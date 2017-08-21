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В каком районе купить землю?
Собственно вопрос в заголовке. Хочу купить землю недорого. В каком районе смотреть? Где не будет сноса в будущем? У кого есть информация,делитесь.
Смотря для каких целей? Ну и обычно лучше начать с выбора района где хотите купить, согласитесь что район Карабастау и район ДСР разные люди- СОСЕДИ.!!и лучше переплатить, но чтобы были хорошие соседи. Присмотритесь к Георгиевке, она всегда была мне симпатична, там сейчас естьи газ и водопроводная вода, цену земли не знаю, но знаю что аренда дома там стоит копейки.
Какой бюджет - в таком районе.