Чё посмотреть интересного?

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Гость 11 Августа 2017 в 10:43:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
Mitis Grek 11.08.2017 в 10:52:18 # 623682
Странник 626 11.08.2017 в 10:54:03 # 623684
Викинги
Доктор Хаус он завершен
Ну и если конкретно со смыслом то шедевр "За Гранью" рекомендую. Тоже завершен.
Смотреть с переводом от lostfilm. И сайт у них есть где все это можно скачать
Кривое зеркало (социальное).
Апостол!
Вот со смыслом. А остальные сказки...
99denden99 11.08.2017 в 11:02:14 # 623690
менталист
касл
гаваи 5,0
кости
Один миллионер заплатил 8 лямов чтоб посмотреть последний сезон на неделю раньше всех
Вот это поднимает настроение
Цитата: 12АТП2 от 11.08.2017 11:04:43
ну и конечно "ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ", про учителя химий нарко короля))) немного аморальный сериал по моему мнению, но затягивает очень сильно.
Один миллионер заплатил 8 лямов чтоб посмотреть последний сезон на неделю раньше всех
ну и конечно "ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ", про учителя химий нарко короля))) немного аморальный сериал по моему мнению, но затягивает очень сильно.
Один миллионер заплатил 8 лямов чтоб посмотреть последний сезон на неделю раньше всех
Ситком "Лучше звоните Солу" офигенский сериальчик
Цитата: Пришелец от 11.08.2017 11:07:34
Вот это поднимает настроение
С его участием и футбол есть))
Смотрю "Игру престолов", "Ходячих" (чему сама страшно удивлена, т.к. ненавижу зомби-жанр, а просто наблюдаю там за социумом в таких дурацких условиях).
Уже по привычке смотрю "Сверхъестественное", чтобы когда-нибудь застать концовку этой "оперы"))
Зимой посмотрела все 15 сезонов легендарной "Скорой помощи", а вот "Доктор Хаус" вообще разочаровал.
"Кости", хотя уже и сдуваются совсем.
Недавно пересмотрела мини-сериал "Бангок Хилтон" с Н. Кидман, хорош.
Понравился сериал "Вечность", жаль, что его закрыли, считаю поспешили.
Шерлок
Спартак
Во все тяжкие
Форс мажоры
Вольф Мессинг: Видевший сквозь время
Пепел
Под прикрытием
Игра
Меч
Беня Ладен 11.08.2017 в 11:34:26 # 623704
Nightwalker 11.08.2017 в 11:34:45 # 623705