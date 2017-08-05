Стрижка 80-ых

имхо бред полный, в бизнесе должна быть конкуренция - иначе будет говно сервис от монополиста в лице государства.

Да, ещё наверняка в гостинице "Восход" - при всех гостиницах были парикмахерские

Наверное, тоски бы не было, если бы то, что мы получили, было лучше "совка" хотя бы сейчас, спустя почти 30 лет. Увы...

Кстати, на её месте и была парикмахерская, когда тут просто стояли одноэтажные дома и была остановка "Степная"

Да, и в гостинице "Турист" был не "Спутник", А Бюро путешествий и экскурсий. "Спутник" располагался в двухэтажном здании на проспекте Коммунистическом (рядом с фонтаном-тюльпаном), где когда-то была 1-я школа