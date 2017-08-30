Прошу поделиться опытом...

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Alexy 30 Августа 2017 в 15:50:45
"О, спорт, ты - мир!"
Медленно, а в сравнении с вечностью - мгновенно, приходит старость... Встречаясь с ней, уходит здоровье, молодецкая удаль и мальчишеский задор... Хотя, судя по комментариям и "боданиям" на Титусе, задор у многих наших соотечественников до сих пор "мальчишеский-кибальчишеский"!
Так, ладно, о чем я вообще-то?
Ах, да! Наступает неизбежно старость, но мозХ не желает с этим мириться и записывать тело в антиквариат.
Поэтому хочется всеми возможными методами затянуть этот процесс.
Один из методов - это, как вы все поняли из анонса, СПОРТ и ФИЗКУЛЬТУРА в домашних условиях.
Вопросы:
1. Кто и как из титусян поддерживает себя в форме?
2. Есть ли те, кто имеет дома спортивный инвентарь? И какой это инвентарь?
Больше всего интересно получить советы по инвентарю, именуемому мультистанции и домашние тренажеры - ОПЫТ использования, марки, пароли, явки.
Просьба к комментаторам с пивными животами, с пультами от ТВ, прилипшими к ладоням, и титусянам-всезнайкам-гугловодам - пожалуйста, советы не давайте!
Вопросы задаю только тем, кто реально не желает досрочно сдавать себя в утиль и прилагает для этого свои усилия!
Комментарии, по рейтингу, по дате
А так дома это Гантели и Ролик, качающий разные мышцы тела.
Ролик не дорогой, но очень эффективный. Главное не останавливаться после ощущения боли мышц от первых тренировок. А они будут. Проверено
Сладкая Вата 30.08.2017 в 16:43:15 # 627938
едридмадрид 30.08.2017 в 17:30:00 # 627952
прежде чем переходить на активную физкультуру ( надеюсь тебе больше 40)
не поленись узнать про сахар в крови , давление , посети кардиолога ,
по себе скажу , дома ничего из спортивного нет ,
но как только появляется возможность , минимум 15-20 минут во дворе ( у нас плошадка футбольная ) стараюсь с кем либо попинать мяч ,
в месяц выходит 3-4 раза
ОЧЕНЬ много стараюсь ходить пешком , машину использую по минимуму , и не просто ходить- а быстрым шагом , как в армии на плацу ,
пару раз в квартал уделяю медицине внимание , врачи
и основное пожалуй - это питание и РЕЖИМ приема пищи
едридмадрид 30.08.2017 в 17:37:22 # 627953
и мультивитамины , так же бады с кальцием - но в меру и на натуральных основах ( дорогие правда )
но надо их принимать ,
практически вся родня и знакомые которые живут вне нашей страны - давно пьют эти добавки и витамины ,
и пару раз в месяц посещаю бассейн , полезно для позвоночника
Цитата: едридмадрид от 30.08.2017 17:37:22
да совсем забыл
и мультивитамины , так же бады с кальцием - но в меру и на натуральных основах ( дорогие правда )
но надо их принимать ,
практически вся родня и знакомые которые живут вне нашей страны - давно пьют эти добавки и витамины ,
и пару раз в месяц посещаю бассейн , полезно для позвоночника
да совсем забыл
и мультивитамины , так же бады с кальцием - но в меру и на натуральных основах ( дорогие правда )
но надо их принимать ,
практически вся родня и знакомые которые живут вне нашей страны - давно пьют эти добавки и витамины ,
и пару раз в месяц посещаю бассейн , полезно для позвоночника
А какие именно БАДы пьете?
едридмадрид 30.08.2017 в 18:17:09 # 627961
Цитата: Jokerkz от 30.08.2017 17:50:26
А какие именно БАДы пьете?
Цитата: едридмадрид от 30.08.2017 17:37:22
да совсем забыл
и мультивитамины , так же бады с кальцием - но в меру и на натуральных основах ( дорогие правда )
но надо их принимать ,
практически вся родня и знакомые которые живут вне нашей страны - давно пьют эти добавки и витамины ,
и пару раз в месяц посещаю бассейн , полезно для позвоночника
да совсем забыл
и мультивитамины , так же бады с кальцием - но в меру и на натуральных основах ( дорогие правда )
но надо их принимать ,
практически вся родня и знакомые которые живут вне нашей страны - давно пьют эти добавки и витамины ,
и пару раз в месяц посещаю бассейн , полезно для позвоночника
А какие именно БАДы пьете?
бады практически все одинаковые ,
но мне мои врачи советуют укреплять кости , все таки 50 - это не 20 лет
так вот , бады чередую - как и витамины , разных фирм ,
в основном страна производитель , канада , новая Зеландия и сша
по составу чтоб было СA. C так же витамин Д , а , в1, в5, в6, в принципи состав и что входит и сколько написаны на упаковках , главное минимально количества сахара ,
смотрите от чего у вас может быть алергия , к примеру у меня в последнеее время на крабов и креветок и прочий морской жирности , поэтому отказался от бадов на основе морских обитателей ,но кое где в витаминах есть водоросли - их пью ,
но иногда пью простой наш рыбий жир,
вот пожалуй образно что входит в состав
Цитата: Пришелец от 30.08.2017 18:36:15
Можно посоветовать щепотку красного перца на тощак запить водою
Можно посоветовать щепотку красного перца на тощак запить водою
С перцем - опасный "рецепт". У большинства и так язвенная болезнь желудка...
Quote:
Солнце, воздух, онанизм
Укрепляют организм,
Уменьшают вес мудей
И расходы на бл*дей!
Укрепляют организм,
Уменьшают вес мудей
И расходы на бл*дей!
Цитата: Пришелец от 30.08.2017 18:59:43
Говорят что масло конопли верное средство от тысячи болячек
Говорят что масло конопли верное средство от тысячи болячек
не конопли, а тмина.