Телевидение от билайн, как оно?

Мегалайн от Казахтелекома + смарт телек. на многих сейчас имеется встроенный браузер. Смотрю любой телеканал, любого государства и на любом языке. Скорость позволяет смотреть в UltraHD качестве без зависов (правда выбор в этом качестве не богатый). Ну и безлимит полный.