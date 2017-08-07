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Остановите Арнольда
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bolatbol 07 Августа 2017 в 13:57:51
11 сентября 2030 года теплоход «Титаникемес» потерпел кораблекрушение у необитаемого острова. Все 500 человек, находившихся на борту, выбросило на берег. Ввиду того, что во время круиза остальной мир поразила пандемия ослиного чиха, рассчитывать на помощь не приходилось.

И вот, капитан Томасбай Морбеков, отрезвев, принял единственное правильное решение за долгие годы – рассчитывать на тех кто рядом. Они были не так прекрасны, сильны и успешны, как актеры «Санта Барбары», скорее были тупыми неудачниками, потопившими непотопляемое судно, но выбирать не приходилось. Кэп приказал построить на берегу народ, залез на гигантскую черепаху, сложил из ладошек рупор и прокричал:
– Помощи не будет, весь мир безостановочно чихает, кашляет и пукает. Так что нам придется туго. Надо сделать каменные топоры, срубить этот лес, вспахать деревянными мотыгами, засеять зерном из мешков кока. Пока вырастет урожай надо построить дома, добыть огонь, руду, выплавить серпы и вилки для поедания салатов. Так что работать придется всем, и делать это дружно и весело. Иначе – голодная смерть.

…Через 20 лет над славным городом Чимкентом завис дирижабль «Цеппелинемес», и к чихающим и кашляющим жителям спустился капитан Томасбай, гордо неся перед собой пробирку с вакциной. Началось спасение человечества. Но одновременно с избавлением от страшной болезни мир поразила другая болезнь – коммунизм. Со всех экранов Спаситель рассказывал о том, как благодаря безвозмездному общественному труду удалось выжить и добиться впечатляющих экономических результатов. Распространение этой крамолы грозило крахом благоденствия империи доктора Зло, основанной на неравенстве и угнетении женщин, детей и инвалидов сознания. Поэтому на уничтожение Томасбая в прошлое был насильно отправлен престарелый Арнольд Шварценеггер, который упорно сопротивлялся, крича и взбрыкивая.

11 сентября 2030 года теплоход «Титаникемес» потерпел кораблекрушение у необитаемого острова. 499 человек, находившихся на борту, выбросило на берег. При загадочных обстоятельствах пропал только капитан. И тут кок, Сильвербек, приказал построить на берегу народ, залез на гигантскую черепаху, сложил из ладошек рупор и прокричал:
– Помощи не будет, весь мир безостановочно чихает, кашляет и пукает. Так что нам придется туго. Мы спасли только десять мешков зерна. Выдавать будем по горсти тем, кто добудет рыбы, кокосов, яйца птиц и черепах. Тем, кто сделает моей команде копья, луки, дубинки, построит крепость, им тоже дадим еды. Те кто не сможет работать, тот умрет, потому что еды на всех не хватит.

С этими словами команда кока из 100 человек уселась на сундуки с провизией с обнаженными ножами. 200 человек отправились искать кокосы и яйца, 10 стали ловить рыбу, остальные сели на берегу и стали молиться. Из тех кто охотился и рыбачил из-за споров за добычу одни убили других, многие умерли от голода и болезней. Сотня храбрых восстала и погибла в бою с командой кока. 90 человек бежали на другую сторону острова и одичали. Через сто лет прибывшие на плотах в поисках спасения кашляющие и чихающие люди были съедены двумя конкурирующими племенами каннибалов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Serg155 07.08.2017 в 14:13:43   # 623127
Что это было ? Круговорот воды в природе ?!
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  Marvel 07.08.2017 в 14:18:16   # 623129
Даже не читал, полагаю поток затуманенного сознания.
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  bozon house 07.08.2017 в 14:44:19   # 623133
А вот и гимн позитивной группы выживших первой части рассказа

От группы второй части рассказа ничего не осталось
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  Лысый 07.08.2017 в 15:07:55   # 623136
Болтабол, ты чё, кактусов-грибов переел?
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  Кукуфс 07.08.2017 в 15:13:43   # 623137
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  гримм 07.08.2017 в 15:33:34   # 623138
Брешь какая то
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  332-712 07.08.2017 в 15:38:33   # 623140
так и есть. либо "все, как один, строим светлое будущее, либо, все свободные и независимые, занимаемся разбродом и шатанием"...
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  bob153370 07.08.2017 в 15:39:48   # 623141
а я верю ! все так и было .
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