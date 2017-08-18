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Телевидение от билайн, как оно?
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Шмель 18 Августа 2017 в 12:24:22
Дома пользуюсь интернетом от билайн безлимитом. Манагеры уговаривают подключить услугу ТВ. Получается дешевле,чем Алма Тв. Но гложат сомнения,а вдруг не потянет, тормоза итп? У кого есть услуга билайн тв подскажите,стоит ли?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Author 18.08.2017 в 12:49:04   # 625521
IpTv не рассматриваете? Дешевле чем Билайн. А еще лучше спутник+шаринг
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  bozon house 18.08.2017 в 12:52:38   # 625524
Цитата: Author от 18.08.2017 12:49:04
IpTv не рассматриваете? Дешевле чем Билайн. А еще лучше спутник+шаринг
IpTv на любом операторе на Винде запускается, главное скорость, чтобы HD смотреть.
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  danilov 18.08.2017 в 12:56:42   # 625526
Прямо через браузер, вообще смысл платить за ТВ?
http://only-tv.org/
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  Pole13 18.08.2017 в 13:03:18   # 625532
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  bozon house 18.08.2017 в 13:05:24   # 625533
Да куча прог есть типа Глаз.ТВ, Кристалл.ТВ и пр. и для Андроида и для Винды.
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  Pole13 18.08.2017 в 13:17:16   # 625541
Цитата: bozon house от 18.08.2017 13:05:24
Да куча прог есть типа Глаз.ТВ, Кристалл.ТВ и пр. и для Андроида и для Винды.
когда купил телевизор дали бонусом карту на три месяца бесплатного просмотра Megogo, лучший сайт я считаю,но платный. Установил Tvigle,бесплатно,нет рекламы, но работает через раз,особенно с иностранными фильмами.
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  Шмель 18.08.2017 в 13:20:00   # 625544
Телевизор не смарт,но есть андроид приставка.Иногда смотрю на сайте Tivix.com.Там очень много хороших каналов,но разница во времени 3 часа не устраивает.Телевизор 120 диагональ 3д
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  bozon house 18.08.2017 в 13:23:30   # 625547
Цитата: Pole13 от 18.08.2017 13:17:16
Цитата: bozon house от 18.08.2017 13:05:24
Да куча прог есть типа Глаз.ТВ, Кристалл.ТВ и пр. и для Андроида и для Винды.
когда купил телевизор дали бонусом карту на три месяца бесплатного просмотра Megogo, лучший сайт я считаю,но платный. Установил Tvigle,бесплатно,нет рекламы, но работает через раз,особенно с иностранными фильмами.
Кстати в телеке же Ютюб есть, а там этого ТВ выше крыши
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  Шмель 18.08.2017 в 13:23:40   # 625549
Есть ещё tvset.mobi/online
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  mihalovich 18.08.2017 в 14:04:05   # 625573
Fork player ваще тема. В любой смарт встает
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  Author 18.08.2017 в 14:11:32   # 625577
Цитата: bozon house от 18.08.2017 12:52:38
Цитата: Author от 18.08.2017 12:49:04
IpTv не рассматриваете? Дешевле чем Билайн. А еще лучше спутник+шаринг
IpTv на любом операторе на Винде запускается, главное скорость, чтобы HD смотреть.

Имелось ввиду Билайн ТВ.
НD через интернет одно название. Сжатое, пережатое.Если нужна качественная картинка, лучше спутника нет!
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  Manitu 18.08.2017 в 14:29:31   # 625586
Мегалайн от Казахтелекома + смарт телек. на многих сейчас имеется встроенный браузер. Смотрю любой телеканал, любого государства и на любом языке. Скорость позволяет смотреть в UltraHD качестве без зависов (правда выбор в этом качестве не богатый). Ну и безлимит полный.
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  Pole13 18.08.2017 в 14:42:59   # 625596
Цитата: bozon house от 18.08.2017 13:23:30
Цитата: Pole13 от 18.08.2017 13:17:16
Цитата: bozon house от 18.08.2017 13:05:24
Да куча прог есть типа Глаз.ТВ, Кристалл.ТВ и пр. и для Андроида и для Винды.
когда купил телевизор дали бонусом карту на три месяца бесплатного просмотра Megogo, лучший сайт я считаю,но платный. Установил Tvigle,бесплатно,нет рекламы, но работает через раз,особенно с иностранными фильмами.
Кстати в телеке же Ютюб есть, а там этого ТВ выше крыши
новости и русское кино да, но многих фильмов нет
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  bozon house 18.08.2017 в 14:46:56   # 625599
Цитата: Pole13 от 18.08.2017 14:42:59
Цитата: bozon house от 18.08.2017 13:23:30
Цитата: Pole13 от 18.08.2017 13:17:16
Цитата: bozon house от 18.08.2017 13:05:24
Да куча прог есть типа Глаз.ТВ, Кристалл.ТВ и пр. и для Андроида и для Винды.
когда купил телевизор дали бонусом карту на три месяца бесплатного просмотра Megogo, лучший сайт я считаю,но платный. Установил Tvigle,бесплатно,нет рекламы, но работает через раз,особенно с иностранными фильмами.
Кстати в телеке же Ютюб есть, а там этого ТВ выше крыши
новости и русское кино да, но многих фильмов нет
Ну например? Да и что мешает вбить в браузер телека нужный сайт и его запомнить. Ну и расшаривай потом этот сайт.
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  Author 18.08.2017 в 14:48:06   # 625600
Цитата: Manitu от 18.08.2017 14:29:31
Мегалайн от Казахтелекома + смарт телек. на многих сейчас имеется встроенный браузер. Смотрю любой телеканал, любого государства и на любом языке. Скорость позволяет смотреть в UltraHD качестве без зависов (правда выбор в этом качестве не богатый). Ну и безлимит полный.

Кто вам отдаст настоящее HD качество ТВ каналов в интернете? Не говоря уже о UHD
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