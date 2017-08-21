Месть Врача

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Астана Ринат 21 Августа 2017 в 10:36:38
Хотел бы дополнить некоторую информацию.
Как я говорил, у врача очень серьезные связи.
Меня в 2015 приговорили по статье 130 ук рк. В отношении врача в 2015 году департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности вынес постановление, о наложении административного взыскания по статье 80 ч.1 КоАП РК штраф 10 мрп.( Статья 80. Несоблюдение порядка, стандартов и некачественное оказание медицинской помощи) Для урегулирования конфликта был звонок врачу, но напрасно.
Народ будьте настороже обращаясь в частные клиники!
Этот врач открыл кажется другую клинику, я посмотрел БИН по сайту кгд, БИН все тот же а название клиники изменилось.
По базе штрафов, я узнал о около 10 нарушений за превышение скорости, а также лишение водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Это все доступно и законно.
На sud.kz подтверждается лишение водительских прав этого врача частной клиники Астаны.
Судился этот врач не только со мной. В результате угона автомобиля врача и краш теста угонщиком, врач судился с одной из автомоек Астаны. Угонщиком якобы являлся работником автомойки, не знаю. В результате автомойка обязана выплачивать огромный ущерб врачу.
Врач подал гражданский иск в отношении меня.
В результате вынесения судебного решения меня обязали написать на сайтах, что никакого некачественного лечения не было. И моральный ущерб в размере 30 тысяч тенге. Врач просил взыскать с меня 5 миллионов тенге.
Самое удивительное, что апелляционная коллегия та же самая, что у меня и у автомойки. И все в пользу врача.
Я хотел ходатайствовать в Верховный по поводу приговора, в апелляции мне оставили без изменения, но указывалось, что имею право обжаловать в Кассацию. Но мне отказали, посчитав мой приговор мелким нарушением.
По поводу того, что я обязан писать опровержение, что никакого некачественного лечения не было, я также хотел обжаловать.
Мне был звонок, в случае постоянных жалоб, меня лишат свободы из за того, что я не признаю решение суда.
Этот врач снова подавал в суд за клевету, но отозвал исковое заявление.
Я долгое время не отдавал эти 30 тысяч тенге врачу. В результате на меня написали заявление суд.исполнители. На очной ставке с врачом, врач обзывал меня сопляком, дознаватель даже никак не реагировал.
На мой вопрос врачу: " Зачем снова подал в суд" он ответил, типа подожди амнистия пройдет снова подаст. Мне послышалось по еще строгой статье, Врач ответил уши мой!- по еще СТРЕМНОЙ статье якобы пойду.
На Фэйсбуке от имени врача выложил кто то мой приговор суда. Идет полное обсуждение меня, его друзьями и другими. Добавлено несколько постов, о якобы проверок от прокуратуры и минздрава но нарушений врача не выявили.
Врач говорит ничего не выкладывал.
Главное выложена только первая страница приговора, сама статья, имя. Если бы выложил весь приговор, пациенты бывшие бы были в шоке. Поэтому я добавил всех его друзей с фэйсбука(много врачей) и написал, чтобы все заинтересованные, а также его бывшие пациенты зашли на sud.kz и прочли, за что конкретно меня осудили, то есть в чем конкретно я обвинил врача. Но он удаляет на своей страницы мои комментарии.
По поводу того что кто-то выложил мой приговор суда, хотя итак понятно кто его выложил.Я обращался в прокуратуру, но дело было закрыто. Тогда обратился в минздрав мне рекомендовали обратиться в правоохранительные органы.
Также на сайте по выдаче лицензий узнал, что врачу выдано разрешение на оружие. Охотником решил стать?
Все найдено законным путем.
Звонок с врачом, очная ставка, угрозы лишения свободы записана на диктофон. Много телефонных записей с участковыми, с "правохоронительными органами"
Будьте осторожны, берегите себя!
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