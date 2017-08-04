C чего начинать?

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walker 04 Августа 2017 в 14:22:40
Если у вас, дорогие мои читатели, развитие по всем векторам достигло предела в 100 баллов, искренне поздравляю! Вы совершенно гармоничная и самодостаточная личность. Дальше можете не читать)))
А если мы хотим развиваться в определенном направлении, то нижеуказанные советы будут нелишними. Если есть дополнения – пишите, обсудим.
Первое. Избавитесь от старых стереотипов и убеждений. Если, предположим, есть куда расти в плане здоровья, то убеждения, что наследственность, экология и некачественные продукты питания, некачественное медицинское обслуживание в стране и т.д. – никак не могут вам помочь укрепить здоровье, просто потому что у вас в голове сидит это самое убеждение. Попробуйте разобраться, а действительно ли эти стереотипы, засевшие в нашей голове при «помощи» окружения на сегодня актуальны? У вас наверняка есть примеры, когда люди излечивались чудесным образом от казалось бы от неизлечимых болезней? Или у вас есть какое-то увлечение, занятие которым приносит удовольствие, однако окружающие смеются, потому что это для них необычно. Если они сформировали в вашей голове убеждение, что это хобби какое-то дурацкое, вас не ждет успех в этом векторе вашей ценности. Также и с другими ценностями, в т.ч. с финансами. Если у человека в голове глубоко засело убеждение, что большие деньги зарабатываются только нечестным путем, то и развитие соответствующее: либо денег нет, либо зарабатываются нечестным путем. Потому что в голове у вас такая установка, дорогие мои. И только. То же самое с духовной составляющей жизни. Если у вас есть убеждение, что вера и религия одно и то же, а религия это опиум для народа, то вы как личность не сможете развиваться в духовном плане. Не удалив такие убеждения, не видать вам развития в векторах ценностей.
Второе. Примите на себя ответственность за свою жизнь. Вы и только вы ответственны за то, что вы имеете на сегодня. Я имею ввиду не только материальное. Перестаньте искать виновников и оправдываться в своих неудачах. Все, что с нами происходит в жизни – неслучайно. Причины искать нужно только в себе. Это не гены родителей, не отсутствие гантелей, босс – крахобор, не аким-коррупционер, не продажные судьи и не редиска-президент. Поразмышляйте, с какими предрассудками вам надо расстаться. Так и скажите себе: « Я, и только я ответственен за то, что происходит со мной и за то что я сейчас имею»
Третье. Не преувеличивайте своих проблем. Почти все сложности разрешимы, а их преувеличение делает процесс разрешения более сложным. Если вы будете твердить себе «Я никогда не могу добиться развития в этом направлении» или «Буду ждать, пока само рассосется» - то ваша проблема разрастется до больших размеров. Скажите себе: «Да, у меня есть проблема, но я с сегодняшнего дня начну менять себя, буду искать ответы что делать и как делать, и успешно выйду из этой ситуации».
Четвертое. Определите свои цели. Именно они являются вашим мотиватором и заставляют вас двигаться вперед. Нелишне, думаю, будет напомнить, что цель должна быть конкретизированной до деталей, измеримой, значимой для вас, выполнимой, в исполнении ограниченной по времени. Уточните цели по векторам, например, увеличение диаметра бицепса до n см., имеет ли это для вас значение, возможно ли достижение при нынешних стартовых данных, и за какой срок вы достигнете этого. Абсолютно идентично и с остальными векторами.
Четвертое. Не впадайте в крайности. Все хорошо в меру. Развивайтесь равномерно.
Вроде и все. Дополнения приветствуются.
П.С.
Из личного опыта с успешными людьми. Они НИКОГДА не жалуются. Ни на качество дорог, ни на засоренность арыков, ни на бардак в сфере образования, ни на коррумпированность властей и т.д. Вообще-то можно, если входит в его обязанности, к примеру, общественный деятель или местный депутат.
Как-то так.
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 04.08.2017 в 14:35:41 # 622602
bozon house 04.08.2017 в 14:41:27 # 622606
Администрация сайта не разделяетА вы заметили, что татары на сайте активизировались? Только без обид.
точку зрения авторов комментатариев.
точку зрения авторов комментатариев.
Любитель ММА 04.08.2017 в 14:46:53 # 622609
Сладкая Вата 04.08.2017 в 14:47:03 # 622611
bozon house 04.08.2017 в 15:04:17 # 622620
Nightwalker 04.08.2017 в 15:06:36 # 622621
Цитата: jumanjiqz от 04.08.2017 14:59:41
МишкаНаСевер 04.08.2017 в 15:07:43 # 622623
Цитата: Любитель ММА от 04.08.2017 14:46:53
Давайте обсудим по первому пункту. Вот мое убеждение, которое мешает - "90 и более процентов финансово успешных людей не достигли этого своим трудом". У вас есть конкретные примеры успешных людей, которые потом и кровью заработали нажитое и сейчас имеют много свободного времени для саморазвития, времяпровождения с семьей, хобби и т.п.?
Давайте обсудим по первому пункту. Вот мое убеждение, которое мешает - "90 и более процентов финансово успешных людей не достигли этого своим трудом". У вас есть конкретные примеры успешных людей, которые потом и кровью заработали нажитое и сейчас имеют много свободного времени для саморазвития, времяпровождения с семьей, хобби и т.п.?
Кафе или уже ресторан "К". Владелец начинал с продажи курта, айрана и кумыса.
Владельцы завода сухих строительных смесей поначалу брали в аренду контейнер и перепродавали цемент.
Много таких. Больше, чем вы можете представить
Цитата: КЕДЫ от 04.08.2017 14:36:59
Данилов можно прайс полный узнать по размещению материалов?
Данилов можно прайс полный узнать по размещению материалов?
Пользуясь случаем, выражаю благодарность админу сайта Данилову А.
Я нисколько не платил. И Вы можете воспользоваться.
Цитата: walker от 04.08.2017 15:13:57
[quote name=Любитель ММА link=previd=89343#622609 date=1501836413]
Кафе или уже ресторан "К". Владелец начинал с продажи курта, айрана и кумыса.
Владельцы завода сухих строительных смесей поначалу брали в аренду контейнер и перепродавали цемент.
Много таких. Больше, чем вы можете представить
[quote name=Любитель ММА link=previd=89343#622609 date=1501836413]
Кафе или уже ресторан "К". Владелец начинал с продажи курта, айрана и кумыса.
Владельцы завода сухих строительных смесей поначалу брали в аренду контейнер и перепродавали цемент.
Много таких. Больше, чем вы можете представить
Просится анекдот.
-Вот Вы миллионер, как Вы разбогатели?
-Все могут разбогатеть, главное стремиться к успеху. Я купил одно грязное яблоко за 5 центов и помыл его. Продал за 10 центов.
-А потом?
-Потом я купил два грязых яблока за 10 центов, помыл и продал за 20 центов.
- А потом?
-А потом у меня дядя в Калифорнии умер и оставил мне своё состояние в три миллиона
Blackadder 04.08.2017 в 15:36:34 # 622636
маладес волкер .. красиво есть тему двинул што сток чиливеков все еще ***дят про это .. на сайты заходют .. повышают рейтинги, узнаваемость волкера ..
Вот такие черты гармонично развитого человека (если не устраивает слово успешный) я замечаю. Что еще можете добавить?
Хитрая жопа 04.08.2017 в 15:44:11 # 622641
Цитата: Blackadder от 04.08.2017 15:36:34
Типичные утверждения любого семинара по "самосовершенствованию". Похоже те кто готовят подобные "программы" откровенно ленятся их чем либо разнообразить. Типа - работает и так сойдет. В провинции народ разнообразием не избалован.
Типичные утверждения любого семинара по "самосовершенствованию". Похоже те кто готовят подобные "программы" откровенно ленятся их чем либо разнообразить. Типа - работает и так сойдет. В провинции народ разнообразием не избалован.
Если дважды два равно четыре, то у меня нет морального права говорить, что это будет чуть больше трех или около 4,12
Истинность известна, но в меру убеждений или лени Вы довольны тем, что имеете? Тогда дайте слово не ныть.
bozon house 04.08.2017 в 15:45:07 # 622643
Цитата: Хитрая жопа от 04.08.2017 15:44:11А не чо! Растите! И в рост давайте!
И чо?
И чо?
MишаМашкевич 04.08.2017 в 15:47:42 # 622645
т.е. если корочки депутатской и звизды на лбу нет-то все жаловаться незя. очень интересно. а по поводу всего остального даже комментировать лень
Blackadder 04.08.2017 в 16:02:22 # 622656
Если дважды два равно четыре, то у меня нет морального права говорить, что это будет чуть больше трех или около 4,12
К чему вы это? Тем более что 2*=4 я думаю все знают.
Quote:
Истинность известна
Истина относительна. Первый курс философии в любом ВУЗе.
Quote:
но в меру убеждений или лени
Лень это когда два часа орешь в кинотеатре, потому что прищемил себе яйца сиденьем и тебе лень встать. Вы даже в истинной лени похоже не слишком разбираетесь
О лени так же слышал от адептов "позитивного мышления".
Quote:
Вы довольны тем, что имеете?
С этого вопроса начинается любой семинар в любой сетевой структуре или коучинге.
Quote:
Тогда дайте слово не ныть.
А, плакать можно? Или слюной ядовитой брызгать?
Технология "Трех ДА"
- Ты доволен тем что имеешь?
- Нет
- Ты хочешь иметь больше?
-Да
-Ты хочешь быть здоровым, богатым и успешным?
-Да
-Небо голубое?
-Да
-Ты пойдешь работать на нашу чудо компанию продающую акции гигантских растений, семина которых застрали в ракете на поверхности луны?
-ДА!!!!!!!!
Вот и все. Дальше новообращенного можно крутить...
KapitanNemo 04.08.2017 в 16:37:48 # 622675
Quote:
Слышу голос, голос спрашивает строго -
А сегодня что для завтра сделал я.
А сегодня что для завтра сделал я.
вот и вся истина.
добавлю к этому
Quote:
если сегодня ничего не сделал, то завтра будет таким же как сегодня
ну и еще одно
Quote:
если хотите иметь то, что никогда не имели,
тогда придется делать то, что никогда не делали
тогда придется делать то, что никогда не делали
bozon house 04.08.2017 в 16:40:40 # 622678
если хотите иметь то, что никогда не имели,А если делаете то, что никогда не делали то поимеете то , что никогда не имели или поимеют вас.
тогда придется делать то, что никогда не делали
тогда придется делать то, что никогда не делали
Blackadder 04.08.2017 в 17:09:55 # 622690