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Рыба в Тулпаре
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danilov 21 Августа 2017 в 12:11:40
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  Лысый 21.08.2017 в 12:13:48   # 625865
Еще пару-тройку лет и...

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  Софруджу 21.08.2017 в 12:24:44   # 625871
Кто помнит, какие сазаны плавали в пруду в зоопарке. А теперь ни сазанов, ни пруда
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  Nightwalker 21.08.2017 в 12:56:14   # 625887
а ловить рыбу там можно?
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  КЕДЫ 21.08.2017 в 12:59:32   # 625889
Если искусственно зарыбленное озеро рыба там стремная и невкусная как магазинная рыбхозовская. А вообще приятно смотреть как озеро в порядок привели. Аким красавчик.
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  Lokki 21.08.2017 в 14:16:07   # 625918
Цитата: КЕДЫ от 21.08.2017 12:59:32
Если искусственно зарыбленное озеро рыба там стремная и невкусная как магазинная рыбхозовская. А вообще приятно смотреть как озеро в порядок привели. Аким красавчик.

А мне лично нравилось что каждый горожанин сев на экспресс мог отдохнуть бесплатно семьей, покупаться, позагорать на песке. Тулпар, кстати, место где я научился плавать. А теперь на мой взгляд все как-то пафосно и бесполезно. Ровно как и парк который находится рядом с Тулпаром почему-то вечно закрыт. Для кого его сделали так и не понятно.
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  Zhycie est 21.08.2017 в 16:12:09   # 625954
Цитата: Софруджу от 21.08.2017 12:24:44
Кто помнит, какие сазаны плавали в пруду в зоопарке. А теперь ни сазанов, ни пруда

Я помню, на мой взгляд они были по меньшей мере полуметровые. И пеликаны там были и лебеди. А всего-то дел, расчистить, залить, рыбу пустить снова
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