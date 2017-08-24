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Курсы Электронщиков!
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Глюк 24 Августа 2017 в 11:16:20
День Добрый! Кто знает? Где у нас есть курсы электронщика?
Заранее спс!
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  titus 24.08.2017 в 11:20:39   # 626726
В колледже наверное
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  Глюк 24.08.2017 в 11:28:30   # 626729
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  titus 24.08.2017 в 11:31:07   # 626730
Я на полном серьезе говорю, раньше этому учили в ПТУ, затем ПТУ стали Колледжами, значит необходимо обзвонить колледжи и уточнить в каком есть обучение данное, или схожее, может КИПиП?
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  alpha_portal 24.08.2017 в 11:44:10   # 626733
А кто учить будет? Тот кто этот же колледж за бабки закончил?
Нафига эти курсы? Если электронщиком решили стать езжайте в университет учиться в Томск. Станете настоящим электронщиком. Там есть хоть у кого поучиться.
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  Глюк 24.08.2017 в 11:45:45   # 626734
Цитата: titus от 24.08.2017 11:31:07
Я на полном серьезе говорю, раньше этому учили в ПТУ, затем ПТУ стали Колледжами, значит необходимо обзвонить колледжи и уточнить в каком есть обучение данное, или схожее, может КИПиП?
НЕЕЕ КИП не пойдет.Да и в колледж как то не вариант. нужен именно курсы дней на 10 максимум месяц. а в Колледже долго и наврятле там будет именно то что нужно. Вот что то типо этого бы у нас было http://fixit-plus.ru/elektronshik.html
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  decoder 24.08.2017 в 11:46:55   # 626735
Из 34 человек в группе реально кто сами пытался вникнуть и разобраться и научится от силы было 4(!!!)человека... остальные были запиханы родителями и ходили на занятия от балды "разводя" экзамены и сессии... Если вы думаете что вас научат "быть мастером электронщиком" то вы очень сильно ошибаетесь...
А судя по вашим желаниям, пройти курс в 10! дней.. мда.. извините... смешно...
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  Глюк 24.08.2017 в 11:47:43   # 626736
[quote name=alpha_portal link=previd=89833#626733 date=1503553450] Времени нет на длительное обучение ))))) Так бы с удовольствием.
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  Глюк 24.08.2017 в 11:49:57   # 626737
Цитата: decoder от 24.08.2017 11:46:55
Из 34 человек в группе реально кто сами пытался вникнуть и разобраться и научится от силы было 4(!!!)человека... остальные были запиханы родителями и ходили на занятия от балды "разводя" экзамены и сессии... Если вы думаете что вас научат "быть мастером электронщиком" то вы очень сильно ошибаетесь...


Мастерами становятся . Главное начать а дальше саморазвитие и практика покажет. Нужно для работы. Дабы не тратиться на дорогостоящие сервисы.
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  AWP 24.08.2017 в 11:53:07   # 626738
В ПТУ номер 2
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  Стрельцов 24.08.2017 в 11:57:46   # 626741
я б тоже за десятидневные курсы заплатил , а то уже 10 лет работаю и боюсь себя даже электриком назвать
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  12АТП2 24.08.2017 в 12:07:23   # 626743
нигде нету наверно по Казахстану, закончил политех, но потом понял что ихние практические курсы фигня по сравнению с реальностью, работал на заводе в кипе, там и научился многому на советской электронике. но это советская электроника и мало это чему помогает в ремонте современной электроники...дальше учился сам, да и до сих пор учусь. Открыл сервис, практика каждый день... Тут самое главное желание, так как без этого никак не научится этому тяжелому ремеслу. Сейчас уже получается ремонтировать ноутбуки по питанию, менять контроллеры зарядки на айфонах, понадобилось как минимум 7 лет чтобы все это изучить, так как учился по ютубу....боже сколько же я техники угробил пока учился
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  12АТП2 24.08.2017 в 12:12:08   # 626744
на 100% уверен что ни одно учебное заведение не учит тому что тебе надо в реальности, там не научат как читать схемы на иностранных терминах, не объяснят почему пропадает связь на телефоне и много чего...чтоб все это знать нужно желание
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  Глюк 24.08.2017 в 12:23:02   # 626745
Цитата: 12АТП2 от 24.08.2017 12:12:08
на 100% уверен что ни одно учебное заведение не учит тому что тебе надо в реальности, там не научат как читать схемы на иностранных терминах, не объяснят почему пропадает связь на телефоне и много чего...чтоб все это знать нужно желание


Та это понятное дело. просто надо для начала мозг немного включить а дальше самому вникать. Базу хотя бы подтянуть в знаниях.
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  dimcann 24.08.2017 в 12:23:31   # 626746
В советское время я проходил кружек юного радиотехника, потом в93 году ходил в старый гарант на курсы теле-мастера и дома читал книжки и что-то мудрил, но сильно мне помогла практика у Романчука Александра вот классный парень меня многому научил да и коллектив был очень хороший все помогали мне.За это огромное им СПАСИБО.
Попробуйте сходить в мастерские если теория есть немного, то по практикаватся можно.А так в интернет в в помощь там много есть видео курсов (электронщик с нуля Рамиль Абдулин)
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  titus 24.08.2017 в 12:27:41   # 626749
Quote:
Романчука Александра вот классный парень

Он здесь сидит, зайдет оценит наверное
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  dimcann 24.08.2017 в 12:34:02   # 626751
Цитата: titus от 24.08.2017 12:27:41
Quote:
Романчука Александра вот классный парень

Он здесь сидит, зайдет оценит наверное

Да ну не знал. Саня привет от студы
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  Marvel 24.08.2017 в 12:44:16   # 626755
Езжайте в Кентау. На трансформаторный. Думаю там есть электронщики. Могу даже спросить у знакомого, который там работает.
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  Hairless 24.08.2017 в 12:58:18   # 626761
С нуля за 10 дней или месяц - не получится. От слова "никак". Хорошие спецы - это те, кто увлекся электроникой в детстве, получил профильную "вышку" и, главное, набил руку многолетней практикой.
Для начала - скачайте книгу (или найдите в бумажном виде, лучше трехтомник 1993 г.) П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство схемотехники" - это своего рода библия, очень доступно изложено с основ и до довольно серьезных вещей. В качестве базы для начала будет достаточно, дальше - практика и самообразование.
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