Что было? Что идем сейчас?

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walker 06 Августа 2017 в 19:38:38
По этой теории в истории человечества можно выделить четыре состоявшихся строя : первобытно-общинный, рабовладельческий , феодальный и капиталистический. Пятый строй – коммунистический - должен был наступить в будущем и является окончательным.
Так давайте же разберем, что же произошло 100 лет назад и какие цели какой общественной прослойки ставились и что было реализовано за недолгие 70 лет. Почему такая якорная супердержава целой формации как СССР потерпела крах и ее партийно-номенклатурным аппаратом было принято решение об отказе постройки социализма и коммунизма.
В марксистском понимании социализм – это такой строй, где осуществляется самоуправление трудящихся с отмиранием государства и общественной собственностью на средства производства.
Какие реальные действия вождей СССР и партийного руководства КПСС были направлены на осуществление этих условий зарождения новой формации общественно-экономических отношений?
Осознав, что это немаловажно, я все же откинул такие существенные события, повлиявшие на историю СССР как Первая Мировая, гражданская война, Вторая Мировая, или Великая Отечественная, если угодно. Думаю согласитесь, что на курс партии и правительства при «строительстве» общественных отношений эти события не оказали сколь-нибудь заметного влияния, какими бы масштабными они ни были.
Многие читатели титуса пожили в СССР, в-основном молодые и беспечные годы. Поэтому не буду пересказывать очевидное. Однако, в здравом уме и твердой памяти могу сказать, что марксистских признаков социалистического общества не было вовсе. Конечно же, об этом твердили с самых высоких трибун всевозможных съездов, писали 99.9 % газет и журналов и транслировали 99.9 % радио и телевидения. Что само по себе не является доказательством построения нового общественного строя.
Было ли самоуправление трудящихся масс? Была ли ослаблена роль государства в общественных отношениях к средствам производства? Являлись ли средства производства общественной собственностью? Нет, нет и нет.
Была догма, тоталитаризм и извращенное понимание действительности. Здравая мысль пресекалась на корню. Репрессиями и административно-государственным давлением селекционировался покорный народ. Вроде бы и понятно было, что маразм жуткий вокруг, но условием выживания было соглашательство или даже сотрудничество с такой машиной. Потомки НКВДшников подтвердят.
На мой взгляд, советский строй не вышел за пределы капитализма как способа производства и по сути являл собой государственно-монополистический капитализм, а управленческий класс представлял собой некий новый симбиоз феодалов- госкапиталистов ввиду абсолютной незрелости общества в большей части необъятной территории СССР.
Поэтому сразу можно сделать сноску, что народ имеет ровно такого правителя, или правительство, которого заслуживает. Будь даже самый одаренный лидер с блестящим образованием и неординарным мышлением, через небольшой промежуток времени, есть огромная вероятность скатывания лидера до потребностей общественности. Что мы, к сожалению, имели и имеем возможность наблюдать.
Еще раз повторю. В СССР была государственная собственность на средства производства, тотальное государственное управление, хоть формально и был Совет Народных Депутатов и прочие институты власти с чисто номинальной функцией. Идеология была безальтернативной.
Извините, здесь я не вижу признаков, указанных дедушкой Карлом.
Почему же такая система продержалась 70 лет?
Это страх перед репрессиями, сковывающий сопротивление режиму, мощный карательный аппарат, опора на государственную собственность, вовлечение практически всего населения в идеологические организации, пропаганда и создание образа «врага», воспитание в людях, прежде всего в молодежи, слепой веры в «идеалы коммунизма», нетерпимости к иному образу мышления и жизни, ничтожество личности перед государством.
Ладно, вроде бы и разобрались с тем, что было.
Так куда же мы идем?
Это, дорогие мои читатели, выбирать вам. До коммунизма, описанного Марксом, по ка еще не видно предпосылок. Исходя из реалий , я для себя выбрал. И это точно не возврат в ту непонятную смесь жидких общественных отношений со зловонным из-за тотальной лжи сизым туманом на поверхности.
П.С. Отдаю себе полный отчет, что с годами жизни при СССР многих читателей связывают теплые и ностальгические чувства. У меня самого с этим периодом связаны добрые воспоминания. Что ничуть не перечеркивает возможность иметь такие мысли сейчас и разложить в сознании по полочкам прошлое.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Осталось только закрыть границу как северная корея и пустить единую валюту
Цитата: Saturn от 06.08.2017 22:18:22
Идем снова в ссср, что туть думать...
Осталось только закрыть границу как северная корея и пустить единую валюту
Идем снова в ссср, что туть думать...
Осталось только закрыть границу как северная корея и пустить единую валюту
)))
Уже поздно )))