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Что там происходит?
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danilov 17 Августа 2017 в 12:44:53
Шымкент, ул. Токаева

Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 17.08.2017 в 12:48:06   # 625122
ждем подробностей...
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  Мура45 17.08.2017 в 12:58:32   # 625128
С неделю назад возле суда на озере тоже было оцеплено. Что было там? Кто в курсе?
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  Ева1986 17.08.2017 в 13:38:20   # 625136
делают вид что работают...
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