Не ругайтесь

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КЕДЫ 13 Августа 2017 в 21:53:15
Возможно это покажется вам смешным, но хочу поделиться и поинтересоваться заодно.
Предистория в двух словах - сегодня было мероприятие на 16 человек (природа , водка, шашлык-машлык и т.п.) Накануне были куплены две туши барана, порублены у мясника на базаре. Сегодня во время приготовления обнаружился очень необычный запах. Можно сказать стремноватый запах при варке шурпы, не тухлятина, а именно незнакомый, стремный запах. мясо на мангале вроде не пахло особо, просто какое то жесткое и постное. Вобщем шурпу слили добавили лука и специй и затушили в казане. Вкус то же не особо. Публика то особо в мясе не разбирающаяся, тем более баранина не часто готовится в РФ. Но уверен , что какой то косяк был с мясом.
Рассказал сейчас одному приятелю у него кафе свое. и поведал он мне такую новость, что оказывается вместо барана сейчас сплошь и рядом втюхивают козлятину. П...ц
Скажите в Шыме кто нибудь слышал о такой наглости? Бывает в КЗ вообще такое?
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  arhar 13.08.2017 в 22:37:17   # 623994
как можно не отличить козлятину от баранины? очень тяжело. но тут скорее всего дело в другом. возможно вам подсунули кошкара, вот у них обычно мясо с запашком.
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  walker 13.08.2017 в 22:39:24   # 623995
Казаха, тем более из аула не проведешь )))
Он сразу отличит козлятину от баранины.
А по делу скажу, что баранина в КЗ и баранина в РФ - две большие разницы.
Убедился сам. Будучи в гостях, решил сбацать. Освежевал, разделал, сделал куырдак в строгом соответствии с обкатанным фирменным рецептом... В-общем, было можно кушать, но до казахского было далековато )))
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  walker 13.08.2017 в 22:41:51   # 623997
Еще "без" (лимфоузлы) надо удалять нещадно. От них тоже запах.
Мериносы тоже не самый лучший выбор для шашлык-машлык.
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  arhar 13.08.2017 в 22:44:33   # 623998
Цитата: walker от 13.08.2017 22:41:51
Еще "без" (лимфоузлы) надо удалять нещадно. От них тоже запах.

и всякие железы, они тоже могут вкус мяса испортить, обычно скрываются в жировых отложениях
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  КЕДЫ 13.08.2017 в 22:46:57   # 624001
Внешне его практически не отличишь если порубленная туша. Я знаю, что баранина в РФ отличаетя от баранины из КЗ. Но это пипец наглость подсовывать козла вместо барана.
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  Мура45 13.08.2017 в 22:47:39   # 624002
У баранины может быть специфический, неприятный привкус от лекарств и прививок. Держится до одного месяца.
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  walker 13.08.2017 в 22:50:36   # 624003
Наличие - отсутствие курдюка расставит по местам.
Хотя романовские овцы тоже не могут похвастаться))
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  Мура45 13.08.2017 в 22:54:23   # 624004
Цитата: КЕДЫ от 13.08.2017 22:46:57
Внешне его практически не отличишь если порубленная туша. Я знаю, что баранина в РФ отличаетя от баранины из КЗ. Но это пипец наглость подсовывать козла вместо барана.


Пятачковый баран для шашлыка разве не катит?
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  walker 13.08.2017 в 22:55:47   # 624005
На шашлык-машлык бери барашка до года или кастрированного, ярочку без ограничений, до пенсионного возраста))) и курдючных, едильбаевской породы например.
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  arhar 13.08.2017 в 22:58:21   # 624006
Цитата: КЕДЫ от 13.08.2017 22:46:57
Внешне его практически не отличишь если порубленная туша. Я знаю, что баранина в РФ отличаетя от баранины из КЗ. Но это пипец наглость подсовывать козла вместо барана.

баранина от козлятины по жиру отличаются
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  walker 13.08.2017 в 22:59:09   # 624007
По ребрам тоже можно спалить. У барана ребро в поперечнике имеет форму вытянутого овала, а у козла – ромба (четырехугольника с двумя острыми углами).
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  КЕДЫ 13.08.2017 в 23:01:40   # 624008
завтра едем с моим кентом на точку эту. отпишусь обязательно. просто гости были уважаемые и так некрасиво получилось. сука до сих пор запах этот чувствую. никогда ничего подобного не нюхал
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  walker 13.08.2017 в 23:03:11   # 624009
Цитата: arhar от 13.08.2017 22:58:21
Цитата: КЕДЫ от 13.08.2017 22:46:57
Внешне его практически не отличишь если порубленная туша. Я знаю, что баранина в РФ отличаетя от баранины из КЗ. Но это пипец наглость подсовывать козла вместо барана.

баранина от козлятины по жиру отличаются

В РФ (романовской породы барашек) баранина почти не отличалась от козлятины. Такой же тугоплавкий жир. После такого мяса на нёбе неприятный жирок застывает. Рекомендуется выпить 5 самоваров индийского чая)))
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  КЕДЫ 13.08.2017 в 23:05:11   # 624010
да знаю я , да отличается, но поверьте я кое что тоже соображаю в этом, и баранина есть очень приличная и в России. Нельзя сказать, что она хуже чем в КЗ, она другая немного.
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  arhar 13.08.2017 в 23:06:54   # 624011
дружище, в следующий раз просто покупай живого, не доверяй такое ответственное дело другим, тем более незнакомым людям
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  КЕДЫ 13.08.2017 в 23:13:37   # 624012
неприятная ситуация. очень неприятная.
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  Мура45 13.08.2017 в 23:24:14   # 624015
Quote:
Рекомендуется выпить 5 самоваров индийского чая)))


..зелёного чая №95
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  строитель 13.08.2017 в 23:50:31   # 624017
Здесь баранину не брал и не беру с тех пор как переехал. На рынках продают дагистанцы, наверное с кавказа. ТОЩЩЩАЯ ОНА как собака крупная на вид. Про наличие жира на баранине они вообще не слышали.
Продают ещё из Тувы, но она редкость. Так что едим только привезённую родными. Но с этим в последнее время все сложнее
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  КЕДЫ 14.08.2017 в 00:27:26   # 624032
Еще оказывается собачку могут продать под видом молодого барашка. И кошку под видом кролика домашнего.
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  Мура45 14.08.2017 в 00:34:13   # 624034
Цитата: КЕДЫ от 14.08.2017 00:27:26
Еще оказывается собачку могут продать под видом молодого барашка. И кошку под видом кролика домашнего.


Адское количество приправ сделают почти любое не протухшее мясо деликатесом.
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  Софруджу 14.08.2017 в 00:45:15   # 624038
И даже слегка подпротухшее, так сказать с лёгким душком. Поэтому караваны с перцем и специями приносили сказочное богатство в средние века
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  Pole13 14.08.2017 в 01:27:48   # 624047
Тоже искал,читал,советовался как выбирать баранину, бестолку,мой тонкий нюх все равно чувствует специфический запашок баранины, не переношу его. Поэтому уже очень давно отказался от этой затеи и покупаю свининку, шашлык получается душистый, сочный,вкусный. Помню по детству, когда держали небольшую свиную ферму, как вкусна была свежанинка с жареной картошечкой. Ммммм....
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  Мура45 14.08.2017 в 01:45:08   # 624050
На Айне баранину на шашлык и другие блюда беру у одного и того же касапа. Мясо молодого барашка. "Без" (лимфа) и прочую жЕлезу вырезает тут же. В крайнем случае, если нет у него, он всегда посоветует, точнее принесёт от других продавцов именно то, что мне нужно.
Единственный момент, идти за мясом надо пораньше.
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  Wolfkz 14.08.2017 в 01:59:32   # 624052
Когда барана держут во влажном грязно сарае или не стригут на летний период, то мясо пропитывается неприятным ароматом и потом. Убрать это невозможно никакими специями и определить на вид. Пока не сваришь - не поймешь.
Поэтому стараюсь не покупать готовую баранину, а только вживую- видно в каких услових рос баран. На шашлык рекомендую молодых ярочек до года, из расчета на кг будет дороже, но это стоит того.
Еще вариант покупать в спецмагазинах, там точно не посунут левого мяса, кроме того они проходят забойный цех, что снижает вероятность соприкосновения с навозом и шерстью, что тоже дает запах.
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