ДТП нужен совет

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M54 25 Августа 2017 в 15:27:32
Попал в ДТП. Виновата та сторона.
Виноватая сторона это таксопарк.
В страховой компаний выяснилось что по тому страховому полису ранее уже выплачены деньги в другом ДТП, т.е. несколько месяцев назад уже была ДТП, и виновата также водитель таксопарка. Теперь как мне быть? Подать в суд водителя или таксопарк, чтобы мне машину восстановили?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Кто владелец автомобиля такси ? , тот и ответчик . На его и исковое заявление в суд , если не заключите досудебное соглашение .
Статья 931. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (источником повышенной опасности)
1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации, промышленные предприятия, стройки, владельцы транспортных средств и др.) обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на любом другом законном основании (договоре имущественного найма, доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения компетентного органа о передаче источника и т.п.).
Кроме того имеет существенное значение какая страховка ГПО и авто-каско.
В первом случае бегать будете сами, во втором случае проще, но возникнет проблема определения компромиссной, с страховой компанией, суммы ущерба.
З.Ы. Закон о страховой деятельности в помощь.
но возникнет проблема определения компромиссной, с страховой компанией, суммы ущерба.
Независимых экспертов отменили или нет? У меня случай был, но пару лет назад. Конечно, не без нервов, но эти самые нервы были с независимыми оценщиками. После получения от них бумаги, страховая виновника за пару дней перегнала на счет деньги
Цитата: Jokerkz от 25.08.2017 16:45:22
Quote:
Независимых экспертов отменили или нет? У меня случай был, но пару лет назад. Конечно, не без нервов, но эти самые нервы были с независимыми оценщиками. После получения от них бумаги, страховая виновника за пару дней перегнала на счет деньги
Quote:
но возникнет проблема определения компромиссной, с страховой компанией, суммы ущерба.
Независимых экспертов отменили или нет? У меня случай был, но пару лет назад. Конечно, не без нервов, но эти самые нервы были с независимыми оценщиками. После получения от них бумаги, страховая виновника за пару дней перегнала на счет деньги
Вроде как отменили, в прошлом году ударили машину, хотели обратиться в независимую оценку, но там сказали что страховая не смотрит на это, вышел какой то закон, что типа каждая страховая с кем то на договоре. Но надо отдать должное-посчитали хорошо
Цитата: Alexiss от 25.08.2017 17:29:55
Вроде как отменили, в прошлом году ударили машину, хотели обратиться в независимую оценку, но там сказали что страховая не смотрит на это, вышел какой то закон, что типа каждая страховая с кем то на договоре. Но надо отдать должное-посчитали хорошо
Цитата: Jokerkz от 25.08.2017 16:45:22
Quote:
Независимых экспертов отменили или нет? У меня случай был, но пару лет назад. Конечно, не без нервов, но эти самые нервы были с независимыми оценщиками. После получения от них бумаги, страховая виновника за пару дней перегнала на счет деньги
Quote:
но возникнет проблема определения компромиссной, с страховой компанией, суммы ущерба.
Независимых экспертов отменили или нет? У меня случай был, но пару лет назад. Конечно, не без нервов, но эти самые нервы были с независимыми оценщиками. После получения от них бумаги, страховая виновника за пару дней перегнала на счет деньги
Вроде как отменили, в прошлом году ударили машину, хотели обратиться в независимую оценку, но там сказали что страховая не смотрит на это, вышел какой то закон, что типа каждая страховая с кем то на договоре. Но надо отдать должное-посчитали хорошо
Оценщики, они такие оценщики Когда был мой случай, они, хоть и независимые, считали на понижение, ругался я с ними где-то полтора месяца, так что это как нарвешься. В любом случае, до них еще далеко, ибо сначала должен быть суд, а после уже гонять