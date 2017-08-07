Остановите Арнольда

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bolatbol 07 Августа 2017 в 13:57:51
И вот, капитан Томасбай Морбеков, отрезвев, принял единственное правильное решение за долгие годы – рассчитывать на тех кто рядом. Они были не так прекрасны, сильны и успешны, как актеры «Санта Барбары», скорее были тупыми неудачниками, потопившими непотопляемое судно, но выбирать не приходилось. Кэп приказал построить на берегу народ, залез на гигантскую черепаху, сложил из ладошек рупор и прокричал:
– Помощи не будет, весь мир безостановочно чихает, кашляет и пукает. Так что нам придется туго. Надо сделать каменные топоры, срубить этот лес, вспахать деревянными мотыгами, засеять зерном из мешков кока. Пока вырастет урожай надо построить дома, добыть огонь, руду, выплавить серпы и вилки для поедания салатов. Так что работать придется всем, и делать это дружно и весело. Иначе – голодная смерть.
…Через 20 лет над славным городом Чимкентом завис дирижабль «Цеппелинемес», и к чихающим и кашляющим жителям спустился капитан Томасбай, гордо неся перед собой пробирку с вакциной. Началось спасение человечества. Но одновременно с избавлением от страшной болезни мир поразила другая болезнь – коммунизм. Со всех экранов Спаситель рассказывал о том, как благодаря безвозмездному общественному труду удалось выжить и добиться впечатляющих экономических результатов. Распространение этой крамолы грозило крахом благоденствия империи доктора Зло, основанной на неравенстве и угнетении женщин, детей и инвалидов сознания. Поэтому на уничтожение Томасбая в прошлое был насильно отправлен престарелый Арнольд Шварценеггер, который упорно сопротивлялся, крича и взбрыкивая.
11 сентября 2030 года теплоход «Титаникемес» потерпел кораблекрушение у необитаемого острова. 499 человек, находившихся на борту, выбросило на берег. При загадочных обстоятельствах пропал только капитан. И тут кок, Сильвербек, приказал построить на берегу народ, залез на гигантскую черепаху, сложил из ладошек рупор и прокричал:
– Помощи не будет, весь мир безостановочно чихает, кашляет и пукает. Так что нам придется туго. Мы спасли только десять мешков зерна. Выдавать будем по горсти тем, кто добудет рыбы, кокосов, яйца птиц и черепах. Тем, кто сделает моей команде копья, луки, дубинки, построит крепость, им тоже дадим еды. Те кто не сможет работать, тот умрет, потому что еды на всех не хватит.
С этими словами команда кока из 100 человек уселась на сундуки с провизией с обнаженными ножами. 200 человек отправились искать кокосы и яйца, 10 стали ловить рыбу, остальные сели на берегу и стали молиться. Из тех кто охотился и рыбачил из-за споров за добычу одни убили других, многие умерли от голода и болезней. Сотня храбрых восстала и погибла в бою с командой кока. 90 человек бежали на другую сторону острова и одичали. Через сто лет прибывшие на плотах в поисках спасения кашляющие и чихающие люди были съедены двумя конкурирующими племенами каннибалов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 07.08.2017 в 14:44:19 # 623133
От группы второй части рассказа ничего не осталось