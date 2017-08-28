Дорога на Сосунген

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 28 Августа 2017 в 14:17:29
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
До Сосунгена можно доехать на авто?
Сосунген можно получить и в авто.
Цитата: Лысый от 28.08.2017 14:26:43
Сосунгена можно и в городе надыбать. Были бы деньги.
Сосунгена можно и в городе надыбать. Были бы деньги.
Это 5!
Цитата: VV от 28.08.2017 14:26:48
Как вставить картинку в комментарий?
Как вставить картинку в комментарий?
Только в виде ссылки. Т.е. картинку можно вставить только из интернета. Разместите картинку на каком-нибудь интернет сайте и вставьте ссылку сообщение с этими тегами картинки (кнопки под смайликами)
sunroad777 28.08.2017 в 15:19:13 # 627441
Цитата: Nafis от 28.08.2017 14:39:51
Получилось.....
Получилось.....
отличный сайт для такого случая - http://savepice.ru/
Браво Nafis!