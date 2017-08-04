C чего начинать?

Давайте обсудим по первому пункту. Вот мое убеждение, которое мешает - "90 и более процентов финансово успешных людей не достигли этого своим трудом". У вас есть конкретные примеры успешных людей, которые потом и кровью заработали нажитое и сейчас имеют много свободного времени для саморазвития, времяпровождения с семьей, хобби и т.п.?

[quote name=Любитель ММА link=previd=89343#622609 date=1501836413]Кафе или уже ресторан "К". Владелец начинал с продажи курта, айрана и кумыса.Владельцы завода сухих строительных смесей поначалу брали в аренду контейнер и перепродавали цемент.Много таких. Больше, чем вы можете представить

Типичные утверждения любого семинара по "самосовершенствованию". Похоже те кто готовят подобные "программы" откровенно ленятся их чем либо разнообразить. Типа - работает и так сойдет. В провинции народ разнообразием не избалован.

Если дважды два равно четыре, то у меня нет морального права говорить, что это будет чуть больше трех или около 4,12

Истинность известна

но в меру убеждений или лени

Вы довольны тем, что имеете?

Тогда дайте слово не ныть.