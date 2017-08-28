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Дорога на Сосунген
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Гость 28 Августа 2017 в 14:17:29
Добрый день уважаемые Титусяне. По дороге в Бургулюк появились таблички c указателем дороги до Сосунгена. Что это означает? До Сосунгена можно доехать на авто?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  LeXx 28.08.2017 в 14:24:58   # 627429
Лучше не надо дорого, засрут потом всю округу
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  Лысый 28.08.2017 в 14:26:43   # 627430
Сосунгена можно и в городе надыбать. Были бы деньги.

Quote:
До Сосунгена можно доехать на авто?


Сосунген можно получить и в авто.
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  VV 28.08.2017 в 14:26:48   # 627431
Как вставить картинку в комментарий?
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  UgO 28.08.2017 в 14:28:57   # 627432
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  Texacian 28.08.2017 в 14:30:41   # 627433
Цитата: VV от 28.08.2017 14:26:48
Как вставить картинку в комментарий?


Только в виде ссылки. Т.е. картинку можно вставить только из интернета. Разместите картинку на каком-нибудь интернет сайте и вставьте ссылку сообщение с этими тегами картинки (кнопки под смайликами)
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  Nafis 28.08.2017 в 14:39:32   # 627434
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  Nafis 28.08.2017 в 14:39:51   # 627435
Получилось.....
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  Serg155 28.08.2017 в 15:01:24   # 627436
Наземным можно добраться либо пешком либо на ишаке, дорогу пока не проложили, и не дай Бог, засрут красивое озеро.
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  sunroad777 28.08.2017 в 15:19:13   # 627441
Не Сосунген а Сусынген
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  jumanjiqz 28.08.2017 в 15:25:07   # 627443
"Сосунген"? Звучит как в "Ротердам". Правильно наверное будет Сусынген!?
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  Texacian 28.08.2017 в 15:27:01   # 627444
Цитата: Nafis от 28.08.2017 14:39:51
Получилось.....


отличный сайт для такого случая - http://savepice.ru/

Браво Nafis!
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