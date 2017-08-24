Курсы Электронщиков!

Из 34 человек в группе реально кто сами пытался вникнуть и разобраться и научится от силы было 4(!!!)человека... остальные были запиханы родителями и ходили на занятия от балды "разводя" экзамены и сессии...Если вы думаете что вас научат "быть мастером электронщиком" то вы очень сильно ошибаетесь...