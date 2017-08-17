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Что там происходит?
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danilov 17 Августа 2017 в 12:44:53
Шымкент, ул. Токаева
Комментарии,
по рейтингу
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по дате
332-712
17.08.2017 в 12:48:06
# 625122
ждем подробностей...
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Мура45
17.08.2017 в 12:58:32
# 625128
С неделю назад возле суда на озере тоже было оцеплено. Что было там? Кто в курсе?
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Ева1986
17.08.2017 в 13:38:20
# 625136
делают вид что работают...
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