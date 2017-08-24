Курсы Электронщиков!

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Глюк 24 Августа 2017 в 11:16:20
Заранее спс!
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: titus от 24.08.2017 11:20:39
В колледже наверное
В колледже наверное
alpha_portal 24.08.2017 в 11:44:10 # 626733
Нафига эти курсы? Если электронщиком решили стать езжайте в университет учиться в Томск. Станете настоящим электронщиком. Там есть хоть у кого поучиться.
Цитата: titus от 24.08.2017 11:31:07НЕЕЕ КИП не пойдет.Да и в колледж как то не вариант. нужен именно курсы дней на 10 максимум месяц. а в Колледже долго и наврятле там будет именно то что нужно. Вот что то типо этого бы у нас было http://fixit-plus.ru/elektronshik.html
Я на полном серьезе говорю, раньше этому учили в ПТУ, затем ПТУ стали Колледжами, значит необходимо обзвонить колледжи и уточнить в каком есть обучение данное, или схожее, может КИПиП?
Я на полном серьезе говорю, раньше этому учили в ПТУ, затем ПТУ стали Колледжами, значит необходимо обзвонить колледжи и уточнить в каком есть обучение данное, или схожее, может КИПиП?
А судя по вашим желаниям, пройти курс в 10! дней.. мда.. извините... смешно...
Цитата: decoder от 24.08.2017 11:46:55
Из 34 человек в группе реально кто сами пытался вникнуть и разобраться и научится от силы было 4(!!!)человека... остальные были запиханы родителями и ходили на занятия от балды "разводя" экзамены и сессии... Если вы думаете что вас научат "быть мастером электронщиком" то вы очень сильно ошибаетесь...
Из 34 человек в группе реально кто сами пытался вникнуть и разобраться и научится от силы было 4(!!!)человека... остальные были запиханы родителями и ходили на занятия от балды "разводя" экзамены и сессии... Если вы думаете что вас научат "быть мастером электронщиком" то вы очень сильно ошибаетесь...
Мастерами становятся . Главное начать а дальше саморазвитие и практика покажет. Нужно для работы. Дабы не тратиться на дорогостоящие сервисы.
Цитата: 12АТП2 от 24.08.2017 12:12:08
на 100% уверен что ни одно учебное заведение не учит тому что тебе надо в реальности, там не научат как читать схемы на иностранных терминах, не объяснят почему пропадает связь на телефоне и много чего...чтоб все это знать нужно желание
на 100% уверен что ни одно учебное заведение не учит тому что тебе надо в реальности, там не научат как читать схемы на иностранных терминах, не объяснят почему пропадает связь на телефоне и много чего...чтоб все это знать нужно желание
Та это понятное дело. просто надо для начала мозг немного включить а дальше самому вникать. Базу хотя бы подтянуть в знаниях.
Попробуйте сходить в мастерские если теория есть немного, то по практикаватся можно.А так в интернет в в помощь там много есть видео курсов (электронщик с нуля Рамиль Абдулин)
Романчука Александра вот классный парень
Он здесь сидит, зайдет оценит наверное
Цитата: titus от 24.08.2017 12:27:41
Quote:
Он здесь сидит, зайдет оценит наверное
Quote:
Романчука Александра вот классный парень
Он здесь сидит, зайдет оценит наверное
Да ну не знал. Саня привет от студы
Для начала - скачайте книгу (или найдите в бумажном виде, лучше трехтомник 1993 г.) П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство схемотехники" - это своего рода библия, очень доступно изложено с основ и до довольно серьезных вещей. В качестве базы для начала будет достаточно, дальше - практика и самообразование.