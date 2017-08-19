Автобус сбил человека

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danilov 19 Августа 2017 в 16:44:41
В мкр. Север на перекрёстке, автобус ехал позади меня. Мы не спеша затормозили, так как уже загорелся красный сигнал светофора. Спустя мгновение, когда уже горел красный, автобус не останавливаясь, поддав газу, решил пролететь перекрёсток. А там уже пошли пешеходы и вот одному из них не повезло. Очень сильно автобус его припечатал. Мы стояли и наблюдали за этой страшной картиной:
ПС
Если даже вам загорелся зелёный, обязательно посмотрите, не летит ли там проскочун, такая мелочь может сохранить вам жизнь.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 19.08.2017 в 16:53:40 # 625728
Это одно из последствий поумнения народа. "Желтый не запрещающий!" - с этой мыслью народ пытается проскочить на красный