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Новый асфальт перерыли
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danilov 22 Августа 2017 в 16:04:03
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DuMoH
22.08.2017 в 16:05:57
# 626248
щас сделают, потом снова будут рыть, трубы отопления менять...
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DuMoH
22.08.2017 в 16:07:17
# 626249
Кстати, вот что интересно, перерыли Тамерлановское, будут ложить новый асфальт, зачем? была отличная дорога, лучше бы сделали новую дорогу от Казбакалейторга до Сайрама, объездную от бекжана до кайнар-булака...
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332-712
22.08.2017 в 16:11:53
# 626253
ой, баляхор. чо возмущается? зато ЭКСПО, латиница, 2050...
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