прежде чем публично обвинять кого-либо в неприглядной деятельности - изучите полностью и приведите неопровержимые доказательства. Или 3.14 здабол
Элементарно же. Неужели следовать простому совету так трудно?
Да и заманивать не было цели. Кому надо - тот придет.
Адресат поста мной четко указан.
Если человек успешный и богатый, он не будет ныть о том, что здесь полная опа, а перспективы есть только за бугром.
Успешность не есть куча бабла. Это когда чел занят любимым делом и все его устраивает. Где я вкладывал смысл бабла в успех жизни?