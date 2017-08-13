Акиму города и всем причастным

Подождите, сейчас все сделают, вон Тамерлановское тоже перекрыто, дорогу новую делают (хотя не понимаю зачем? там хорошая была дорога, лучше бы на кайнар-булак наконец-то сделали...) так вот, Тамерлановское сейчас закончат, нарисуют разметку и начнут копать трубы отопления менять...