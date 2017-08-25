ДТП нужен совет

Цитата: Jokerkz от

Quote: но возникнет проблема определения компромиссной, с страховой компанией, суммы ущерба.

Независимых экспертов отменили или нет? У меня случай был, но пару лет назад. Конечно, не без нервов, но эти самые нервы были с независимыми оценщиками. После получения от них бумаги, страховая виновника за пару дней перегнала на счет деньги

Quote:Независимых экспертов отменили или нет? У меня случай был, но пару лет назад. Конечно, не без нервов, но эти самые нервы были с независимыми оценщиками. После получения от них бумаги, страховая виновника за пару дней перегнала на счет деньги

Вроде как отменили, в прошлом году ударили машину, хотели обратиться в независимую оценку, но там сказали что страховая не смотрит на это, вышел какой то закон, что типа каждая страховая с кем то на договоре. Но надо отдать должное-посчитали хорошо