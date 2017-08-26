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Нужен учитель для игры на ударной установке (Барабанах)
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shymkentskyi 26 Августа 2017 в 08:43:36
3 года назад посчастливилось купить барабаны. Начал самостоятельно учиться. Потом родился сын, пришлось убавить звук на пару лет )) Теперь я и сын готовы научиться игре на барабанах. Есть установка, есть желание.
Если кто-либо знает спецов по обучению в Шымкенте, поделитесь контактом пожалуйста.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 26.08.2017 в 22:38:51   # 627185
Рядом с кафе Молодежное по 1мая дом двухэтажный. там жил очень крутой барабанщик. во всех виа играть приглашали. если он не спился окончательно найти нетрудно там на районе. к нему учиться многие ходили.
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  spy 26.08.2017 в 23:21:21   # 627190
ИМХО родится надо кем то, барабанщиком, гитаристом, баскетболистом...а если для себя то учитель не нужен.
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