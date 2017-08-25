Помогите опознать прибор.

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Pachinok 25 Августа 2017 в 14:35:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Alexy от 25.08.2017 14:49:23
А эту "кость" к какому "мясу" бесплатно приложили?
А эту "кость" к какому "мясу" бесплатно приложили?
коллега заказывал предохранители для авто. вот к ним и кинули эту халабуду.
Цитата: Viktor11 от 25.08.2017 14:56:14может для гранул. Дозатор. Повернул... доза высыпалась.
Это по-моему водонепроницаемая херня для таблеток на рыбалке в походе и т. д.
Это по-моему водонепроницаемая херня для таблеток на рыбалке в походе и т. д.
Цитата: Pachinok от 25.08.2017 14:57:01
коллега заказывал предохранители для авто. вот к ним и кинули эту халабуду.
Цитата: Alexy от 25.08.2017 14:49:23
А эту "кость" к какому "мясу" бесплатно приложили?
А эту "кость" к какому "мясу" бесплатно приложили?
коллега заказывал предохранители для авто. вот к ним и кинули эту халабуду.
Отдайте коллеге и не парьтесь - пусть у него голова болит!
Али жалко халяву отдавать?
Viva la revo 25.08.2017 в 15:14:20 # 627012
Цитата: Nafis от 25.08.2017 15:06:15Посылка походу через Афганистан шла.
Дозатор. Повернул... доза высыпалась.
Дозатор. Повернул... доза высыпалась.
самое интересное - у него и не болит...
SouthJoker 25.08.2017 в 15:39:48 # 627019
Цитата: Pachinok от 25.08.2017 15:13:10
наши коллеги из ДИСа тоже предположили, что это какой-то перепускной клапан. а вот на счет посмотреть магазин продавца как-то не доперли...
наши коллеги из ДИСа тоже предположили, что это какой-то перепускной клапан. а вот на счет посмотреть магазин продавца как-то не доперли...
похоже на форсунку
Sr. Leonsio 25.08.2017 в 15:52:42 # 627022
Братуха, один знакомый инженер просит: для точной идентификации данной
Первый вид: со стороны открытой задней крышки .
Второй вид: со стороны боковой
Спасибки!
Цитата: трактор от 25.08.2017 16:06:09
Свистулька
Свистулька
HiTech Swistulka!
danilov 25.08.2017 в 16:12:09 # 627032
нашел похожее в разделе Аксессуары для курения
Цитата: AVConst от 25.08.2017 16:12:17
Дозатор, может быть. для лекарств?! https://m.dhgate.com/product/acrylic-plastic-snuff-bullets-pipe-snuff/379276193.html
нашел похожее в разделе Аксессуары для курения
Дозатор, может быть. для лекарств?! https://m.dhgate.com/product/acrylic-plastic-snuff-bullets-pipe-snuff/379276193.html
нашел похожее в разделе Аксессуары для курения
да как-то маловат для дозатора
Помогите опознать прибор
Китайский вариант шумека
bozon house 25.08.2017 в 16:42:05 # 627043