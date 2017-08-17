Нужен совет касательно ЧСИ

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Грек 17 Августа 2017 в 21:33:15
Так уж вышло что просрочил оплату транспортного налога. каюсь, виноват, вину признаю и готов понести наказание...но:
Вышло так, что сегодня хотел оплатить кредит, а кредитный счет заблокирован...звоню в банк, говорят что заблокировал частный судебный исполнитель такой то....Сам нахожусь на вахте... проверяю зарплатную карту...работает. Звоню супруге, мол снимай с карты всю наличность, благо успела снять.
Ну теперь то нужно выяснить за что заблокировали. Через интернет нахожу по фамилии номер телефона ЧСИ...звоню ему...в предвзятой форме получаю ответ о причине ареста. Хорошо, согласен, но мне не приходило никаких уведомлений от ЧСИ о открытии производства по моему делу(у меня был уже опыт общения с ЧСИ... почта не принесла письмо счастья о видеофиксации нарушения, так ЧСИ прислали письмо....вежливо позвонили, объяснили суть, что и как, дали срок на оплату... этот раз все в точности наоборот) На что был получен ответ, что письмо мне доставили 9 августа, я не явился и вот выставили арест. Хорошо...супруга едет оплачивает...привозит квитанции ЧСИ, и на вопрос показать уведомление о том что письмо доставлено, был получен ответ, что письмо оказывается не отправили, по причине отсутствия денежных средств у ЧСИ...отдал скрепя сердцем это письмо...потом выдал 4 бумаги на государственном языке, мол вот бумаги, несите их в банки, гаи и юстицию....у меня время нет, займет больше недели, а вы сделаете это быстрей....сами виноваты...надо вовремя оплачивать....и все это в таком тоне, что мы ему лично задолжали.
Прошу прощения за много букв....но как говорится г..но кипит в одном месте от всего этого у супруги давление прыгнуло до 170 после общения с ним...теперь на меня срывается....по телефону поговорил с ним не полегчало....был бы дома поехал бы поговорил по душам... А пока приеду с вахты(аж 40 дней) в этом месте все остынет.
Вот посоветуйте пожалуйста, кто более меня юридически подкован....куда обратится с жалобой на этого ЧСИ, и как это правильней сделать чтоб был толк.
Заранее благодарен, с Ув. Грек!
Комментарии, по рейтингу, по дате
1. в течении 2 ух недель чси обязан снять с ареста везде где ставил.
2. на сайте министерства юстиции есть телефон доверия звоним нестесняемся и излагаем все что ненравится , кстати нужно знать ФИО судисполителя. звонок регистрируется автоматом ,
в моем случае чси вообще игнорил и непоявлялся в назначенное впемя, немогли получить постановление от него. после звонка он перезвонил через 15 минут еще через 20 сам привез в автоцон и по банкам сам поехал и прощенья просил и уговаривал позванить в астану и онулировать претензию. оказывается три жалобы и на год лишают лицензии.
кстати через час мне перезвонили из юстиции и вежливый и грамотный человек поинтересовался решил ли я свои проблемы и что я думаю о деятельности данного чси.
Максим 11223 17.08.2017 в 22:50:29 # 625305
почему, куда, как?
А так по факту:
1. А почему Вы не жалуйтесь на суд, который не отправил Вам судебный приказ?
2. А по чему Вы не жалуйтесь на налоговую, которая Вам не выслала уведомление?
3. Почему Вы не жалуйтесь на себя из за того, что Вы вовремя не оплатили штраф?
По теме:
за то что Вам не выслали судебный приказ - жалуйтесь в ЮКО суд, а также копию нужно отправить в Верховный суд РК.
На налоговую в прокуратуру, вышестоящую налоговую, либо обжаловать их действия в суде.
на себя можете пожаловаться жене, маме, папе, друзьям ну и т.д. (а можете и в налоговую, я думаю, что они Вас выслушают)
А если по сущность вопроса на ЧСИ жалобы отправляются в Республиканскую палату ЧСИ, Департамент Юстиции, Прокуратура
Я не совсем владею казахским, завтра буду просить коллег перевести, но насколько понял из бумаги ЧСИ, так как постановление суда он не дал, что постановление суд вынес 19 июля...как я понимаю должен быть срок что то около месяца, для оплаты...а 17 августа счет был уже заблокирован. Так же в бумаге ЧСИ написано что явиться 18 августа к 10:00...и опять же счет заблокирован до наступления срока явки.
Вот я и хочу понять как это все может быть...ответа от ЧСИ не получил, а только упреки. И постановление суда не дает.