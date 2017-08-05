Стрижка 80-ых

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bolatbol 05 Августа 2017 в 09:21:16
А вот в городе приходилось соблюдать этикет. Парикмахерских в Чимкенте можно посчитать по пальцам, и все в разных частях города. Мне ближе было идти в «Волшебницу» на Советской или ехать на ж.д. вокзал. В «Волшебнице» несколько парикмахеров узбеков, один с волосами до плеч напоминал солиста группы «Яшлык». К нему всегда была очередь из многочисленных друзей и родственников. Поэтому я нему так никогда и не попал. А стригли меня какие-то толстые тети и обросшие щетиной дяди, ненавидящие свое дело. Понятное дело – за смену можно было и не присесть, так много было клиентов. На креслах у входа всегда сидят ожидающие своей очереди будущие, настоящие и бывшие строители коммунизма.
Тоскливо там сидеть и наблюдать за неторопливыми действиями двойника великого певца, беседующего со своим клиентом. А не перейти ли улицу и забежать в 6 троллейбус, на заднюю площадку. Там 3 остановки, билет можно не компостировать и сэкономить целых 5 копеек. Ну а в случае проверки контролером есть возможность выбежать из последней двери.
На вокзале стригла семья Бабаевых. Эти талантливые люди еще и образовали семейный ансамбль, о чем извещали афиши на стенах заведения. С гитарами, в брюках-колоколах, подпоясанных ремнями в ладонь шириной, цветных рубашках с воротниками как уши спаниеля и туфлями на высоких каблуках. Один, толстенький и низенький, был дамским мастером, был строг и всегда занят требовательными клиентками. Другой, худой и длинный, как каланча, был всегда весел, шутил с напарниками и живым богомолом, сидевшим на глиняной маске у его зеркала.
Стрижка стоила копеек 70, что было немало. Минимум магазинов, домов быта, столовых и закусочных обеспечивали стабильный высокий спрос. Огромные деньги уходили в сферу услуг. Но эти деньги истинные марксисты не считали полезными. Все трудовые ресурсы напрвлялись на производство товаров народного потребления. В 300 тысячном городе 10 тысяч людей трудились на Фосфорном заводе, 5 тысяч на Шинном, 5-10 тысяч на Свинцовом, 2 тысячи на Нефтеперегонном, куча народу на ТЭЦ-2, 3, ЖБИ 1, 2, Мясокомбинат, Гормолзавод, МЖК, Восход, Эластик, Завод карданных валов, Пресс-автоматов, Электроаппарат, Гидролизный. Работников не хватало, везде объявления о приеме на работу. Не то что сейчас. Куда не плюнь, попадешь в работника сферы услуг.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сладкая Вата 05.08.2017 в 09:55:34 # 622826
Nightwalker 05.08.2017 в 10:23:49 # 622827
bozon house 05.08.2017 в 10:25:11 # 622828
А в парикмахерских почти повсеместно работали бухарские евреи. И их (и парикмахерских, и евреев) было совсем не мало. В частности, от "Волшебницы" совсем не надо было ехать аж на вокзал. На Туркестанской, около переговорного пункта была старейшая в городе парикмахерская и фотостудия. Постригся и сразу сфотографировался. Если ещё чуть пройти по Туркестанской, то парикмахерская была в бане. До строительства высоток на проспекте Коммунистическом парикмахерская была прямо на остановке "Степная". Да уж до Чернышевского гораздо ближе, чем до вокзала. Там тоже была парикмахерская. Да, ещё наверняка в гостинице "Восход" - при всех гостиницах были парикмахерские. Словом, чего другого, может, и не хватало, а парикмахерских было навалом, тем более мужских. В дамских действительно были очереди, т.к. каждую клиентку обслуживали очень долго (2-3 часа), ибо все женщины почему-то старались сделать "химию"
Цитата: Сладкая Вата от 05.08.2017 09:55:34
имхо бред полный, в бизнесе должна быть конкуренция - иначе будет говно сервис от монополиста в лице государства.
имхо бред полный, в бизнесе должна быть конкуренция - иначе будет говно сервис от монополиста в лице государства.
В сфере обслуживания - безусловно.
В сфере производства - совсем необязательно. Стратегически и социально значимые отрасли должны быть государственными, так же как и распродажа природных ресурсов. IMHO, разумеется.
Цитата: ashot от 05.08.2017 10:32:36
Тоска, по совку, ну ну...
Тоска, по совку, ну ну...
Наверное, тоски бы не было, если бы то, что мы получили, было лучше "совка" хотя бы сейчас, спустя почти 30 лет. Увы...
Да, ещё наверняка в гостинице "Восход" - при всех гостиницах были парикмахерские
В "Восходе" стриг узбек мужик в годах. У него свои клиенты были. Тоже в основном мужики. Якубовы жили по Титова (Ташенова) угол Иляева.
В начале девяностых свинтили в NY.
Цитата: Hairless от 05.08.2017 10:48:41
Наверное, тоски бы не было, если бы то, что мы получили, было лучше "совка" хотя бы сейчас, спустя почти 30 лет. Увы...
Цитата: ashot от 05.08.2017 10:32:36
Тоска, по совку, ну ну...
Тоска, по совку, ну ну...
Наверное, тоски бы не было, если бы то, что мы получили, было лучше "совка" хотя бы сейчас, спустя почти 30 лет. Увы...
Получил возможность путешествовать по миру. Это как минимум.
Blackadder 05.08.2017 в 11:02:27 # 622842
Касательно магазинов. Их строили в зависимости от количества жителей района. Так же стоит отметить что на всех пром предприятиях были ОРСы. Рабочие в основном в них отоваривались.
В магазинах можно было взять что либо крупное, например "стенку" в кредит. Были даже агентства по сдаче мебели, посуды, тв в аренду.
Но блин, айфонов небыло. С алибабы посылок не доставляли и вайфай всегда падал Жуткая советская повседневность
Blackadder 05.08.2017 в 11:41:35 # 622849
Получил возможность путешествовать по миру. Это как минимум.
Ага, мы сейчас каждый год по миру путешествуем. В куршавелле и монако от шымкентских не протолкнуться. В париже возле эйфелевой башни только из за нахлыва туристов из Казахстана открыли модные бутики "Kurt" и "Nasvay". А, за границу чуть ли ни каждый месяц ездим... в Кыргызстан.
Могу напомнить что в советское время в гостинице "Турист" было агентство "Спутник". Вы вполне могли взять тур на новый год - встретить его на экваторе. Стоил что то около 1500 рублей. Анкеты особо не заполнялись так как в порты он не заходил. Теплоход выходил в круиз из Владивостока.
Помните как попал за границу Сеня Горбунков на теплоходе "Михаил Светлов"? Он хотел купить жене шубу, но купил путевку в круиз. Анекдот? Нет. Даже у нас в Чимкенте можно было купить круиз в том же агентстве "Спутник" за 4-5 тысяч рублей. Да было очень дорого. Рабочий лучше машину бы себе купил за такие деньги, а путевку практически даровую на курорты ожидал от профсоюза. Было и мозгоебство с оформлением визы для выезда, особенно в кап страну. Количество анкет превышало всякий разумный уровень.
А, то что мы получили возможность посмотреть как живут люди там и сравнить как живем здесь мы, в стране в недрах которой вся таблица менделеева, это хорошо. Сравнение не в нашу пользу конечно, но вернувшись "оттуда" начинаешь задавать неудобные вопросы. Лучший способ избавиться от предрассудков. Это безусловно хорошо что мы имеем возможность путешествовать. Хуже в том что те кто не имеет возможности путешествовать, считают что "мы живем в самой лучше стране на планете, и остальыне страны завидуют нам".
Blackadder 05.08.2017 в 11:43:38 # 622850
В первом этаже дома? Она и сейчас есть. "Асем", кажется. Кстати, на её месте и была парикмахерская, когда тут просто стояли одноэтажные дома и была остановка "Степная"
Да, и в гостинице "Турист" был не "Спутник", А Бюро путешествий и экскурсий. "Спутник" располагался в двухэтажном здании на проспекте Коммунистическом (рядом с фонтаном-тюльпаном), где когда-то была 1-я школа
Blackadder 05.08.2017 в 12:05:45 # 622855
Blackadder 05.08.2017 в 12:14:53 # 622856
Кстати, на её месте и была парикмахерская, когда тут просто стояли одноэтажные дома и была остановка "Степная"
Точно, на противоположно углу одноэтажная ткацкая фабрика, выпускали мешкавину.
Quote:
Да, и в гостинице "Турист" был не "Спутник", А Бюро путешествий и экскурсий. "Спутник" располагался в двухэтажном здании на проспекте Коммунистическом (рядом с фонтаном-тюльпаном), где когда-то была 1-я школа
Уже забывать стал. А, вы похоже в советское время все же путешествовали, если не забыли что и где находилось. "Железный занавес" не мешал похоже чимкентцам ездить по миру в то время
KapitanNemo 05.08.2017 в 12:20:03 # 622857
Название поменялось на Алтын шаш.
Цитата: KapitanNemo от 05.08.2017 12:20:03
Парикмахерская на Фантазии. Проспект Момышулы (бывший Космонавтов) угол Желтоксан. Немного не доходя до центрального входа Парка Абая.
Название поменялось на Алтын шаш.
Парикмахерская на Фантазии. Проспект Момышулы (бывший Космонавтов) угол Желтоксан. Немного не доходя до центрального входа Парка Абая.
Название поменялось на Алтын шаш.
Не уверен, но, кажется, именно там в 60-е годы, когда только строились эти Черёмушки, была открыта специализированная детская парикмахерская. Меня туда водили в 3-4 года, чтоб я не капризничал, убеждая, как это круто - детская парикмахерская. Но не уверен, уж больно был мал.