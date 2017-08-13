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Акиму города и всем причастным
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Гость 12 Августа 2017 в 18:57:13
Ув. Аким. Я понимаю, у вас важный ремонт, и на простых людей возможно не хватает времени, но нас жителей уже конкретно достали ваши подрядчики, которые устраивают беспредел на трассе республиканского значения уже 2 года.
По 40 раз люди в жилетках перекрывают трассу Жибек Жолы и дальше в направлении Аксу.
Сначала варили забор-перегородку. Потом начали делать ирригационную систему. Затем свежий асфальт начали долбить, чтобы подключить фонари. Все это сопровождается перекрытием одной стороны дороги и огромными пробками. Кто им дал право так хозяйничать в городе столько времени?
Почему нельзя все спланировать и за раз все сделать, что им необходимо? В большинстве случаев можно просто перекрыть одну полосу и работать. Или в конце концов, работайте ночью.
Но ведь это неудобно. В обед они также могут не открывая дороги тупо свалить покушать на часа два а то и больше. Никакого контроля нет!
Может пора уже поработать? Люди тоже не глупые и видят по факту обьем вашей работы и я как простой человек им недоволен.


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  Даун 13.08.2017 в 22:46:23   # 623999
Индейцы хули там
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  DuMoH 13.08.2017 в 22:46:32   # 624000
Подождите, сейчас все сделают, вон Тамерлановское тоже перекрыто, дорогу новую делают (хотя не понимаю зачем? там хорошая была дорога, лучше бы на кайнар-булак наконец-то сделали...) так вот, Тамерлановское сейчас закончат, нарисуют разметку и начнут копать трубы отопления менять...
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  LeXx 13.08.2017 в 23:21:08   # 624014
Цитата: DuMoH от 13.08.2017 22:46:32
Подождите, сейчас все сделают, вон Тамерлановское тоже перекрыто, дорогу новую делают (хотя не понимаю зачем? там хорошая была дорога, лучше бы на кайнар-булак наконец-то сделали...) так вот, Тамерлановское сейчас закончат, нарисуют разметку и начнут копать трубы отопления менять...

Кокешкам надо дома строить, машины покупать, детей в школу собирать
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