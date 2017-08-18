Телевидение от билайн, как оно?

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Шмель 18 Августа 2017 в 12:24:22
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 18.08.2017 в 12:52:38 # 625524
Цитата: Author от 18.08.2017 12:49:04IpTv на любом операторе на Винде запускается, главное скорость, чтобы HD смотреть.
IpTv не рассматриваете? Дешевле чем Билайн. А еще лучше спутник+шаринг
IpTv не рассматриваете? Дешевле чем Билайн. А еще лучше спутник+шаринг
danilov 18.08.2017 в 12:56:42 # 625526
http://only-tv.org/
Цитата: danilov от 18.08.2017 12:56:42а телевизоры с html5 работают с этим сайтом?
Прямо через браузер, вообще смысл платить за ТВ?
http://only-tv.org/
Прямо через браузер, вообще смысл платить за ТВ?
http://only-tv.org/
bozon house 18.08.2017 в 13:05:24 # 625533
Цитата: bozon house от 18.08.2017 13:05:24когда купил телевизор дали бонусом карту на три месяца бесплатного просмотра Megogo, лучший сайт я считаю,но платный. Установил Tvigle,бесплатно,нет рекламы, но работает через раз,особенно с иностранными фильмами.
Да куча прог есть типа Глаз.ТВ, Кристалл.ТВ и пр. и для Андроида и для Винды.
Да куча прог есть типа Глаз.ТВ, Кристалл.ТВ и пр. и для Андроида и для Винды.
bozon house 18.08.2017 в 13:23:30 # 625547
Цитата: Pole13 от 18.08.2017 13:17:16Кстати в телеке же Ютюб есть, а там этого ТВ выше крыши
Цитата: bozon house от 18.08.2017 13:05:24когда купил телевизор дали бонусом карту на три месяца бесплатного просмотра Megogo, лучший сайт я считаю,но платный. Установил Tvigle,бесплатно,нет рекламы, но работает через раз,особенно с иностранными фильмами.
Да куча прог есть типа Глаз.ТВ, Кристалл.ТВ и пр. и для Андроида и для Винды.
Да куча прог есть типа Глаз.ТВ, Кристалл.ТВ и пр. и для Андроида и для Винды.
mihalovich 18.08.2017 в 14:04:05 # 625573
Цитата: bozon house от 18.08.2017 12:52:38
Цитата: Author от 18.08.2017 12:49:04IpTv на любом операторе на Винде запускается, главное скорость, чтобы HD смотреть.
IpTv не рассматриваете? Дешевле чем Билайн. А еще лучше спутник+шаринг
IpTv не рассматриваете? Дешевле чем Билайн. А еще лучше спутник+шаринг
Имелось ввиду Билайн ТВ.
НD через интернет одно название. Сжатое, пережатое.Если нужна качественная картинка, лучше спутника нет!
Цитата: bozon house от 18.08.2017 13:23:30новости и русское кино да, но многих фильмов нет
Цитата: Pole13 от 18.08.2017 13:17:16Кстати в телеке же Ютюб есть, а там этого ТВ выше крыши
Цитата: bozon house от 18.08.2017 13:05:24когда купил телевизор дали бонусом карту на три месяца бесплатного просмотра Megogo, лучший сайт я считаю,но платный. Установил Tvigle,бесплатно,нет рекламы, но работает через раз,особенно с иностранными фильмами.
Да куча прог есть типа Глаз.ТВ, Кристалл.ТВ и пр. и для Андроида и для Винды.
Да куча прог есть типа Глаз.ТВ, Кристалл.ТВ и пр. и для Андроида и для Винды.
bozon house 18.08.2017 в 14:46:56 # 625599
Цитата: Pole13 от 18.08.2017 14:42:59Ну например? Да и что мешает вбить в браузер телека нужный сайт и его запомнить. Ну и расшаривай потом этот сайт.
Цитата: bozon house от 18.08.2017 13:23:30новости и русское кино да, но многих фильмов нет
Цитата: Pole13 от 18.08.2017 13:17:16Кстати в телеке же Ютюб есть, а там этого ТВ выше крыши
Цитата: bozon house от 18.08.2017 13:05:24когда купил телевизор дали бонусом карту на три месяца бесплатного просмотра Megogo, лучший сайт я считаю,но платный. Установил Tvigle,бесплатно,нет рекламы, но работает через раз,особенно с иностранными фильмами.
Да куча прог есть типа Глаз.ТВ, Кристалл.ТВ и пр. и для Андроида и для Винды.
Да куча прог есть типа Глаз.ТВ, Кристалл.ТВ и пр. и для Андроида и для Винды.
Цитата: Manitu от 18.08.2017 14:29:31
Мегалайн от Казахтелекома + смарт телек. на многих сейчас имеется встроенный браузер. Смотрю любой телеканал, любого государства и на любом языке. Скорость позволяет смотреть в UltraHD качестве без зависов (правда выбор в этом качестве не богатый). Ну и безлимит полный.
Мегалайн от Казахтелекома + смарт телек. на многих сейчас имеется встроенный браузер. Смотрю любой телеканал, любого государства и на любом языке. Скорость позволяет смотреть в UltraHD качестве без зависов (правда выбор в этом качестве не богатый). Ну и безлимит полный.
Кто вам отдаст настоящее HD качество ТВ каналов в интернете? Не говоря уже о UHD