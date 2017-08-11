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Чё посмотреть интересного?
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Гость 11 Августа 2017 в 10:43:53
Навеяло тут вчерашней темой про Властелин колец. Кто какие сериалы интересные смотрит? Ну, не такие как на канале Россия ,а чё нить брутальное. Со смыслом
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pavlo 11.08.2017 в 10:49:43   # 623681
Декстер
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  Mitis Grek 11.08.2017 в 10:52:18   # 623682
Игра Престолов, если еще не смотрел. затянет 100%! Мотель Бэйтс, тоже классный сериал!
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  Странник 626 11.08.2017 в 10:54:03   # 623684
Доктор Хаус
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  ves_evg 11.08.2017 в 10:56:05   # 623685
Игра Престолов
Викинги
Доктор Хаус он завершен
Ну и если конкретно со смыслом то шедевр "За Гранью" рекомендую. Тоже завершен.
Смотреть с переводом от lostfilm. И сайт у них есть где все это можно скачать
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  шымкент 11.08.2017 в 10:56:43   # 623686
Табу, острые козырьки
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  koshkoed 11.08.2017 в 10:57:41   # 623687
Бесстыжие (версия США) (много черного юмора), семья сопрано(сериал про мафию), борджия(про заговоры и политику папы римского в средневековье). Спартак (много крови и сисек). Теория большого взрыва и Бруклин 9-9 из ситкомов.
Кривое зеркало (социальное).
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  AWP 11.08.2017 в 11:00:52   # 623688
Громовы!
Апостол!

Вот со смыслом. А остальные сказки...
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  ImFreeDom 11.08.2017 в 11:01:51   # 623689
Мир Дикого Запада
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  99denden99 11.08.2017 в 11:02:14   # 623690
Сверхъестественное
менталист
касл
гаваи 5,0
кости
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  Пришелец 11.08.2017 в 11:04:16   # 623691
Доктор стренж!!!!
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  12АТП2 11.08.2017 в 11:04:43   # 623692
ну и конечно "ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ", про учителя химий нарко короля))) немного аморальный сериал по моему мнению, но затягивает очень сильно.
Один миллионер заплатил 8 лямов чтоб посмотреть последний сезон на неделю раньше всех
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  Пришелец 11.08.2017 в 11:07:34   # 623693
Вот это поднимает настроение
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  Jokerkz 11.08.2017 в 11:10:05   # 623694
Если Российского производства, то фильм "Чернобыль. Зона отчуждения" (концовка фильма - атас), если просто на выходные, то фильм "Хардкор" (смысла мало, зато экшен на высоте)
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  Нива 11.08.2017 в 11:13:10   # 623695
Цитата: 12АТП2 от 11.08.2017 11:04:43
ну и конечно "ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ", про учителя химий нарко короля))) немного аморальный сериал по моему мнению, но затягивает очень сильно.
Один миллионер заплатил 8 лямов чтоб посмотреть последний сезон на неделю раньше всех


Ситком "Лучше звоните Солу" офигенский сериальчик
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  Desperado 11.08.2017 в 11:18:28   # 623696
Зайцев+1
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  decoder 11.08.2017 в 11:22:44   # 623697
Пока что круче "во все тяжкие" сериала не видел, мега сериал, очень крутой, смысл, игра актёров и тд, правда сериал завершён, концовка логичная и правильная... из сериалов на 1 месте из "ненашенских". А так на лостфильме куча сериалов на любой вкус.. мне нравится их озвучка, команда профи.
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  Кирсан 11.08.2017 в 11:27:22   # 623700
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  Xrustalka 11.08.2017 в 11:28:49   # 623701
Так "че-нить" брутальное или со смыслом?))
Смотрю "Игру престолов", "Ходячих" (чему сама страшно удивлена, т.к. ненавижу зомби-жанр, а просто наблюдаю там за социумом в таких дурацких условиях).
Уже по привычке смотрю "Сверхъестественное", чтобы когда-нибудь застать концовку этой "оперы"))
Зимой посмотрела все 15 сезонов легендарной "Скорой помощи", а вот "Доктор Хаус" вообще разочаровал.
"Кости", хотя уже и сдуваются совсем.
Недавно пересмотрела мини-сериал "Бангок Хилтон" с Н. Кидман, хорош.
Понравился сериал "Вечность", жаль, что его закрыли, считаю поспешили.
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  shaman 11.08.2017 в 11:33:11   # 623703
Ликвидация
Шерлок
Спартак
Во все тяжкие
Форс мажоры
Вольф Мессинг: Видевший сквозь время
Пепел
Под прикрытием
Игра
Меч
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  Беня Ладен 11.08.2017 в 11:34:26   # 623704
Сериал "Рим" отличный сериал от HBO. Только после него начал смотреть "игру престолов". Есть 4х серийный российский "Небесный суд" - тоже отличный сериал. Юмор, смысл, милота.
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  Nightwalker 11.08.2017 в 11:34:45   # 623705
Фильм "Власик. Тень Сталина"
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  Marvel 11.08.2017 в 11:40:02   # 623706
"Ад на колёсах" - как строилась трансконтинентальная железная дорога в США.
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  shaman 11.08.2017 в 11:43:15   # 623707
Чужой район
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