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Помогите опознать прибор.
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Pachinok 25 Августа 2017 в 14:35:06
Всем доброго времени суток! Пришла посылка от братьев-китайцев. Прицепом положили ЭТО. Голову сломали, не поймем - что это. Китаец упорно молчит. Может у кого-то есть какие-то предположения?


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  Manitu 25.08.2017 в 14:41:10   # 626995
Это же ХЗ
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  Mikado 25.08.2017 в 14:46:18   # 626997
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  Alexy 25.08.2017 в 14:49:23   # 626999
А эту "кость" к какому "мясу" бесплатно приложили?
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  Viktor11 25.08.2017 в 14:56:14   # 627000
Это по-моему водонепроницаемая херня для таблеток на рыбалке в походе и т. д.
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  Pachinok 25.08.2017 в 14:57:01   # 627001
Цитата: Alexy от 25.08.2017 14:49:23
А эту "кость" к какому "мясу" бесплатно приложили?

коллега заказывал предохранители для авто. вот к ним и кинули эту халабуду.
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  Mikado 25.08.2017 в 15:04:27   # 627005
Посмотрите ассортимент товара данного продавца. Раз он вам ее положил, то должна быть и в продаже эта фигня у него. Если найдете, то там и прочитаете что это такое. Заодно и нам секрет раскроете.
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  Nafis 25.08.2017 в 15:06:15   # 627006
Цитата: Viktor11 от 25.08.2017 14:56:14
Это по-моему водонепроницаемая херня для таблеток на рыбалке в походе и т. д.
может для гранул. Дозатор. Повернул... доза высыпалась.
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  titus 25.08.2017 в 15:09:34   # 627007
Клапан какой то, или уплотнитель резиновый что бы не попадала влага.
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  Saturn 25.08.2017 в 15:11:12   # 627008
Сейчас столько видов игрушек антистрессов развелось, может одна из них? Хотя очень смахивает на какой-то дозатор, там и кнопка, которая скорее всего открывает внутренний отсек к выходному отверстию
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  Alexy 25.08.2017 в 15:12:17   # 627010
Цитата: Pachinok от 25.08.2017 14:57:01
Цитата: Alexy от 25.08.2017 14:49:23
А эту "кость" к какому "мясу" бесплатно приложили?

коллега заказывал предохранители для авто. вот к ним и кинули эту халабуду.

Отдайте коллеге и не парьтесь - пусть у него голова болит!
Али жалко халяву отдавать?
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  Pachinok 25.08.2017 в 15:13:10   # 627011
наши коллеги из ДИСа тоже предположили, что это какой-то перепускной клапан. а вот на счет посмотреть магазин продавца как-то не доперли...
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  Viva la revo 25.08.2017 в 15:14:20   # 627012
сопло это, снизу подача жидкости, сбоку регулятор, сверху сужение под конус- распылитель
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  Manitu 25.08.2017 в 15:15:56   # 627013
Цитата: Nafis от 25.08.2017 15:06:15
Дозатор. Повернул... доза высыпалась.
Посылка походу через Афганистан шла.
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  Pachinok 25.08.2017 в 15:16:57   # 627015
/quote]Отдайте коллеге и не парьтесь - пусть у него голова болит![/quote]
самое интересное - у него и не болит...
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  AleksX 25.08.2017 в 15:37:22   # 627017
а размеры то какие?
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  niko19 25.08.2017 в 15:39:45   # 627018
тампон нового поколения!
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  SouthJoker 25.08.2017 в 15:39:48   # 627019
Современная трубка мира))))
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  Dee 25.08.2017 в 15:39:54   # 627020
Цитата: Pachinok от 25.08.2017 15:13:10
наши коллеги из ДИСа тоже предположили, что это какой-то перепускной клапан. а вот на счет посмотреть магазин продавца как-то не доперли...


похоже на форсунку
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  Sr. Leonsio 25.08.2017 в 15:52:42   # 627022
Все ясно! Это синяя конусообразная туба с винтовой пробкой и клапаном.
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  Лысый 25.08.2017 в 15:56:00   # 627024
Аэрограф по ходу.
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  Гопник 25.08.2017 в 16:00:38   # 627026
Салам всем пацанам и классным деффчонкам!

Братуха, один знакомый инженер просит: для точной идентификации данной поебени конструкции необходимы ещё два вида.

Первый вид: со стороны открытой задней крышки .

Второй вид: со стороны боковой хуйни вставочки. (шляпка у неё круглая или шестигранная?)

Спасибки!
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  трактор 25.08.2017 в 16:06:09   # 627028
Свистулька
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  Alexy 25.08.2017 в 16:08:50   # 627030
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  danilov 25.08.2017 в 16:12:09   # 627032
Коллега просил прикрепить:



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  AVConst 25.08.2017 в 16:12:17   # 627033
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  Pachinok 25.08.2017 в 16:13:56   # 627034
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  Pachinok 25.08.2017 в 16:17:23   # 627037
реально похож на какой-то перепускной клапан. при подаче с нижней стороны воздуха или жидкости можно путем поворота краника стравливать через боковое отверстие. его видно на первой фотке (вид сбоку возле линейки)
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  Кукуфс 25.08.2017 в 16:19:31   # 627038
Quote:
Помогите опознать прибор

Китайский вариант шумека

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  трактор 25.08.2017 в 16:21:32   # 627039
Админ давай лучше девок с красивыми титьками
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  bozon house 25.08.2017 в 16:42:05   # 627043
Насадка на распылитель, он же рассекатель, закружитель струи.
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