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Автобус сбил человека
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danilov 19 Августа 2017 в 16:44:41
Прислано по воцап. Пишет автор.
В мкр. Север на перекрёстке, автобус ехал позади меня. Мы не спеша затормозили, так как уже загорелся красный сигнал светофора. Спустя мгновение, когда уже горел красный, автобус не останавливаясь, поддав газу, решил пролететь перекрёсток. А там уже пошли пешеходы и вот одному из них не повезло. Очень сильно автобус его припечатал. Мы стояли и наблюдали за этой страшной картиной:



ПС
Если даже вам загорелся зелёный, обязательно посмотрите, не летит ли там проскочун, такая мелочь может сохранить вам жизнь.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 19.08.2017 в 16:53:40   # 625728

Это одно из последствий поумнения народа. "Желтый не запрещающий!" - с этой мыслью народ пытается проскочить на красный
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  гримм 19.08.2017 в 17:31:23   # 625730
Смотрите выпуски автоаварий на ютюбе, и будкте на чику, в любой момент летит лихач а их у нас много. Пока полиция берет взяьки мы в опасности!!!
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  zompin 19.08.2017 в 17:39:29   # 625731
Пару часов назад в этом же месте камаз крузак смял, не сильно.
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  Texacian 19.08.2017 в 17:44:36   # 625732
Пару дней назад в Алматы ездил на автобусе, водила тоже гнал как бешенный, явно превышал скорость. Это в Алматы, где пожёстче всё. А у нас автобусники ваще отмороженные.
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  Рамзес 19.08.2017 в 19:36:14   # 625738
На Green Bus нави стоит -можно и скорость отслеживать .
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