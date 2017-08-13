Акиму города и всем причастным

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Гость 12 Августа 2017 в 18:57:13
По 40 раз люди в жилетках перекрывают трассу Жибек Жолы и дальше в направлении Аксу.
Сначала варили забор-перегородку. Потом начали делать ирригационную систему. Затем свежий асфальт начали долбить, чтобы подключить фонари. Все это сопровождается перекрытием одной стороны дороги и огромными пробками. Кто им дал право так хозяйничать в городе столько времени?
Почему нельзя все спланировать и за раз все сделать, что им необходимо? В большинстве случаев можно просто перекрыть одну полосу и работать. Или в конце концов, работайте ночью.
Но ведь это неудобно. В обед они также могут не открывая дороги тупо свалить покушать на часа два а то и больше. Никакого контроля нет!
Может пора уже поработать? Люди тоже не глупые и видят по факту обьем вашей работы и я как простой человек им недоволен.
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Цитата: DuMoH от 13.08.2017 22:46:32
Подождите, сейчас все сделают, вон Тамерлановское тоже перекрыто, дорогу новую делают (хотя не понимаю зачем? там хорошая была дорога, лучше бы на кайнар-булак наконец-то сделали...) так вот, Тамерлановское сейчас закончат, нарисуют разметку и начнут копать трубы отопления менять...
Подождите, сейчас все сделают, вон Тамерлановское тоже перекрыто, дорогу новую делают (хотя не понимаю зачем? там хорошая была дорога, лучше бы на кайнар-булак наконец-то сделали...) так вот, Тамерлановское сейчас закончат, нарисуют разметку и начнут копать трубы отопления менять...
Кокешкам надо дома строить, машины покупать, детей в школу собирать