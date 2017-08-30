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Прошу поделиться опытом...
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Alexy 30 Августа 2017 в 15:50:45
Немного разрядим "горячую" обстановку, наблюдающуюся сейчас на Титусе, с помощью данного поста и адекватных комментариев на предлагаемую тему.

"О, спорт, ты - мир!"

Медленно, а в сравнении с вечностью - мгновенно, приходит старость... Встречаясь с ней, уходит здоровье, молодецкая удаль и мальчишеский задор... Хотя, судя по комментариям и "боданиям" на Титусе, задор у многих наших соотечественников до сих пор "мальчишеский-кибальчишеский"!

Так, ладно, о чем я вообще-то?
Ах, да! Наступает неизбежно старость, но мозХ не желает с этим мириться и записывать тело в антиквариат.
Поэтому хочется всеми возможными методами затянуть этот процесс.

Один из методов - это, как вы все поняли из анонса, СПОРТ и ФИЗКУЛЬТУРА в домашних условиях.

Вопросы:
1. Кто и как из титусян поддерживает себя в форме?
2. Есть ли те, кто имеет дома спортивный инвентарь? И какой это инвентарь?

Больше всего интересно получить советы по инвентарю, именуемому мультистанции и домашние тренажеры - ОПЫТ использования, марки, пароли, явки.

Просьба к комментаторам с пивными животами, с пультами от ТВ, прилипшими к ладоням, и титусянам-всезнайкам-гугловодам - пожалуйста, советы не давайте!
Вопросы задаю только тем, кто реально не желает досрочно сдавать себя в утиль и прилагает для этого свои усилия!
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Bako 30.08.2017 в 16:33:58   # 627933
Могу только посоветовать съесть тыкву... Очень помогает очистить печень и селезенку... Надо съесть одну тыкву за день... И в то же время соблюдать диету.... Тыква и остальные понемногу...
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  Dior 30.08.2017 в 16:39:59   # 627935
Я в машине всегда вожу самокат и роликовые коньки. При любой возможности катаюсь.

А так дома это Гантели и Ролик, качающий разные мышцы тела.
Ролик не дорогой, но очень эффективный. Главное не останавливаться после ощущения боли мышц от первых тренировок. А они будут. Проверено

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  Сладкая Вата 30.08.2017 в 16:43:15   # 627938
покупаешь абонемент в спорт зал + тренера на 1-3 месяца. Дальше сам занимаешься. Изи.
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  строитель 30.08.2017 в 16:47:13   # 627939
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  Даун 30.08.2017 в 16:48:46   # 627941
Я утром 900 в три захода на скакалки, 60 раз отжим лежа тоже в три захода, и пресс 60 тоже в три захода
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  NBE 30.08.2017 в 17:13:50   # 627950
Утром 20 отжимании, 20 приседании, 20 обратных отжимании, 20 пресс, и до работы полпути пешком (около 1 км). Вечером также пешком полпути, из тренажеров только эспандер для кисти. Все равно есть живот, нужно следить также за едой, но пока чревоугодие выигрывает. Дети, жена, родители пенсионеры - полный комплект, так что на тренажеры денег нет, а в зал времени нет.
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  едридмадрид 30.08.2017 в 17:30:00   # 627952
начни прежде всего с мед анализов ,
прежде чем переходить на активную физкультуру ( надеюсь тебе больше 40)
не поленись узнать про сахар в крови , давление , посети кардиолога ,

по себе скажу , дома ничего из спортивного нет ,

но как только появляется возможность , минимум 15-20 минут во дворе ( у нас плошадка футбольная ) стараюсь с кем либо попинать мяч ,
в месяц выходит 3-4 раза

ОЧЕНЬ много стараюсь ходить пешком , машину использую по минимуму , и не просто ходить- а быстрым шагом , как в армии на плацу ,

пару раз в квартал уделяю медицине внимание , врачи

и основное пожалуй - это питание и РЕЖИМ приема пищи

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  едридмадрид 30.08.2017 в 17:37:22   # 627953
да совсем забыл

и мультивитамины , так же бады с кальцием - но в меру и на натуральных основах ( дорогие правда )
но надо их принимать ,
практически вся родня и знакомые которые живут вне нашей страны - давно пьют эти добавки и витамины ,

и пару раз в месяц посещаю бассейн , полезно для позвоночника
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  Jokerkz 30.08.2017 в 17:50:26   # 627955
Цитата: едридмадрид от 30.08.2017 17:37:22
да совсем забыл

и мультивитамины , так же бады с кальцием - но в меру и на натуральных основах ( дорогие правда )
но надо их принимать ,
практически вся родня и знакомые которые живут вне нашей страны - давно пьют эти добавки и витамины ,

и пару раз в месяц посещаю бассейн , полезно для позвоночника

А какие именно БАДы пьете?
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  едридмадрид 30.08.2017 в 18:17:09   # 627961
Цитата: Jokerkz от 30.08.2017 17:50:26
Цитата: едридмадрид от 30.08.2017 17:37:22
да совсем забыл

и мультивитамины , так же бады с кальцием - но в меру и на натуральных основах ( дорогие правда )
но надо их принимать ,
практически вся родня и знакомые которые живут вне нашей страны - давно пьют эти добавки и витамины ,

и пару раз в месяц посещаю бассейн , полезно для позвоночника

А какие именно БАДы пьете?


бады практически все одинаковые ,

но мне мои врачи советуют укреплять кости , все таки 50 - это не 20 лет

так вот , бады чередую - как и витамины , разных фирм ,
в основном страна производитель , канада , новая Зеландия и сша
по составу чтоб было СA. C так же витамин Д , а , в1, в5, в6, в принципи состав и что входит и сколько написаны на упаковках , главное минимально количества сахара ,

смотрите от чего у вас может быть алергия , к примеру у меня в последнеее время на крабов и креветок и прочий морской жирности , поэтому отказался от бадов на основе морских обитателей ,но кое где в витаминах есть водоросли - их пью ,

но иногда пью простой наш рыбий жир,

вот пожалуй образно что входит в состав
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  Ronin 30.08.2017 в 18:33:28   # 627962
Хардкорные залы стоят недорого 3,5-5000 тенге. За 5-7 тысяч можно найти приличный зал. За 10 уже более пафосный. Так что вполне можно и в зал ходить чтобы следить за собой.
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  Пришелец 30.08.2017 в 18:36:15   # 627963
С утра обливайся холодной водою. Зарядка гермеса. Стойка на голове. Пару упражнений типа планки. Ну и полёт на параплане. Можно посоветовать щепотку красного перца на тощак запить водою
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  Ал 30.08.2017 в 18:54:12   # 627970
Цитата: Пришелец от 30.08.2017 18:36:15
Можно посоветовать щепотку красного перца на тощак запить водою

С перцем - опасный "рецепт". У большинства и так язвенная болезнь желудка...
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  Пришелец 30.08.2017 в 18:59:43   # 627972
Говорят что масло конопли верное средство от тысячи болячек
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  андремас 30.08.2017 в 19:07:19   # 627975
🎾🏊🚴
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  Ал 30.08.2017 в 19:09:34   # 627976
18+
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  Лысый 30.08.2017 в 19:15:09   # 627978
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  Рамзес 30.08.2017 в 19:16:03   # 627979
Старики Разбойники собрались,что списываетесь со счетов - в спортзал!
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