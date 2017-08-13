Не ругайтесь

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КЕДЫ 13 Августа 2017 в 21:53:15
Предистория в двух словах - сегодня было мероприятие на 16 человек (природа , водка, шашлык-машлык и т.п.) Накануне были куплены две туши барана, порублены у мясника на базаре. Сегодня во время приготовления обнаружился очень необычный запах. Можно сказать стремноватый запах при варке шурпы, не тухлятина, а именно незнакомый, стремный запах. мясо на мангале вроде не пахло особо, просто какое то жесткое и постное. Вобщем шурпу слили добавили лука и специй и затушили в казане. Вкус то же не особо. Публика то особо в мясе не разбирающаяся, тем более баранина не часто готовится в РФ. Но уверен , что какой то косяк был с мясом.
Рассказал сейчас одному приятелю у него кафе свое. и поведал он мне такую новость, что оказывается вместо барана сейчас сплошь и рядом втюхивают козлятину. П...ц
Скажите в Шыме кто нибудь слышал о такой наглости? Бывает в КЗ вообще такое?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Он сразу отличит козлятину от баранины.
А по делу скажу, что баранина в КЗ и баранина в РФ - две большие разницы.
Убедился сам. Будучи в гостях, решил сбацать. Освежевал, разделал, сделал куырдак в строгом соответствии с обкатанным фирменным рецептом... В-общем, было можно кушать, но до казахского было далековато )))
Мериносы тоже не самый лучший выбор для шашлык-машлык.
Цитата: walker от 13.08.2017 22:41:51
Еще "без" (лимфоузлы) надо удалять нещадно. От них тоже запах.
Еще "без" (лимфоузлы) надо удалять нещадно. От них тоже запах.
и всякие железы, они тоже могут вкус мяса испортить, обычно скрываются в жировых отложениях
Хотя романовские овцы тоже не могут похвастаться))
Цитата: КЕДЫ от 13.08.2017 22:46:57
Внешне его практически не отличишь если порубленная туша. Я знаю, что баранина в РФ отличаетя от баранины из КЗ. Но это пипец наглость подсовывать козла вместо барана.
Внешне его практически не отличишь если порубленная туша. Я знаю, что баранина в РФ отличаетя от баранины из КЗ. Но это пипец наглость подсовывать козла вместо барана.
Пятачковый баран для шашлыка разве не катит?
Цитата: КЕДЫ от 13.08.2017 22:46:57
Внешне его практически не отличишь если порубленная туша. Я знаю, что баранина в РФ отличаетя от баранины из КЗ. Но это пипец наглость подсовывать козла вместо барана.
Внешне его практически не отличишь если порубленная туша. Я знаю, что баранина в РФ отличаетя от баранины из КЗ. Но это пипец наглость подсовывать козла вместо барана.
баранина от козлятины по жиру отличаются
Цитата: arhar от 13.08.2017 22:58:21
баранина от козлятины по жиру отличаются
Цитата: КЕДЫ от 13.08.2017 22:46:57
Внешне его практически не отличишь если порубленная туша. Я знаю, что баранина в РФ отличаетя от баранины из КЗ. Но это пипец наглость подсовывать козла вместо барана.
Внешне его практически не отличишь если порубленная туша. Я знаю, что баранина в РФ отличаетя от баранины из КЗ. Но это пипец наглость подсовывать козла вместо барана.
баранина от козлятины по жиру отличаются
В РФ (романовской породы барашек) баранина почти не отличалась от козлятины. Такой же тугоплавкий жир. После такого мяса на нёбе неприятный жирок застывает. Рекомендуется выпить 5 самоваров индийского чая)))
Рекомендуется выпить 5 самоваров индийского чая)))
..зелёного чая №95
Продают ещё из Тувы, но она редкость. Так что едим только привезённую родными. Но с этим в последнее время все сложнее
Цитата: КЕДЫ от 14.08.2017 00:27:26
Еще оказывается собачку могут продать под видом молодого барашка. И кошку под видом кролика домашнего.
Еще оказывается собачку могут продать под видом молодого барашка. И кошку под видом кролика домашнего.
Адское количество приправ сделают почти любое не протухшее мясо деликатесом.
Единственный момент, идти за мясом надо пораньше.
Поэтому стараюсь не покупать готовую баранину, а только вживую- видно в каких услових рос баран. На шашлык рекомендую молодых ярочек до года, из расчета на кг будет дороже, но это стоит того.
Еще вариант покупать в спецмагазинах, там точно не посунут левого мяса, кроме того они проходят забойный цех, что снижает вероятность соприкосновения с навозом и шерстью, что тоже дает запах.