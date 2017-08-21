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Месть Врача
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Астана Ринат 21 Августа 2017 в 10:36:38
Продолжение http://shymkent.kz/?previd=78039

Хотел бы дополнить некоторую информацию.

Как я говорил, у врача очень серьезные связи.
Меня в 2015 приговорили по статье 130 ук рк. В отношении врача в 2015 году департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности вынес постановление, о наложении административного взыскания по статье 80 ч.1 КоАП РК штраф 10 мрп.( Статья 80. Несоблюдение порядка, стандартов и некачественное оказание медицинской помощи) Для урегулирования конфликта был звонок врачу, но напрасно.

Народ будьте настороже обращаясь в частные клиники!

Этот врач открыл кажется другую клинику, я посмотрел БИН по сайту кгд, БИН все тот же а название клиники изменилось.
По базе штрафов, я узнал о около 10 нарушений за превышение скорости, а также лишение водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Это все доступно и законно.

На sud.kz подтверждается лишение водительских прав этого врача частной клиники Астаны.

Судился этот врач не только со мной. В результате угона автомобиля врача и краш теста угонщиком, врач судился с одной из автомоек Астаны. Угонщиком якобы являлся работником автомойки, не знаю. В результате автомойка обязана выплачивать огромный ущерб врачу.

Врач подал гражданский иск в отношении меня.
В результате вынесения судебного решения меня обязали написать на сайтах, что никакого некачественного лечения не было. И моральный ущерб в размере 30 тысяч тенге. Врач просил взыскать с меня 5 миллионов тенге.

Самое удивительное, что апелляционная коллегия та же самая, что у меня и у автомойки. И все в пользу врача.

Я хотел ходатайствовать в Верховный по поводу приговора, в апелляции мне оставили без изменения, но указывалось, что имею право обжаловать в Кассацию. Но мне отказали, посчитав мой приговор мелким нарушением.

По поводу того, что я обязан писать опровержение, что никакого некачественного лечения не было, я также хотел обжаловать.

Мне был звонок, в случае постоянных жалоб, меня лишат свободы из за того, что я не признаю решение суда.

Этот врач снова подавал в суд за клевету, но отозвал исковое заявление.

Я долгое время не отдавал эти 30 тысяч тенге врачу. В результате на меня написали заявление суд.исполнители. На очной ставке с врачом, врач обзывал меня сопляком, дознаватель даже никак не реагировал.

На мой вопрос врачу: " Зачем снова подал в суд" он ответил, типа подожди амнистия пройдет снова подаст. Мне послышалось по еще строгой статье, Врач ответил уши мой!- по еще СТРЕМНОЙ статье якобы пойду.

На Фэйсбуке от имени врача выложил кто то мой приговор суда. Идет полное обсуждение меня, его друзьями и другими. Добавлено несколько постов, о якобы проверок от прокуратуры и минздрава но нарушений врача не выявили.
Врач говорит ничего не выкладывал.

Главное выложена только первая страница приговора, сама статья, имя. Если бы выложил весь приговор, пациенты бывшие бы были в шоке. Поэтому я добавил всех его друзей с фэйсбука(много врачей) и написал, чтобы все заинтересованные, а также его бывшие пациенты зашли на sud.kz и прочли, за что конкретно меня осудили, то есть в чем конкретно я обвинил врача. Но он удаляет на своей страницы мои комментарии.

По поводу того что кто-то выложил мой приговор суда, хотя итак понятно кто его выложил.Я обращался в прокуратуру, но дело было закрыто. Тогда обратился в минздрав мне рекомендовали обратиться в правоохранительные органы.

Также на сайте по выдаче лицензий узнал, что врачу выдано разрешение на оружие. Охотником решил стать?

Все найдено законным путем.

Звонок с врачом, очная ставка, угрозы лишения свободы записана на диктофон. Много телефонных записей с участковыми, с "правохоронительными органами"

Будьте осторожны, берегите себя!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  titus 21.08.2017 в 11:09:23   # 625844
дайте ссылку на суд решение, оно в общем доступе? Я тоже сталкивался с одним недоврачем, кстати имя на букву А, тогда не было времени переломать его до конца, одно заявление пытались замять кстати в этом же департаменте по контролю, не вышло, потом тянули время, и как-то на легке он отмазался. Не до него тогда было, но обосрался он знатно тогда, звонки с мольбами и крокодиловыми слезами были несколько раз.
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  Софруджу 21.08.2017 в 11:25:05   # 625851
Очень Вам сочувствую. Лично я платных клиник боюсь больше, чем бесплатных. В бесплатных есть опасность того, что тебя залечат из некомпетентности, так сказать убийство всё-таки по неосторожности. А в платной тебя могут и целенаправленно гробить, чтобы ты побольше платил. Целенаправленный и материально заинтересованный убийца скорее придёт к цели
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