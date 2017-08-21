Рыба в Тулпаре

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Nightwalker 21.08.2017 в 12:56:14 # 625887
Цитата: КЕДЫ от 21.08.2017 12:59:32
Если искусственно зарыбленное озеро рыба там стремная и невкусная как магазинная рыбхозовская. А вообще приятно смотреть как озеро в порядок привели. Аким красавчик.
Если искусственно зарыбленное озеро рыба там стремная и невкусная как магазинная рыбхозовская. А вообще приятно смотреть как озеро в порядок привели. Аким красавчик.
А мне лично нравилось что каждый горожанин сев на экспресс мог отдохнуть бесплатно семьей, покупаться, позагорать на песке. Тулпар, кстати, место где я научился плавать. А теперь на мой взгляд все как-то пафосно и бесполезно. Ровно как и парк который находится рядом с Тулпаром почему-то вечно закрыт. Для кого его сделали так и не понятно.
Zhycie est 21.08.2017 в 16:12:09 # 625954
Цитата: Софруджу от 21.08.2017 12:24:44
Кто помнит, какие сазаны плавали в пруду в зоопарке. А теперь ни сазанов, ни пруда
Кто помнит, какие сазаны плавали в пруду в зоопарке. А теперь ни сазанов, ни пруда
Я помню, на мой взгляд они были по меньшей мере полуметровые. И пеликаны там были и лебеди. А всего-то дел, расчистить, залить, рыбу пустить снова