Прошу поделиться опытом...

да совсем забыли мультивитамины , так же бады с кальцием - но в меру и на натуральных основах ( дорогие правда )но надо их принимать ,практически вся родня и знакомые которые живут вне нашей страны - давно пьют эти добавки и витамины ,и пару раз в месяц посещаю бассейн , полезно для позвоночника