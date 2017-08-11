Чё посмотреть интересного?

ну и конечно "ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ", про учителя химий нарко короля))) немного аморальный сериал по моему мнению, но затягивает очень сильно.Один миллионер заплатил 8 лямов чтоб посмотреть последний сезон на неделю раньше всех